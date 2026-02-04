thyssenkrupp Prognose 2025–2030 | Aktien Marathon – Langfristiger Aktien Check

Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche ausgewählte Aktien mit einem klaren Fokus auf langfristige Investments. Im Gegensatz zu kurz- oder mittelfristigen Betrachtungen stehen hier fundamentale Unternehmensdaten im Mittelpunkt.

► thyssenkrupp WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001/ Symbol: TYEKF / Kürzel: TKA

✅ Drei Key Takeaways

Charttechnik klar verbessert

Die thyssenkrupp-Aktie hat sich nachhaltig über der 10-EUR-Marke etabliert. Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart ist das Bild aktuell bullisch, solange die Kurse oberhalb der relevanten gleitenden Durchschnitte (SMA20 / SMA50) bleiben.

Aufwärtspotenzial vorhanden, aber volatil

Auf der Oberseite liegen mögliche Kursziele zunächst bei 13,34 EUR, darüber im Bereich von 15,50 bis 16,50 EUR. Die hohe Volatilität bleibt jedoch ein prägendes Merkmal der Aktie.

Fundamental weiterhin kein überzeugendes Langfrist-Investment

Trotz erster operativer Verbesserungen sind die fundamentalen Kennzahlen insgesamt schwach. Im Aktien Marathon ergibt sich daher aktuell kein klares langfristiges Investment-Signal, sondern eine abwartende Einschätzung.

Diese Kennzahlen werden für mehrere Jahre – aktuell bis 2029 / 2030 – projiziert. Ziel ist es, langfristig orientierten Anlegern eine fundierte Grundlage zu bieten, um die eigene Markteinschätzung zu überprüfen und strategische Anlageentscheidungen vorzubereiten.

Aktien Check: thyssenkrupp Prognose

Chartcheck – Wochenchart (langfristige Perspektive)

Für die thyssenkrupp Prognose zeigt der Wochenchart ein volatiles, aber zuletzt deutlich verbessertes Bild. Nach dem sukzessiven Rückgang seit dem Jahreshoch 2021 folgte 2023 eine erste Erholung. Im Jahr 2024 kam es jedoch erneut zu einem deutlichen Rücksetzer bis auf 2,77 EUR, wo wieder verstärkt Kaufinteresse aufkam.

Im Jahr 2025 nahm die Volatilität deutlich zu. Die Aktie konnte im Zuge steigender Nachfrage bis Oktober 2025 auf 13,34 EUR zulegen. Dieses Niveau wurde anschließend für Gewinnmitnahmen genutzt, was zu einem Rücksetzer bis in den Bereich von 8,50 EUR führte. Auch hier traten erneut Käufer in den Markt.

Positiv hervorzuheben ist die Stabilisierung an der SMA50 (aktuell 9,73 EUR). In den letzten Wochen konnte sich die Aktie zudem über die SMA20 (aktuell 10,26 EUR) schieben und darüber etablieren. Dadurch hat sich das langfristige Chartbild spürbar aufgehellt.

Ausblick Wochenchart:

Solange sich die Aktie über der SMA20 hält, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt. Mögliche Kursziele liegen zunächst bei 13,34 EUR, darüber hinaus im Bereich von 15,50 bis 16,50 EUR.

Rücksetzer könnten zunächst an der SMA20 aufgefangen werden, darunter bietet die SMA50 eine wichtige Unterstützung. Kritisch wäre ein Wochenschluss unterhalb der SMA50 mit anschließendem Verlust dieser Zone.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart (thyssenkrupp Prognose): bullisch

Chartcheck – Tageschart (kurz- bis mittelfristig)

Im Tageschart zeigt sich, dass die Aktie zunächst seitwärts tendierte und Ende August einen Anlauf an das Jahreshoch unternahm. Dieser Ausbruch scheiterte jedoch, woraufhin es zu einem Rücksetzer an die SMA200 (aktuell 9,87 EUR) kam.

Im Bereich dieser langfristigen Durchschnittslinie konnte sich der Kurs stabilisieren. Zusätzlich wirkte die SMA20 (aktuell 10,76 EUR) unterstützend. In den letzten Handelswochen gelang der Anstieg über alle drei relevanten gleitenden Durchschnitte, was das Chartbild auch auf Tagesbasis bullisch erscheinen lässt.

Ausblick Tageschart:

Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, sind weitere Kursanstiege in Richtung der im Wochenchart genannten Ziele möglich. Rücksetzer sollten spätestens im Bereich der SMA20 enden.

Darunter bieten die SMA200 und die SMA50 (aktuell 9,82 EUR) eine starke Unterstützungszone, da beide Linien aktuell eng beieinanderliegen.

Unternehmensprofil:

thyssenkrupp ist ein führender, global agierender Industrie- und Technologiekonzern mit Sitz in Essen und Duisburg, der im MDAX gelistet ist. Mit rund 93.000 Mitarbeitern (Stand 2024/2025) in 48 Ländern ist das Unternehmen stark auf Stahl, Werkstoffe, Automotive und Dekarbonisierungstechnologien ausgerichtet und verfolgt eine umfassende Transformation hin zur Klimaneutralität. Der Konzern ist in fünf Hauptsegmente unterteilt: Automotive Technology, Decarbon Technologies, Materials Services, Steel Europe und Marine Systems. Im Bereich der Marine Systems ist das Unternehmen führend im Bau von U-Booten und Marineschiffen seit Oktober 2025 mit 51% Mehrheitsbeteiligung als separates, börsennotiertes Unternehmen (TKMS) geführt.

