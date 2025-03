Tesla fällt um 6 % aufgrund des Einfrierens der Subventionen für Elektrofahrzeuge in Kanada 📉

Die Aktien von Tesla (TSLA.US) sind heute um fast 6 % gefallen, was zu dem breiteren Ausverkauf von 1,6 % an der Nasdaq beiträgt. Zusammen mit Nvidia gehören sie zu den schwächsten Werten am US-Aktienmarkt. Die Tesla-Aktie ist heute gesunken, nachdem Kanada 43 Millionen Dollar an Subventionen für Elektrofahrzeuge für das Unternehmen eingefroren und es von künftigen Rabattprogrammen ausgeschlossen hat. Dieser Vergeltungsschlag war eine direkte Reaktion auf die von Präsident Trump verhängten Zölle auf kanadische Waren.

Der Rückgang beendet die jüngste Dynamik von Tesla, die den Aktienkurs fünf Sitzungen in Folge in die Höhe getrieben und gestern zu einem kurzen Ausbruch über den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt geführt hatte. Die Anleger sind auch im Vorfeld der erwarteten Ankündigung von Trump zu neuen Einfuhrzöllen für Autos vorsichtig, die sich erheblich auf die Lieferketten und die Rentabilität in der gesamten Automobilindustrie auswirken könnte.

Tesla warnte die Regulierungsbehörden kürzlich davor, dass eskalierende Handelsspannungen die Produktionskosten erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf den internationalen Märkten beeinträchtigen könnten. Tesla (D1-Chart) Die Tesla-Aktien sind rückläufig und die exponentiellen gleitenden Durchschnitte EMA200 und EMA50 sind auf dem besten Weg, ein „Death Cross“-Muster zu bilden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Tesla (H1-Chart) Betrachtet man die Aktie im Stundenintervall, so zeigt sich, dass der Weg des geringsten Widerstands nach unten führt. Die Stimmung schwächte sich erneut ab, kurz nachdem der Kurs über dem gleitenden 200-Sitzungs-Durchschnitt (rote Linie) bei 284 $ lag. Die Aktie hatte sich von ihrem lokalen Tief um mehr als 25 % erholt und war von etwa 220 $ auf 280 $ gestiegen. Da sich das Geschäft verlangsamt, liegen die Kurs-Gewinn-Verhältnisse und die 12-Monats-P/E-Multiplikatoren über 100, und die Anleger zahlen – trotz der jüngsten Rückgänge – immer noch einen erheblichen Aufschlag für Aktien des Unternehmens von Elon Musk. Kürzlich gab Tesla außerdem bekannt, dass es die behördliche Genehmigung in China für den Verkauf seiner Software für autonomes Fahren beantragt. Quellen: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.