Silber Aktuell: Starker Kursanstieg – Silber Prognose mit Blick auf 82 USD

Das Wichtigste in Kürze Silber aktuell stark: Silber steigt um über 4 % , obwohl der US-Dollar zulegt und damit eigentlich Gegenwind liefern müsste.

stark: Silber steigt um über , obwohl der US-Dollar zulegt und damit eigentlich Gegenwind liefern müsste. Silber Prognose : Ein Ausbruch über 82 USD je Unze könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen und die Marktstimmung klar verbessern.

: Ein Ausbruch über könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen und die Marktstimmung klar verbessern. Gold bleibt bullish: Der Kurs nähert sich der Marke von 5.000 USD, ein Break darüber könnte neue Kaufdynamik auslösen.

Silber aktuell zeigt sich heute besonders stark: Während Gold um 1,6 % zulegt, steigt Silber sogar um mehr als 4 %. Bemerkenswert ist dabei, dass diese Bewegung trotz eines festeren US-Dollars stattfindet – ein Faktor, der normalerweise belastend für Edelmetalle wirkt. Auch robuste US-Konjunkturdaten aus dem Immobilienmarkt sowie positive Zahlen zu den Auftragseingängen langlebiger Güter konnten die heutige Erholung bei Gold und Silber nicht stoppen. Silber Prognose: Technisches Bild bleibt entscheidend Aus charttechnischer Sicht bewegt sich Silber derzeit zwischen seinem 50- und 200-Tage-EMA. Damit befindet sich der Markt in einer entscheidenden Phase: Ein klarer Ausbruch über die Marke von 82 USD je Unze könnte eine neue Aufwärtswelle auslösen und eine deutlich positivere Marktstimmung zurückbringen. Diese Zone bleibt daher ein wichtiger Trigger für die kurzfristige Silber Prognose, da ein Breakout über den Widerstand weitere Käufer anziehen könnte. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Gold bleibt im Aufwärtstrend – Fokus auf 5.000 USD Auch Gold setzt seinen positiven Trend fort und scheint sich einem Test der psychologisch wichtigen Marke von 5.000 USD je Unze zu nähern. Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau würde die Wahrscheinlichkeit eines Stimmungswechsels weiter erhöhen und könnte neue Kaufdynamik auslösen. Technisch bleibt Gold zudem relativ nah am EMA50 (orange Linie). In den vergangenen Wochen konnte sich der Preis bereits zweimal nach einem kurzfristigen Rücksetzer unter diesen Durchschnitt schnell wieder erholen – ein Zeichen für stabile Trendunterstützung seit August. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB ​​​​​​​ Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.