Stabilus Aktie Analyse & Prognose | Aktien Marathon

- Die Stabilus Aktie befindet sich in einem übergeordneten Abwärtstrend
- Kurzfristige Erholung
- Fazit im Aktien Marathon
- Die Stabilus Aktie befindet sich in einem übergeordneten Abwärtstrend
- Kurzfristige Erholung
- Fazit im Aktien Marathon
Stabilus Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren
In der Beitragsreihe Aktien Marathon bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und charttechnischen Aspekten. Der Fokus liegt hierbei nicht auf einer kurz- oder mittelfristigen Betrachtung, sondern auf einem langfristigen Anlagehorizont.
Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens, die für die kommenden Jahre (bis 2028 / 2030) projiziert werden. Langfristig orientierte Anleger können diese Auswertung nutzen, um ihre eigene Wahrnehmung abzugleichen und fundierte Entscheidungen für ihr Depot zu treffen.
► WKN: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8 / Kürzel: STM
✅ Drei Key Takeaways
- Übergeordneter Trend: Die Stabilus Aktie befindet sich in einem übergeordneten Abwärtstrend; der Wochenchart bleibt mit Abwärtsrisiken bis 10 EUR klar bärisch.
- Kurzfristige Erholung: Im Tageschart zeigt sich ein neutrales Bild – ein Ausbruch über die SMA200 (17,96 EUR) ist notwendig für ein Kaufsignal in Richtung 25 EUR.
- Fazit im Aktien Marathon: Trotz operativer Gewinne drängt sich die Aktie aufgrund rückläufiger Ergebnisse und schwacher Kurse aktuell nicht für einen Einstieg auf.
AKTIEN CHECK: Stabilus Aktie
Chartcheck: Betrachtung im Wochenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Ende August 2023 konnte sich die Stabilus Aktie von der 50-EUR-Marke lösen und bis Anfang 2024 auf über 65 EUR steigen. Anschließend stellten sich ausgeprägte Gewinnmitnahmen ein: Die Aktie setzte bis März 2025 zurück und verlor im Zuge dieser Schwächephase fast 50 EUR an Wert.
Zwar konnte sich das Wertpapier nach dem Tief im März 2025 noch einmal moderat erholen, Anleger trennten sich im weiteren Handelsverlauf jedoch wieder von dem Papier. In den darauffolgenden Monaten ging es sukzessive abwärts.
Im Wochenchart ist deutlich zu erkennen, dass die Stabilus Aktie im Rahmen von Erholungsversuchen immer wieder an die SMA20 (aktuell bei 16,72 EUR) gelaufen ist, dort jedoch abgewiesen wurde.
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Abwärtsrisiken: Solange es das Wertpapier nicht schafft, sich über die SMA20 und nachfolgend über die SMA50 (aktuell bei 18,84 EUR) zu schieben, überwiegen die Abwärtsrisiken. Bei anhaltender Schwäche könnte der Kurs bis in den Bereich von 10 EUR zurücksetzen.
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Aufwärtspotenzial: Das Chartbild der Stabilus Aktie würde sich erst entspannen, wenn sich der Kurs per bestätigten Wochenschlusskurs über der SMA50 etablieren kann. Perspektiven auf der Oberseite ergeben sich erst nach einem nachhaltigen Wochenschluss über der 25-EUR-Marke.
Aktuelle Einschätzung Wochenchart (Prognose): Bärisch
Chartcheck: Betrachtung im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart der Stabilus Aktie ist erkennbar, dass sich der Kurs im Mai über die SMA20 (aktuell bei 15,14 EUR) sowie die SMA50 (aktuell bei 15,66 EUR) schieben konnte und bis an die SMA200 (aktuell bei 17,96 EUR) lief. Der Docht der Tageskerze am 03.06. erreichte exakt diese Durchschnittslinie, bevor die Aktie nach unten abgewiesen wurde.
Ende Juli konnte sich das Wertpapier vom Jahrestief erneut über die SMA20 und SMA50 schieben und sich dort festsetzen. Das Tageschart hat sich damit aufgehellt und ist aktuell neutral zu interpretieren.
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Chancen: Die Aktie könnte nun erneut versuchen, die SMA200 anzulaufen. Gelingt dieser Ausbruch mit hoher Dynamik und Momentum, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg in Richtung der 25-EUR-Marke.
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Risiken: Prallt der Kurs an der SMA200 erneut ab oder fällt unter die Support-Linien von SMA50 und SMA20, droht ein erneuter Test des Jahrestiefs.
Aktuelle Einschätzung Tageschart (Prognose): Neutral
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Unternehmensprofil: Was steckt hinter Stabilus?
Die Stabilus SE ist ein global führender Hersteller von Gasdruckfedern, hydraulischen Dämpfern und elektromechanischen Antrieben. Das 1934 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit über 4.000 Mitarbeiter an neun Produktionsstandorten.
Das bekannteste Produkt der Marke ist der Lift-O-Mat. Dieser wird hauptsächlich bei Heckklappen und Motorhauben im Automobilbereich verbaut, kommt aber auch in folgenden Branchen zum Einsatz:
- Medizin- und Rehatechnik
- Schifffahrt und Luftfahrt
- Möbelindustrie (z. B. Bürostühle)
Aktionärsstruktur Stabilus:
Die Hälfte der Aktien wird von institutionellen Anlegern gehalten.
Wichtige Bewertungskennzahlen Stabilus 2025 - 2021
Der Umsatz konnte im Betrachtungszeitraum zwar gesteigert werden, stagnierte aber in den letzten drei Jahren.
Nachdem das operative Ergebnis 2020/2023 noch stabil gehalten werden konnte, ist es in den beiden Folgejahren deutlich abgeschmolzen und lag 2025 unter der 100 Mio. EUR-Marke.
Das Ergebnis vor Steuern ist seit 2022 rückläufig. Es ist 2025 nicht nur deutlich unter die 100 Mio. EUR-Marke gefallen, sondern liegt auch gut 70 Prozent unter dem Wert von 2022.
Der Gewinn je Aktie ist seit 2022 rückläufig. Auch diese Kennziffer ist seit 2022 um gut 75 Prozent zurückgegangen.
Das Unternehmen zahlte 2025 zwar eine Dividende, diese lag aber deutlich unter denen der Vorjahre.
Die Dividendenrendite betrug 2025 nur noch 1,42 Prozent, eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Wert von 2022.
Die Aktie ist mit einem KGV über 25 als teuer zu bewerten (2025)
Das Eigenkapital ist in den letzten drei Jahren abgeschmolzen, nachdem es von 2021 auf 2022 noch einen deutlichen Zuwachs gegeben hat.
Die Eigenkapitalquote lag 2025 zwar noch über der 30 Prozent-Marke, gegenüber 2023 ist aber auch hier eine klare Verschlechterung erkennbar.
Experten Fazit & Zusammenfassung: Stabilus Aktie im Aktien Marathon
Die Stabilus Aktie hat in den letzten Jahren keine überzeugende Performance gezeigt. Zwar arbeitet der Konzern weiterhin profitabel, allerdings ist der Gewinn in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Auch die Kursentwicklung der Aktie spiegelt diese operative Schwäche wider.
Ergebnis im Aktien Marathon: Gemäß unserer aktuellen fundamentalen und charttechnischen Einschätzung drängt sich die Stabilus Aktie derzeit nicht für einen Ersteinstieg auf.
Quellenangabe für die Kennzahlen: Finanzen.net, stabilus.com, boerse.de, Afu Research, aktienfinder.net
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