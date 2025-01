Tesla (TSLA) Q4 2024 Gewinnvorschau: KI-Fortschritte und Produktionsherausforderungen im Fokus

Während Tesla sich darauf vorbereitet, am Mittwoch, dem 29. Januar 2024, nach Börsenschluss seine Gewinne für das vierte Quartal zu melden, richten Investoren ihr Hauptaugenmerk auf die strategischen Prioritäten des Unternehmens angesichts der sich verändernden Marktdynamik. Die Aktie des Elektrofahrzeugherstellers hat im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Performance gezeigt und trotz der jüngsten Volatilität um etwa 120 % zugelegt, wobei die Aktien in den letzten sechs Handelstagen um fast 7 % gefallen sind. Der vom Markt implizierte Tagesgewinn auf der Grundlage historischer Durchschnittswerte beträgt 8,49 %. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognosen Für das vierte Quartal erwarten Analysten von Tesla folgende Zahlen: Umsatz von 27,21 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 8,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

Bereinigter Gewinn pro Aktie von 0,75 US-Dollar, verglichen mit 0,71 US-Dollar im Vorjahr

Betriebsergebnis von 2,68 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 2,1 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr

Freier Cashflow von 1,75 Milliarden US-Dollar

Bruttomarge von 18,9 %

Investitionen in Höhe von 2,72 Milliarden US-Dollar Gewinn gegenüber Prognosen. Quelle: Bloomberg KI und autonomes Fahren: Fortschritte Die jüngsten Entwicklungen bei den autonomen Fahrfähigkeiten von Tesla stehen im Mittelpunkt, wobei das Unternehmen einen Durchbruch bei der autonomen Navigation von der Fabrik bis zur Laderampe ankündigte. CEO Elon Musk hat kühne Vorhersagen über die Full Self-Driving (FSD)-Technologie des Unternehmens gemacht und behauptet, dass sie die Sicherheit des menschlichen Fahrens bis zum zweiten Quartal 2025 übertreffen wird. Die beträchtlichen Investitionen des Unternehmens in die KI-Recheninfrastruktur, darunter das „Cortex“-Rechenzentrum in Austin, Texas, verschaffen ihm eine einzigartige Position im Bereich des autonomen Fahrens. Der Fokus auf die FSD-Entwicklung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die NHTSA kürzlich eine Untersuchung von etwa 2,6 Millionen Tesla-Fahrzeugen eingeleitet hat, die mit dieser Technologie ausgestattet sind. Investoren werden besonders an der Reaktion des Managements auf diese regulatorischen Herausforderungen und an etwaigen Aktualisierungen bezüglich der geplanten Einführung des Robotaxi-Dienstes Ende 2025 interessiert sein. Die umfangreichen Investitionen des Unternehmens in KI-Computing, einschließlich des umfangreichen Kaufs von Nvidia H100-Grafikprozessoren, unterstreichen sein Engagement für die Weiterentwicklung autonomer Fahrfunktionen. Produktion und neue Modelle Im vierten Quartal lieferte Tesla etwa 496.000 Fahrzeuge aus, gegenüber 485.000 im vierten Quartal 2023. Ein wichtiger Schwerpunkt für Investoren wird der Zeitplan für die Markteinführung des preisgünstigeren „Model 2“ sein, das Anfang 2025 erwartet wird und für das Erreichen des prognostizierten Lieferwachstums des Unternehmens von 20–30 % im Jahr 2025 von entscheidender Bedeutung sein könnte. Die Leistung des kürzlich überarbeiteten Model Y auf den Märkten in den USA und China wird ebenfalls genau beobachtet, ebenso wie die Aktualisierungen der Cybertruck-Produktion angesichts von Berichten über Beurlaubungen von Mitarbeitern im Werk Giga Austin. Der Markt schenkt diesem Gewinnbericht besondere Aufmerksamkeit, da Tesla kürzlich den ersten jährlichen Rückgang der Auslieferungen seit über einem Jahrzehnt bekannt gegeben hat. 2024 wurden 1,79 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, was leicht unter dem Niveau von 2023 liegt. Verkaufte Fahrzeuge Prognosen gegenüber tatsächlichen Zahlen. Quelle: Bloomberg Energieabteilung Teslas Energiespeichergeschäft hat sich als Lichtblick herausgestellt. Die Bereitstellungen im vierten Quartal erreichten einen Rekordwert von 11,0 Gigawattstunden, verglichen mit 3,2 Gigawattstunden im vierten Quartal 2023. Dieses bemerkenswerte Wachstum im Energiesegment zeigt die erfolgreiche Diversifizierung des Unternehmens über den Automobilverkauf hinaus und könnte die Gesamtmargen erheblich stützen. Politisches und regulatorisches Umfeld Die Beziehung des Unternehmens zur Trump-Regierung hat sich für Investoren als bedeutender Faktor herausgestellt. Mögliche Änderungen der Vorschriften für selbstfahrende Fahrzeuge, die Zukunft der 7.500-Dollar-Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge auf Bundesebene und mögliche Zollanpassungen könnten sich alle erheblich auf das Geschäftsmodell von Tesla auswirken. Einige Analysten, darunter Dan Ives von Wedbush, sind der Meinung, dass Teslas KI- und autonome Initiativen von einer beschleunigten behördlichen Genehmigung unter einer Trump-Regierung profitieren könnten, während andere darauf hinweisen, dass staatliche und lokale Vorschriften weiterhin eine erhebliche Hürde darstellen könnten. Marktausblick und Analystenmeinungen Die Wall Street ist sich uneins über die kurzfristigen Aussichten von Tesla. Morgan Stanley behält eine übergewichtete Bewertung mit einem Kursziel von 430 US-Dollar bei und verweist dabei auf das KI-Potenzial und die Fertigungskapazitäten des Unternehmens. Barclays ist vorsichtiger und hält an einer gleichgewichteten Bewertung mit einem Kursziel von 325 US-Dollar fest, wobei Bedenken hinsichtlich der Nachfrage und des Wettbewerbs geäußert werden. In der für 17:30 Uhr ET angesetzten Telefonkonferenz zu den Ergebnissen werden wahrscheinlich kritische Bereiche wie die Fertigungseffizienz, Initiativen zur Kostensenkung und internationale Expansionspläne angesprochen. Tesla im TageschartTesla wird derzeit in der Nähe der 50-Tage-SMA gehandelt, die zuvor als Unterstützung für Bullen diente. Um wieder an Aufwärtsdynamik zu gewinnen, sollte der Preis über dem 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level bleiben, das kürzlich als wichtiger Wendepunkt diente. Tesla wird derzeit in der Nähe der 50-Tage-SMA gehandelt, die zuvor als Unterstützung für Bullen diente. Um wieder an Aufwärtsdynamik zu gewinnen, sollte der Preis über dem 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level bleiben, das kürzlich als wichtiger Wendepunkt diente. Bären werden versuchen, unter das 38,2 % Fibonacci-Retracement-Level zu fallen, mit einem wahrscheinlichen Ziel beim 50 % Fibonacci-Retracement-Level, das im November eine Konsolidierungszone war. Der RSI zeigt erste bärische Divergenzen, während der MACD ebenfalls Vorsicht signalisiert. Quelle: xStation

