EURUSD Prognose: Aufwärtstrend setzt sich fort Seit dem 1. August befindet sich der EURUSD in einer klaren Aufwärtsbewegung. Besonders wichtig: Das Währungspaar prallte jüngst vom zentralen Unterstützungsniveau bei 1,1622 ab, was den bullishen Trend erneut bestätigt. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Trading Idee des Tages: Long-Setup Unsere Trading Idee des Tages lautet: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Möglicher Trade: Long-Position im EURUSD zum aktuellen Marktpreis

Mögliche Kursziele (Targets): 1.1710 und 1.1760

Möglicher SL, Stop-Loss: 1.1586 Dieses Setup basiert auf einer technischen Betrachtung der Marktstruktur und bietet ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis. Chartanalyse und Strategie Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein klar bullishes Sentiment. Zwar gab es zuletzt eine kurzfristige Abwärtskorrektur, doch diese führte lediglich zu einem Test der Schlüsselunterstützung bei 1.1622. Diese Marke ist besonders relevant, da sie sowohl dem unteren Limit einer 1:1-Struktur als auch dem 200-Perioden gleitenden Durchschnitt im H4-Chart entspricht. Laut der Overbalance-Strategie bleibt der Haupttrend bullish, solange der Kurs oberhalb dieser Unterstützung notiert. Fazit zur EURUSD Prognose Die aktuelle Analyse spricht für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends im EURUSD. Mit einem klar definierten Setup und Risikomanagement stellt dieses Long-Szenario unsere Trading Idee des Tages dar. Trader sollten die Marken 1.1710 und 1.1760 im Blick behalten. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

