TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURJPY Forexpaar (25.06.2025)

Fakten: Das Paar prallte von der wichtigen UnterstĂĽtzungszone bei 168,00 ab.

Der kurzfristige Trend seit Anfang Juni bleibt weiterhin aufwärtsgerichtet. Tradingidee Eine mögliche LONG-Position (fĂĽr hochspekulative  Trader) auf das EURJPY Forexpaar zum MarktpreisÂ

(für  Trader) zum Marktpreis Mögliche Gewinnmitnahmen, Take Profit, TP : 169.60 und 170.16

: 169.60 und 170.16 Mögliche Verlustbegrenzung, Stop Loss, SL: 167.70  Background & Meinung Der EURJPY erreichte gestern die wichtige technische Unterstützung bei 168,00. Der Kurs prallte von der unteren Grenze der 1:1-Struktur ab, was darauf hindeutet, dass der kurzfristige Trend weiterhin nach oben zeigt. Die oben genannte Unterstützung bei 168,00 ist auch das Ergebnis einer zuvor erfolgten Kursreaktion, dem gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt im Tageschart. Gemäß der Overbalance-Methodik bleibt der Haupttrend aufwärtsgerichtet, solange der Kurs über diesem Niveau liegt. Aufgrund dessen wäre die mögliche Tradingidee für hochspekulative Trader, EURJPY zum Marktpreis mit zwei Zielen zu kaufen: 169,60 und 170,17. Es wäre zudem angemessen, einen Stop-Loss bei 167,70 zu platzieren.  Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!  DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *für monatliche Handelsumsätze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier -Â Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei* Â

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.