Aktionärsstruktur thyssenkrupp:



Ein bedeutender Anteil der Aktien befindet sich in der Alfried Krupp von Bohlen Halbach Stiftung. Weitere größere Aktionäre sind vor allem institutionelle Anleger, die aber alle Anteile unter der 5 Prozent-Marke halten.

Wichtige Bewertungskennzahlen thyssenkrupp 2020 - 2024

Der Umsatz ist von 2021 auf 2022 deutlich gestiegen, ist in den Folgejahren aber sukzessive abgeschmolzen und lag 2025 gut 1,2 Mrd. EUR unter dem Niveau von 2021.

Die Zahl der Beschäftigten wurde im Betrachtungszeitraum reduziert, wobei es 2023 noch einen Aufbau gegeben hat, der in den Folgejahren wieder abgebaut wurde. 2025 beschäftigte das Unternehmen gut 8.000 Mitarbeitende weniger als 2021. Damit wurde auch der Umsatzentwicklung Rechnung getragen.

Der Umsatz pro Kopf hat sich im Betrachtungszeitraum nicht wesentlich verbessert. 2022 ist zwar eine deutliche Verbesserung erkennbar, dies hat sich in den Folgejahren aber wieder relativiert.

Das operative Ergebnis hat sich diskontinuierlich entwickelt. Konnte 2022 noch ein Ergebnis über der Milliarden-Marke ausgewiesen werden können, wurden in den drei Folgejahren substantielle Verluste ausgewiesen, diese wurden aber sukzessive reduziert.

Die Entwicklung beim Ergebnis vor Steuern hat der Konzern 2025 einen Gewinn von fast 1 Mrd. EUR ausgewiesen. Die Verluste der beiden Vorjahre konnte damit aber nicht kompensiert werden.

Die Aktionäre wurden in den letzten vier Jahren mit einer gleichbleibenden Dividende von 0,15 EUR bedacht.

Die Aktie ist 2025 mit einem KGV von 15,63 nicht zu teuer.

Das Eigenkapital konnte zwischen 2021 und 2022 deutlich erhöht werden, dies ist in den Folgejahren aber abgeschmolzen. 2025 liegt das Eigenkapital knapp unter dem Wert von 2021.

Die Eigenkapitalquote liegt seit 2022 konstant über der Marke von 30 Prozent.

thyssenkrupp Prognose – Zusammenfassung (Aktien Marathon)

Die thyssenkrupp-Aktie konnte sich in den vergangenen Monaten deutlich von ihrem Tief erholen und hat sich oberhalb der 10-EUR-Marke etabliert. Charttechnisch zeigt sich das Bild aktuell konstruktiv, insbesondere im Wochen- und Tageschart.

Fundamental betrachtet waren die betrieblichen Kennzahlen in den vergangenen Jahren jedoch nicht überzeugend, auch wenn zuletzt eine schrittweise Ergebnisverbesserung erkennbar ist.

Fazit im Aktien Marathon:

Trotz der positiven charttechnischen Entwicklung drängt sich die Aktie auf Basis der fundamentalen Daten derzeit nicht als langfristiges Investment auf. Die thyssenkrupp Prognose bleibt damit vorsichtig abwartend.

FAQ – thyssenkrupp Prognose (Aktien Marathon)

Wie lautet die aktuelle thyssenkrupp Prognose?

Die aktuelle thyssenkrupp Prognose im Aktien Marathon ist charttechnisch bullisch, fundamental jedoch zurückhaltend. Kurz- bis mittelfristig bestehen Chancen auf steigende Kurse, langfristig bleibt das Investment risikobehaftet.

Ist die thyssenkrupp-Aktie 2025 ein gutes Investment?

Aus Sicht des Aktien Marathon drängt sich die thyssenkrupp-Aktie 2025 nicht als langfristiges Investment auf. Trotz positiver Charttechnik sind die fundamentalen Kennzahlen weiterhin schwach.

Welche Kursziele ergeben sich aus der thyssenkrupp Prognose?

Auf der Oberseite liegen mögliche Kursziele bei 13,34 EUR sowie darüber im Bereich von 15,50 bis 16,50 EUR, sofern die Aktie oberhalb der relevanten gleitenden Durchschnitte notiert.

Welche Unterstützungen sind für die thyssenkrupp-Aktie wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen bei der SMA20, der SMA50 sowie der SMA200. Besonders die Zone um 9,70 bis 9,90 EUR gilt aktuell als technisch relevant.

Wann würde sich die thyssenkrupp Prognose eintrüben?

Die thyssenkrupp Prognose würde sich deutlich eintrüben, wenn die Aktie per Wochenschluss unter die SMA50 fällt und sich anschließend unterhalb dieser Linie etabliert.

Für wen ist die thyssenkrupp-Aktie geeignet?

Die Aktie eignet sich derzeit eher für erfahrene, risikobereite Anleger, die kurzfristige bis mittelfristige charttechnische Bewegungen nutzen möchten. Für konservative Langfrist-Anleger ist sie aktuell weniger geeignet.