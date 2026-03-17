TRADINGIDEE des Tages 🔴 USDCHF (17.03.26) 🚨

Das Wichtigste in Kürze Starker Support bestätigt

Bullisches Setup im Daytrading

Klare Struktur für Trader

Tradingidee: USDCHF bietet Daytrading-Chance 📊 Diese Tradingidee im Bereich Daytrading fokussiert sich auf das Währungspaar USDCHF, das aktuell ein interessantes technisches Setup zeigt. Nach einer kurzfristigen Korrektur konnte sich der Kurs stabilisieren und liefert nun Hinweise auf eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Besonders für kurzfristig orientierte Trader ergibt sich hier ein klar strukturiertes Setup mit definierten Einstiegs-, Ziel- und Risikoniveaus. ► USDCHF WKN: 965281 | ISIN: XC0009652816 | Ticker: USDCHF Key Takeaways Starker Support bestätigt:

USDCHF reagiert klar auf die Zone um 0,7870 – Käufer sind aktiv. Bullisches Setup im Daytrading:

Kurs über dem 100er Moving Average unterstützt Long-Szenario. Klare Struktur für Trader:

Definierte Ziele und Stop-Loss ermöglichen kontrolliertes Risiko. Setup und Fakten zum USDCHF Die technische Ausgangslage im Überblick: Rebound vom Support bei 0,7870–0,7879

Kurs notiert über dem 100-Perioden-Gleitenden Durchschnitt (H1)

Käufer zeigen klare Reaktion auf Schlüsselzone Diese Kombination spricht für eine kurzfristige bullische Marktstruktur, die im Daytrading genutzt werden kann. Konkrete Trading Idee im Forex Trading Möglicher Einstieg:

➡️ Long (Kaufen) USDCHF zum aktuellen Marktpreis MöglicherTake Profit: Möglicher Take Profit 1: 0,7915

Möglicher Take Profit 2: 0,7938 Möglicher Stop Loss: Möglicher Stop Loss: 0,7850 Das Setup bietet ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, insbesondere wenn der Support weiterhin verteidigt wird. Technische Analyse: Warum die Long-Position sinnvoll ist Im H1-Chart zeigt sich eine klassische technische Konstellation: Der Kurs hat eine lokale Korrektur abgeschlossen

Die Zone um 0,7870 fungiert als stabiler Support

Der Kurs bleibt oberhalb des 100er Moving Average, was den Aufwärtstrend unterstützt Nach den Prinzipien der technischen Analyse gilt:

Solange der Kurs über dieser Unterstützungszone bleibt, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlicher als ein erneuter Abverkauf. Fazit Diese Tradingidee für Daytrading im USDCHF basiert auf einer sauberen technischen Struktur: Unterstützung, Trendbestätigung durch den gleitenden Durchschnitt und ein klar definiertes Setup. Solange der Kurs über dem Support bei 0,7870 bleibt, überwiegen die Chancen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Trader erhalten damit ein gut strukturiertes Setup mit nachvollziehbarer Logik und klaren Risikoparametern. USDCHF Forexpaar Chart (H1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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