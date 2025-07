📈 TNOTE erholt sich

ūüŹõÔłŹ Um 21:00 Uhr (deutsche Zeit) erfahren wir die Details der j√ľngsten Entscheidung der Fed. Die j√ľngste Entscheidung der US-Notenbank, die Zinsen unver√§ndert zu lassen (seit Dezember bei 4,25 % bis 4,50 %), entsprach den Erwartungen der Anleger. Allerdings hat sich die interne Argumentation der Fed angesichts der aktuellen makro√∂konomischen Daten rasch weiterentwickelt. Die FOMC-Sitzung im Juni fand vor der Ver√∂ffentlichung eines sehr starken NFP-Berichts statt, der die Erwartungen hinsichtlich m√∂glicher Zinssenkungen d√§mpfte. Der Arbeitsmarkt entwickelte sich st√§rker als prognostiziert (mehr neue Arbeitspl√§tze als erwartet), was die vorsichtige und geduldige Haltung der Fed rechtfertigte. Infolgedessen kam der R√ľckgang der Renditen 10-j√§hriger US-Anleihen zum Stillstand. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Was ist von den FOMC-Protokollen zu erwarten? Interne Spaltung der Fed: Christopher Waller und Michelle Bowman (von Trump ernannte Mitglieder) bef√ľrworten eine Zinssenkung im Juli, w√§hrend sieben Mitglieder f√ľr 2025 √ľberhaupt keine Zinssenkungen erwarten und 17 Mitglieder eine oder zwei Zinssenkungen erwarten.

Markterwartungen vs. Realit√§t der Fed: Die M√§rkte preisen weiterhin zwei Zinssenkungen bis Ende 2025 ein, obwohl einige FOMC-Mitglieder keinen Spielraum f√ľr eine Lockerung sehen. Dies w√§re das vierte Jahr in Folge, in dem die M√§rkte einen zur√ľckhaltenderen Kurs einschlagen als tats√§chlich umgesetzt wird.

Zeitpunkt der Zinssenkung: Eine Senkung im Juli ist zwar weiterhin sehr unwahrscheinlich, doch k√∂nnte die Fed den Grundstein f√ľr eine m√∂gliche Ma√ünahme im September legen ‚Äď abh√§ngig von klareren Auswirkungen der Z√∂lle und stabilen Makrodaten.

Inflation vs. Z√∂lle: Die Debatte drehte sich wahrscheinlich um die Frage, ob die durch Z√∂lle verursachten Preissteigerungen nur vor√ľbergehend oder l√§nger anhaltend sein werden. Die j√ľngsten Prognosen der Fed gehen von einer h√∂heren PCE-Inflation bis 2027 aus. Dies k√∂nnte den Spielraum f√ľr rasche Zinssenkungen einschr√§nken ‚Äď insbesondere wenn sich die Inflation als hartn√§ckiger als erwartet erweist und die Markterwartungen angepasst werden m√ľssen.

Arbeitsmarkt: Das Ausbleiben eindeutig negativer Daten d√ľrfte die abwartende Haltung der Fed best√§rken ‚Äď insbesondere wenn das Besch√§ftigungswachstum solide bleibt und die Arbeitslosigkeit stabil bleibt. Eine anhaltende St√§rke des Arbeitsmarktes k√∂nnte trotz des durch Z√∂lle bedingten Inflationsdrucks Zinssenkungen verz√∂gern.

Fiskalpolitik und Auswirkungen der Verschuldung: Die Marktteilnehmer beobachten auch die steigenden Kreditkosten und die Auktionen von US-Staatsanleihen. Die schwache Nachfrage nach Treasuries (wie bei der Auktion von 3-j√§hrigen Anleihen am Dienstag zu beobachten) k√∂nnte Bedenken hinsichtlich der Tragf√§higkeit der US-Verschuldung aufkommen lassen und m√∂glicherweise die Geldpolitik beeinflussen. TNOTE Chart (H4) ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln ¬† Weltweite¬†Aktien¬†handeln, ohne an hohe Ordergeb√ľhren denken zu m√ľssen!

