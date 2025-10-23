STMicroelectronics Aktie fällt um 14 % – Umsatzprognose enttäuscht trotz operativer Erholung

💥 STMicroelectronics Aktie bricht ein – Umsatzprognose enttäuscht Anleger

💬 Einleitung

Die STMicroelectronics Aktie (STM.US) geriet am Donnerstag stark unter Druck und verlor fast 14 % an Wert.

Der Grund: Der Halbleiterhersteller gab eine schwächere Umsatzprognose für das vierte Quartal 2025 ab, als Analysten erwartet hatten.

Trotz einer soliden Erholung im dritten Quartal bleibt der Ausblick verhalten – insbesondere in den Automobil- und Industriesektoren, wo die Nachfrage weiterhin schwächelt.

► STMicroelectronics WKN:893438 | ISIN:NL0000226223 | Ticker: STM.US

🔑 Key Takeaways

1️⃣ Gemischte Quartalszahlen mit starkem Quartalsanstieg

Umsatz im 3. Quartal : 3,19 Mrd. USD (−2 % YoY / +15,2 % QoQ)

Ergebnis über Markterwartung, aber jährlicher Rückgang bleibt spürbar.

Operativer Gewinn: 180 Mio. USD nach einem Verlust von 133 Mio. USD im Vorquartal.

2️⃣ Segmententwicklung zeigt klares Bild

Analog, MEMS & Sensoren (AM&S) : +7 % YoY auf 1,43 Mrd. USD dank Imaging-Sparte.

Mikrocontroller & Digital ICs (MDRF) : +5,3 % YoY auf 1,32 Mrd. USD , stabile Nachfrage.

Power & Discrete (P&D): −34,3 % YoY auf 429 Mio. USD, stark belastet durch schwachen Industriesektor.

3️⃣ Ausblick verfehlt Erwartungen

Umsatzprognose Q4 2025: 3,28 Mrd. USD , unter Analystenkonsens von 3,38 Mrd. USD .

Gesamtjahresprognose: 11,75 Mrd. USD , ebenfalls leicht unter Erwartungen.

Anleger sorgen sich um die langsame Nachfragestabilisierung im Automobil- und Industriebereich.

🧩 Unternehmensstrategie & Ausblick

CEO Jean-Marc Chéry bekräftigte die strategische Ausrichtung des Unternehmens:

🚀 Fokus auf Innovation in Schlüsselproduktlinien, insbesondere Sensorik und Mikrocontroller.

🏭 Umstrukturierung der Produktion und Kostendisziplin , um Effizienz und Cashflow zu verbessern.

💰 Reduzierte Investitionen sollen kurzfristig Stabilität sichern, könnten aber das Wachstum 2025 begrenzen.

Die Unternehmensführung setzt auf Finanzdisziplin, während Investoren eine zügigere Nachfrageerholung erwarten.

Der Book-to-Bill-Indikator deutet zwar auf anhaltende, aber rückläufige Auftragseingänge hin – ein weiteres Signal für Vorsicht.

📉 Marktreaktion: Anleger zeigen Nervosität

Nach Veröffentlichung der Zahlen stürzte die STMicroelectronics Aktie um rund 14 % ab.

Das Handelsvolumen war überdurchschnittlich hoch – ein Zeichen dafür, dass institutionelle Investoren Gewinne mitnahmen und Risiken neu bewerteten.

Analysten sehen in der Kursreaktion weniger Panik als Ernüchterung:

Die Ergebnisse zeigen Fortschritte, aber die Margen- und Umsatzprognosen bleiben unter Druck.

Hinzu kommt die anhaltende Schwäche in der Automobilchip-Nachfrage, die für STMicro ein zentrales Segment ist.

🧠 Fazit – STMicroelectronics Aktie bleibt im Fokus der Anleger

Die neuesten Quartalszahlen von STMicroelectronics zeigen:

Der Turnaround ist eingeleitet, doch die Erholung verläuft schleppend.

Trotz eines operativen Comebacks und besserer Quartalsleistung bleibt der Ausblick konservativ – und das gefällt Anlegern nicht.

Langfristig bleibt das Unternehmen solide aufgestellt, doch kurzfristig dürfte die Aktie volatil bleiben.

Sollte sich die Nachfrage im Industriesektor stabilisieren, könnte die STMicroelectronics Aktie jedoch schnell wieder Tritt fassen.

STMicroelectronics Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

