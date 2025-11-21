BÖRSE HEUTE: Wall Street wankt – KI-Bubble-Ängste, Fed-Kommentare & Krypto-Crash (21.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Volatile Woche endet schwächer

Zinssenkungschancen steigen

Krypto-Markt kollabiert

Die Börse heute erlebt ein nervöses, turbulentes Ende der Woche. Trotz mehrerer Erholungsversuche blieb die Marktstimmung die ganze Woche über angeschlagen – belastet durch geopolitische Unsicherheiten, zunehmende Sorgen über eine mögliche KI-Blase und eine hawkishe Fed, die weitere Zinsschritte vorerst ausschließt. Zum Wochenschluss zeigen die US-Indizes jedoch leichte Erholungstendenzen, während der Kryptomarkt unter starkem Abgabedruck leidet. ⭐ Key Takeaways 📉 Volatile Woche endet schwächer: Nasdaq 100 –3,55 % auf Wochenbasis, trotz kurzfristiger Erholung.

📊 Zinssenkungschancen steigen: Wahrscheinlichkeit für Dezember-Cut schießt auf über 73 %.

₿ Krypto-Markt kollabiert: Bitcoin –4,5 %, Ethereum –4,7 %, MicroStrategy weiter unter Druck. Börse heute: Nervöser Wochenausklang – leichte Erholung zum Handelsschluss 📈 US-Indizes versuchen Comeback Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: S&P 500: +0,90 %

Nasdaq 100: +0,70 %

Russell 2000: +2,30 % → Small Caps führen den Rebound an ➡️ Trotzdem bleibt die Wochenbilanz deutlich negativ. 📉 Wochenperformance Nasdaq 100: –3,55 %

Im Tiefpunkt des heutigen Selloffs: –4,80 % 🏢 Unternehmens-News: Eli Lilly erreicht 1-Billionen-Marke Eli Lilly (LLY.US) stößt heute offiziell in den Club der US-Unternehmen mit einer Bewertung von über 1 Billion USD vor – als zehntes US-Unternehmen überhaupt. 🧑‍💼📊 Arbeitsmarkt & Makrodaten: gemischte Signale 📅 Datenverschiebungen Employment Cost Index (Q3): Veröffentlichung am 10. Dezember

Real Earnings (Oktober): komplett gestrichen

CPI (November): am 18. Dezember 📊 PMI (vorläufig) Manufacturing PMI: 51,9 (erwartet 52,0)

Composite PMI: 54,8 (vorher 54,6) Laut Chris Williamson (S&P Global):

➡️ Daten deuten auf ein BIP-Wachstum von ca. 2,5 % im 4. Quartal hin. 🏦 Fed-Kommentare: Zinssenkungen rücken näher John Williams (Fed): Geldpolitik ist „moderat restriktiv“

sieht Spielraum für weitere Zinssenkungen

trotz steigender Inflation

Zölle erhöhen Inflation um 0,5–0,75 %, ändern aber nicht den Trend ➡️ Zinssenkungswahrscheinlichkeit für Dezember: gestern: 38 %

heute: über 73 % Ein massiver Sprung, der US-Märkte stützt. 🧑‍💼 Verbraucherumfrage Michigan Inflationserwartungen (1 Jahr): 4,5 %

Inflationserwartungen (5 Jahre): 3,4 %

Konsumklima: 51 (Erwartung: 49; vorher: 50,3) ➡️ Leichte Verbesserung der Verbraucherstimmung trotz Marktturbulenzen. ₿📉 Krypto-Markt im Crash-Modus Der Kryptomarkt bleibt auch heute extrem schwach. 📉 Bitcoin –4,50 %

Test unter 80.000 USD

niedrigster Stand seit Monaten 📉 Ethereum –4,70 % ⚠️ Gründe für die Verkaufswelle Liquiditätsengpässe

Panik vor Zyklusende

institutionelle Verkäufe

schwache Aktienmärkte ➡️ Risikoaversion dominiert alle digitalen Assets. 🏢 MicroStrategy erneut unter Druck Preferred Shares: –7 % diese Woche, –13,5 % im Monat

Sorgen um Fähigkeit, Bitcoin-Käufe & Dividenden zu finanzieren

Aktie nähert sich 52-Wochen-Tief

Hohe Volatilität 🧩 Fazit: Börse aktuell bleibt angespannt – Risikoaversion dominiert Trotz der heutigen Mini-Erholung bleibt die Woche klar negativ: Tech-Aktien stark unter Druck

Fed-Sorgen & geopolitische Risiken setzen Märkte unter Stress

Zinssenkungen werden wahrscheinlicher

