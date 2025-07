Fakten: DE40 / DAX  testet die 100-Perioden-EMA im H4-Intervall

Im H4-Intervall schwankt der 14-Perioden-RSI-Indikator in der 38-Punkte-Zone, seinem niedrigsten Stand seit einem Monat

Die EU dr√§ngt auf eine Verhandlungsl√∂sung in der Zollfrage und hat geplante Vergeltungsz√∂lle auf US-Exporte verschoben Tradingidee: Eine m√∂gliche LONG-Position¬† (f√ľr¬† hochspekulative ¬†Trader) auf DE40 / DAX (future-basierter CFD) ¬† zum Marktpreis¬†

Mögliche Gewinnmitnahmen, Take Profit, TP : 24744.6 

M√∂gliche Verlustbegrenzung, Stop Loss,¬†SL: 23800 Background & Meinung: DAX / DE40 testet die 100-Perioden-EMA im H4-Intervall nach drei Tagen dynamischer R√ľckg√§nge, die den Index von seinen historischen H√∂chstst√§nden nach unten gedr√ľckt haben. Die Dynamik dieser Abw√§rtsbewegungen war so stark, dass der 14-Perioden-RSI-Indikator derzeit auf dem niedrigsten Stand seit einem Monat im H4-Intervall liegt. Trotz der negativen Auswirkungen der Wochenendnachrichten √ľber die Verh√§ngung von 30 %-Z√∂llen auf die Europ√§ische Union durch die USA besteht immer noch die Chance, dass beide Seiten vor Ablauf der Frist am 1. August Verhandlungen aufnehmen werden. Angesichts des Handelsvolumens zwischen der EU und den USA, das sich im vergangenen Jahr auf fast 1,7 Billionen Euro belief, dr√§ngt die EU auf eine Verhandlungsl√∂sung und hat ihre geplanten Vergeltungsz√∂lle auf US-Exporte verschoben. Es ist erw√§hnenswert, dass Trump selbst in einem Brief an die EU andeutet, dass es sich hierbei lediglich um eine Verhandlungstaktik handelt: ‚ÄěWenn Sie bereit sind, Ihre bisher geschlossenen M√§rkte f√ľr die USA zu √∂ffnen und Ihre Z√∂lle und nichttarif√§ren Handelshemmnisse abzubauen, werden wir eine Anpassung unserer Z√∂lle in Betracht ziehen.‚Äú Dar√ľber hinaus ist anzumerken, dass die Trump-Regierung ihre Position wiederholt ge√§ndert hat ‚Äď im Mai drohte sie mit Z√∂llen in H√∂he von 50 %, im April sollten die Gegenz√∂lle 20 % betragen. Zuletzt wurde √ľber die Beibehaltung eines pauschalen Satzes von 10 % diskutiert. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Daher sehen wir mittelfristig ein m√∂gliches Szenario, in dem der langfristige Aufw√§rtstrend anh√§lt. Unsere Tradingidee f√ľr hochspekulative Trader lautet, eine Long-Position auf DE40 zum Marktpreis einzunehmen. Wir raten Tradern aufgrund der hohen Volatilit√§t dieses Instruments zu besonderer Vorsicht. DE 40 Chart (H4) Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 14.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen¬†keinerlei Anlageberatung¬†dar und sind nicht f√ľr jeden Anleger geeignet! Des weiteren ber√ľcksichtigen sie als Information an die breite √Ėffentlichkeit keinerlei pers√∂nliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr¬†m√∂gliche Szenarien¬†dar und spiegeln haupts√§chlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen v√∂llig selbst√§ndig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung,¬†"Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich √ľber ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln ¬† Weltweite¬†Aktien¬†handeln, ohne an hohe Ordergeb√ľhren denken zu m√ľssen!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzu√§ndern oder zu erg√§nzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einsch√§tzung, Idee oder Prognose √§ndert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten k√∂nnen anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von W√§hrungsschwankungen erh√∂hen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere W√§hrung als die offizielle W√§hrung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ans√§ssig ist bzw in welcher W√§hrung das Handelskonto gef√ľhrt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und pr√ľft nicht, ob eine Anlageentscheidung f√ľr die Kunden steuerlich g√ľnstig ist. Die steuerliche Behandlung h√§ngt von den pers√∂nlichen Verh√§ltnissen eines Kunden ab und kann k√ľnftig √Ąnderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments k√∂nnen steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS f√ľr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.