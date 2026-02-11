TRADINGIDEE des Tages 🔴 CHFJPY (11.02.2026)

Das Wichtigste in Kürze Starke technische Unterstützung

Trend bleibt intakt

Klare Handelsmarken

Im Forex Trading entstehen besonders interessante Chancen an klar definierten technischen Unterstützungen. Genau dort befindet sich aktuell das Währungspaar CHFJPY. Der Kurs hat die Untergrenze einer wichtigen 1:1-Struktur bei 200,10 erreicht – eine Zone, die bereits mehrfach als technischer Wendepunkt fungierte. Die entscheidende Frage lautet nun: Kommt hier der nächste Aufwärtsimpuls – oder bricht die Struktur? Unsere aktuelle Trading Idee setzt auf eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends. ► CHFJPY WKN: 965241 | ISIN: CH0002753272 | Ticker: CHFJPY 🔑 Drei Key Takeaways zur Trading Idee (Forex Trading) Starke technische Unterstützung: CHFJPY testet die Untergrenze der 1:1-Struktur bei 200,10.

Trend bleibt intakt: Seit Februar 2025 befindet sich das Paar im Aufwärtstrend.

Klare Handelsmarken: Definierte Ziele und Stop-Loss ermöglichen strukturiertes Risikomanagement. 📊 Chartanalyse: 1:1-Struktur als Wendepunkt? Ein Blick auf den CHFJPY-Chart zeigt, dass der Kurs die wichtige technische Unterstützung bei 200,10 erreicht hat. Diese Marke entspricht der unteren Grenze der 1:1-Struktur (rote Rechtecke). Solche symmetrischen Korrekturstrukturen werden im Forex Trading häufig genutzt, um potenzielle Wendepunkte zu identifizieren. Sollten die Käufer es schaffen, den Kurs oberhalb dieser Zone zu stabilisieren, könnte ein neuer Aufwärtsimpuls starten. 📈 Haupttrend: Seit Februar 2025 klar aufwärtsgerichtet Trotz der aktuellen Korrektur bleibt der übergeordnete Trend im CHFJPY seit Februar 2025 aufwärtsgerichtet. Das spricht für eine Trendfortsetzung – vorausgesetzt, die Unterstützung hält. In Trendmärkten bieten Pullbacks häufig attraktive Einstiegsmöglichkeiten mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis. 🎯 Konkrete Trading Idee im Forex Trading Instrument: CHFJPY

Richtung: Long 🟢 Einstieg: zum Marktpreis

🎯 Mögliches Z iel 1: 202,45

🎯 Mögliches Ziel 2: 203,40

🛑 Möglicher Stop-Loss: 199,05 Die Stop-Marke liegt klar unterhalb der Unterstützungszone. Damit bleibt das Setup technisch sauber definiert. Sollte die 200,10 nachhaltig unterschritten werden, wäre die Long-Idee invalidiert. ⚖️ Risikomanagement: Entscheidend im Forex Trading Wie bei jeder Trading Idee im Forex Trading gilt: Positionsgröße anpassen

Stop-Loss konsequent setzen

Chance-Risiko-Verhältnis prüfen Gerade bei Yen-Paaren kann es zu schnellen Bewegungen kommen – daher ist ein diszipliniertes Risikomanagement essenziell. 🧠 Fazit: Technische Trading Idee mit klarer Struktur Diese Trading Idee im Forex Trading basiert auf einer sauberen technischen Struktur: Unterstützung bei 200,10

übergeordneter Aufwärtstrend

klar definierte Ziel- und Stop-Marken 👉 Solange die Unterstützung hält, bleibt das Setup konstruktiv mit Potenzial in Richtung 202,45 und 203,40. Ein Bruch unter 199,05 würde die Long-Idee jedoch negieren. CHFJPY Chart (H1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

