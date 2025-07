TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURUSD (18.07.2025)

Fakten EURUSD bricht nach oben aus einem fallenden Preiskanal aus; am Freitag um 16:25 Uhr (deutsche Zeit) wird das Paar bei 1,1652 gehandelt.

Das Paar hielt seinen R√ľckgang beim 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA50), der derzeit im Tageschart bei 1,159 liegt.

Die Inflationserwartungen sind laut vorl√§ufigen Daten der University of Michigan sowohl f√ľr die 1-Jahres- als auch f√ľr die 5-Jahres-Prognose deutlich zur√ľckgegangen.

Donald Trump hat eine mögliche vorzeitige Veränderung an der Spitze der Federal Reserve angedeutet, während Daten von Bloomberg einen leichten Anstieg der Wetten auf schnellere Zinssenkungen in den USA im Vergleich zum Vortag zeigen.

Christopher Waller von der Fed merkte an, dass die Fed die Zinsen in sechs Wochen senken k√∂nnte, aber auch keinen starken Grund sieht, eine Entscheidung √ľber eine Zinssenkung im Juli zu verz√∂gern. Tradingidee: Eine m√∂gliche Long-Position¬† (f√ľr¬† hochspekulative ¬†Trader) auf EURUSD ¬† zum Marktpreis¬†

Mögliche Gewinnmitnahmen, Take Profit, TP : 1.182

M√∂gliche Verlustbegrenzung, Stop Loss,¬†SL: 1.155 Background & Meinung: EURUSD kehrt allm√§hlich seinen kurzfristigen Abw√§rtstrend um und durchbricht den fallenden Preiskanal (siehe rote diagonale Linien im Chart). Diese Art von Preisverhalten spiegelt fr√ľhere Aufw√§rtsumkehrungen wider, die Ende April/Anfang Mai und erneut im Juni zu beobachten waren. Trotz starker US-Daten, darunter die gestrigen Einzelhandelsums√§tze, der heutige Immobilienbericht und die Konsumklima-Daten der University of Michigan, halten Anleger einen F√ľhrungswechsel bei der Fed mittlerweile f√ľr nahezu unvermeidlich. Es d√ľrfte nur eine Frage der Zeit sein, bis die US-Geldpolitik eine deutliche Wende vollzieht. Selbst wenn diese √Ąnderung erst im Mai 2026 eintritt, k√∂nnte es noch im laufenden Jahr zu Zinssenkungen kommen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nach den schwachen CPI- und PPI-Zahlen f√ľr Juni und den deutlich unter den Prognosen liegenden Inflationserwartungen in der vorl√§ufigen Umfrage der University of Michigan k√∂nnten die Marktteilnehmer nun davon ausgehen, dass Zinssenkungen im Jahr 2025 erfolgen werden, m√∂glicherweise in einem Umfang, der die Erwartungen der Anleger √ľbertrifft. Vorl√§ufige Inflationserwartungen der University of Michigan (Juli): 1-Jahres-Prognose: 4,4 % (Prognose: 5,0 %, zuvor: 5,0 %)

5-Jahres-Prognose: 3,6 % (Prognose: 3,9 %, zuvor: 4,0 %) Dar√ľber hinaus hat Fed-Mitglied Christopher Waller seine Bereitschaft signalisiert, den Vorsitz der Fed zu √ľbernehmen, und erkl√§rt, es gebe keinen Grund, eine Zinssenkung im Juli zu verz√∂gern. In diesem makro√∂konomischen Umfeld k√∂nnte der EURUSD g√ľnstige Bedingungen f√ľr eine weitere Aufwertung vorfinden, zumal die Trump-Regierung offenbar daran interessiert ist, Einfluss auf die US-Geldpolitik zu nehmen, was Bedenken hinsichtlich der Unabh√§ngigkeit der Federal Reserve aufkommen l√§sst. Diese Tradingidee f√ľr hochspekulative Trader ist¬†eine Long-Position im EURUSD mit Zielkurs den j√ľngsten lokalen H√∂chstst√§nden nahe 1,182. Der Stop-Loss liegt bei 1,155, entsprechend den j√ľngsten Swing-Tiefs und in der N√§he des 50-Tage-Durchschnitts. EURUSD Chart (D1) ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 18.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen¬†keinerlei Anlageberatung¬†dar und sind nicht f√ľr jeden Anleger geeignet! Des weiteren ber√ľcksichtigen sie als Information an die breite √Ėffentlichkeit keinerlei pers√∂nliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr¬†m√∂gliche Szenarien¬†dar und spiegeln haupts√§chlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen v√∂llig selbst√§ndig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung,¬†"Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich √ľber ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

