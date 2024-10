Fakten: EURGBP prallte zweimal vom Widerstand des 50-Tage-EMA-Geldmarkts ab.

Der Geldmarkt, die Zinss√§tze und ihre implizite Volatilit√§t deuten auf einen weiteren R√ľckgang des Paares hin. ‚Ėļ EURGBP ISIN: EU0009653088 | WKN: 965308 | TICKER: EUR/GBP Tradingidee: Handeln: Eine m√∂gliche Short-Position¬† auf EURGBP zum Marktpreis

Mögliches Kursziel: 0.8250

M√∂glicher Stopp, SL:¬†0.8473 ¬†Opinion: EURGBP wurde in letzter Zeit in einem Abw√§rtstrend gehandelt. Betrachtet man das Tageschart, so erkennt man, dass das Paar vom Schl√ľsselwiderstand des exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitts (blaue Kurve) abgeprallt ist, was auf eine m√∂gliche Wiederaufnahme des Abw√§rtstrends hindeutet. Dar√ľber hinaus scheint die aktuelle W√§hrungssituation das Pfund mittel- bis langfristig weiter zu st√ľtzen. Die schw√§cher als erwartete Inflation und die Einkaufsmanagerindizes deuten auf weitere, schnellere Zinssenkungen durch die Europ√§ische Zentralbank (EZB) hin. In einer solchen Situation k√∂nnte der EUR die schw√§chste W√§hrung in W√§hrungspaaren wie EUR/GBP sein. Trotz der j√ľngsten gem√§√üigten Kommentare von Bailey von der BoE geht der Swap-Markt weiterhin von einem konservativen Tempo der geldpolitischen Anpassung im Vereinigten K√∂nigreich aus. Angesichts dieses g√ľnstigen makro√∂konomischen Hintergrunds w√§re eine m√∂gliche Tradingidee f√ľr hochspekulative Trader, eine Short-Position in EUR/GBP zum Marktpreis mit einem Ziel von 0,8250. Es w√§re zudem angemessen, einen Stop-Loss bei 0,8473 zu platzieren.¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB Tradingideen stellen¬†keinerlei Anlageberatung¬†dar und sind nicht f√ľr jeden Anleger geeignet! Des weiteren ber√ľcksichtigen sie als Information an die breite √Ėffentlichkeit keinerlei pers√∂nliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr¬†m√∂gliche Szenarien¬†dar und spiegeln haupts√§chlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen v√∂llig selbst√§ndig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung,¬†"Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich √ľber ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! ¬† ¬† 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET ¬†vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

