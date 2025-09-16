Überproduktion und Wetterbedingungen führen zu extremer Volatilität bei Erdgas (von -5 % bis +1 % auf Tagesbasis)
NATGAS Kurs: US-Gasmarkt mit extremer Volatilität
Der NATGAS Kurs zeigt derzeit eine ungewöhnlich hohe Volatilität. Nach der gestrigen Rallye eröffnete der Markt unterhalb von 2,90 USD, kletterte jedoch rasch über die Marke von 3,00 USD und durchbrach erneut den 50-Perioden-Durchschnitt. Die jüngsten Anstiege beim NATGAS Preis wurden durch Befürchtungen einer höheren Nachfrage infolge angekündigter Hitzewellen getrieben. Dennoch startete der Handelstag schwächer, da Unsicherheit über das US-Pipelinesystem und eine Überproduktion für Verwirrung sorgt.
►NATGAS WKN: 621338 | ISIN: GB0031668469 | Ticker: NATGAS
Negative Preise in Texas belasten den NATGAS Preis
Am Waha Hub in West Texas fiel der NATGAS Preis zeitweise auf -3,00 USD/MMBtu – der niedrigste Stand seit 14 Monaten. Grund dafür ist ein massives lokales Überangebot kombiniert mit Engpässen in der Pipeline-Kapazität. Negative Preise bedeuten, dass Produzenten Verbraucher sogar dafür bezahlen, das Gas abzunehmen. Durch Wartungsarbeiten bei Kinder Morgan können große Mengen Gas aus dem Permian Basin aktuell nicht in die Nachfragezentren an der Golfküste und in Kalifornien transportiert werden.
Der Henry Hub reagierte kurzzeitig auf die negativen Preise in Texas, setzte seinen Aufwärtstrend jedoch schnell fort – gestützt von reduzierten Liefermengen und einer wahrscheinlichen Nachfrageerholung in den kommenden Wochen.
Wetterentwicklung könnte den NATGAS Kurs treiben
Derzeit befinden wir uns in einer Übergangsphase zwischen Kühl- und Heizsaison. Der Gasverbrauch für Kühlung hat zuletzt zugenommen, wodurch der Beginn der Heizperiode verzögert wird. Am Montag erreichte die US-Produktion 108,7 bcfd (+7 % im Jahresvergleich), während die Nachfrage bei 71,8 bcfd lag (+2 % im Jahresvergleich). Die EIA erhöhte vergangene Woche ihre Prognose für die durchschnittliche US-Produktion auf 106,63 bcfd.
Da die Temperaturen in den USA erneut über dem Durchschnitt erwartet werden, könnte der NATGAS Preis durch steigende Nachfrage nach Kühlung zusätzlichen Auftrieb erhalten.
NATGAS Kurs an einem technischen Schlüsselpunkt
Gestern stieg der NATGAS Kurs bis auf rund 3,00 USD/MMBtu und durchbrach heute erneut den 50-Perioden-Durchschnitt. Zudem liegt er wieder oberhalb des 23,6%-Retracements der letzten Abwärtsbewegung. Sollte sich der Kurs über diesem Niveau halten, wäre ein Anstieg in den Bereich von 3,10 bis 3,20 USD/MMBtu möglich. Fällt der Kurs jedoch zurück, könnte der Druck nach unten zunehmen – insbesondere vor dem am Donnerstag erwarteten Lagerbericht.
Aktuell liegen die Gasbestände nur 1,3 % unter dem Vorjahreswert, was zusätzlichen Einfluss auf den NATGAS Preis haben dürfte.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
FAQ-Sektion
Frage 1: Warum ist der NATGAS Kurs aktuell so volatil?
Der NATGAS Kurs schwankt derzeit stark, da Überproduktion, Pipeline-Engpässe und gleichzeitig eine steigende Nachfrage durch Hitzewellen aufeinandertreffen. Diese Faktoren sorgen für kurzfristige Preissprünge im US-Gasmarkt.
Frage 2: Warum ist der NATGAS Preis in Texas negativ geworden?
Am Waha Hub in Texas fiel der NATGAS Preis auf bis zu -3,00 USD/MMBtu. Ursache sind ein massives Überangebot, fehlende Lagerkapazitäten und Wartungsarbeiten an Pipelines, die den Gastransport einschränken.
Frage 3: Welche Rolle spielt das Wetter für den NATGAS Kurs?
Das Wetter hat großen Einfluss auf den NATGAS Kurs. Aktuell erhöhen hohe Temperaturen die Nachfrage nach Gas zur Kühlung. Dadurch kann der Preis kurzfristig steigen, bevor die Heizsaison im Winter zusätzliche Nachfrage schafft.
Frage 4: Wo liegt der technische Widerstand für den NATGAS Kurs?
Charttechnisch befindet sich der NATGAS Kurs derzeit über dem 50-Perioden-Durchschnitt. Sollte er sich darüber halten, könnte ein Anstieg in den Bereich von 3,10 bis 3,20 USD erfolgen. Fällt er zurück, droht erneuter Abwärtsdruck.
Frage 5: Wie entwickeln sich die Gasbestände in den USA und ihr Einfluss auf den NATGAS Preis?
Die US-Gaslager sind aktuell nur 1,3 % niedriger als im Vorjahr. Steigende Bestände könnten den NATGAS Preis belasten, während eine höhere Nachfrage oder Produktionsausfälle den Kurs stützen können.
