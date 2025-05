Super Micro Computer-Aktien steigen aufgrund eines 20-Milliarden-Dollar-Deals mit Saudi-Arabien und Analystenberichten

Die Aktien von Super Micro Computer (SMCI.US) stiegen um 15 % auf 44,7 US-Dollar und setzten damit den Anstieg vom Dienstag um 16 % fort, nachdem eine Reihe positiver Entwicklungen für den Hersteller von KI-Servern bekannt geworden waren. ► Super Micro Computer | WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023 | Ticker: SMCI Der steile Anstieg wurde in erster Linie durch eine neu angekündigte mehrjährige Partnerschaft im Wert von 20 Milliarden US-Dollar mit dem saudischen Rechenzentrumsunternehmen DataVolt befeuert. Ziel der Vereinbarung ist laut einer Erklärung der Unternehmen die „beschleunigte Lieferung von ultra-dichten GPU-Plattformen und Rack-Systemen für die Hyperscale-KI-Campus von DataVolt im Königreich Saudi-Arabien und in den USA“. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit DataVolt und den weiteren Ausbau unserer Fertigungskapazitäten in den Vereinigten Staaten“, sagte Charles Liang, Präsident und Chief Executive von Super Micro. Der Deal kommt während des viertägigen Nahost-Besuchs von Präsident Trump zustande, bei dem er allein am ersten Tag Vereinbarungen mit Saudi-Arabien im Wert von 300 Milliarden Dollar abschloss, mit Plänen, diesen Betrag innerhalb von vier Jahren zu verdoppeln. In einem ähnlichen Schritt kündigten mehrere Technologiegiganten, darunter Google, Oracle, Salesforce, AMD, Uber Technologies und DataVolt, Pläne an, 80 Milliarden Dollar in „bahnbrechende transformative Technologien“ in beiden Ländern zu investieren. Die Dynamik von Super Micro wurde noch verstärkt, als die Analysten von Raymond James am Dienstag die Berichterstattung über die Aktie mit einem „Outperform“-Rating und einem Kursziel von 41 Dollar aufnahmen und das Unternehmen als „Marktführer im Bereich AI-optimierter Infrastruktur“ mit „wettbewerbsfähigen Preisen“ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bezeichneten. Die Analysten räumten ein, dass Zölle und technologische Umstellungen zwar mittelfristige Herausforderungen darstellen, sie AI jedoch als langfristigen Wachstumsmotor für das Unternehmen betrachten. Super Micro Computers Aktienchart (D1) Die Aktie wird über dem 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Level gehandelt und hat den 200-Tage-SMA nach oben durchbrochen, was auf eine erneute Aufwärtsdynamik hindeutet. Die Bullen werden wahrscheinlich versuchen, die diesjährigen Höchststände um 57 USD erneut zu testen. Sollte der Kurs hingegen nicht über dem 200-Tage-SMA halten können, könnten die Bären versuchen, ihn in Richtung des 30-Tage-SMA zu drücken, mit einem potenziellen Ziel bei 33,70 USD. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

