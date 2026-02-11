Gold Prognose: Gold aktuell über 1% höher – Dollar schwächer, NFP im Fokus

- Gold aktuell deutlich im Plus
- Institutionelle Umschichtungen stützen Gold Prognose
- NFP und Charttechnik im Fokus
Gold aktuell legt heute um mehr als 1% zu. Haupttreiber sind ein schwächerer US-Dollar sowie mehrere fundamentale Faktoren, die den Markt zusätzlich stützen. Anleger reagieren zunehmend sensibel auf geopolitische Entwicklungen und Signale aus dem US-Zinsumfeld – ein Umfeld, das Gold kurzfristig weiter unterstützen könnte.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold
US-Präsident Donald Trump erklärte, die Vereinigten Staaten sollten die niedrigsten Zinssätze weltweit beibehalten. Gleichzeitig verschärfte sich die Tonlage im Nahen Osten: Trump drohte damit, einen zweiten Flugzeugträger näher an den Iran zu verlegen. Iran wiederum betonte heute, dass das eigene Raketenprogramm nicht verhandelbar sei – selbst wenn erneute Gespräche mit den USA in Betracht gezogen werden.
Diese Gemengelage erhöht die Unsicherheit an den Finanzmärkten und stärkt damit die Nachfrage nach sicheren Häfen. Genau deshalb bleibt Gold aktuell besonders gefragt.
Große Investoren reduzieren US-Staatsanleihen – bullisches Signal für Gold aktuell
Besonders bemerkenswert sind neue Informationen vom niederländischen Pensionsfonds Stichting Pensioenfonds ABP. Demnach hat der Fonds seine Bestände an US-Staatsanleihen um rund 30% reduziert und innerhalb von sechs Monaten (bis September 2025) etwa 10 Milliarden US-Dollar an US-Staatsanleihen verkauft.
Zwar hält ABP weiterhin rund 19 Milliarden US-Dollar in US-Treasuries, doch die Reduktion verstärkt die Wahrnehmung, dass große institutionelle Investoren schrittweise ihr Engagement in US-Schuldtiteln zurückfahren. Auch wenn die Größenordnung bislang begrenzt bleibt, kann dies bereits ausreichen, um den Dollar unter Druck zu setzen – ein Umfeld, das Gold tendenziell stützt.
Für die aktuelle Gold Prognose ist das ein relevanter Punkt: Ein schwächerer Dollar wirkt meist als Rückenwind für steigende Goldpreise.
Gold Prognose wird durch ETF-Nachfrage zusätzlich gestützt
Ein weiterer wichtiger Faktor: Die Nachfrage über Gold-ETFs bleibt stark und unterstützt den Aufwärtstrend. Zuflüsse in ETFs gelten als klares Signal, dass Anleger verstärkt auf Gold als Absicherung setzen – insbesondere in Phasen geopolitischer Unsicherheit und wachsender Zweifel an der Stabilität der US-Staatsfinanzen.
Fokus auf US-Arbeitsmarktbericht: NFP könnte Gold aktuell stark bewegen
Die Volatilität könnte im weiteren Tagesverlauf deutlich zunehmen, denn um 14:30 Uhr (CET) wird der US-Arbeitsmarktbericht Non-Farm Payrolls (NFP) veröffentlicht. In den letzten Wochen fielen mehrere US-Arbeitsmarktdaten schwächer aus als erwartet, was die Erwartung steigender oder länger hoher Zinsen gedämpft hat.
Sollte der heutige NFP-Bericht erneut enttäuschen, könnte dies den Dollar weiter schwächen und Gold zusätzlich antreiben. Damit bleibt der Bericht ein entscheidender kurzfristiger Faktor für die weitere Gold Prognose.
Technische Analyse: Gold aktuell an entscheidender Widerstandszone
Aus technischer Sicht zeigt der Stundenchart eine bedeutende Widerstandszone rund um die 61,8%- und 71,6%-Fibonacci-Retracements der letzten Abwärtsbewegung. Ein Ausbruch über diese Zone könnte den nächsten impulsiven Aufwärtsschub auslösen.
Ein klarer Ausbruch über 5.260 US-Dollar würde laut Chartbild den Weg in Richtung neuer Allzeithochs öffnen. Zudem bleibt Gold aktuell über der EMA50 und der EMA200, was auf ein weiterhin stark bullisches Momentum hindeutet.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit: Gold Prognose bleibt positiv – NFP als kurzfristiger Trigger
Die Lage spricht derzeit klar für eine stabile bis bullische Entwicklung. Gold aktuell profitiert von Dollar-Schwäche, geopolitischen Spannungen sowie einer auffällig starken ETF-Nachfrage. Zusätzlich sorgt die Umschichtung großer Investoren wie ABP für neue Argumente zugunsten steigender Goldpreise.
Kurzfristig dürfte jedoch vor allem der US-Arbeitsmarktbericht den nächsten Kursimpuls liefern.
Gold Prognose: Solange Gold über den gleitenden Durchschnitten bleibt und der Widerstand bei 5.260 USD bricht, bleibt das Szenario klar auf neue Hochs ausgerichtet.
FAQ
Warum steigt Gold aktuell?
Gold aktuell steigt vor allem wegen eines schwächeren US-Dollars, geopolitischer Spannungen und einer hohen Nachfrage durch Gold-ETFs.
Welche Rolle spielt der US-Dollar für den Goldpreis?
Ein fallender US-Dollar macht Gold günstiger für Käufer außerhalb der USA und wirkt meist unterstützend auf den Goldpreis.
Wie beeinflussen geopolitische Risiken die Gold Prognose?
Spannungen wie zwischen den USA und Iran erhöhen die Nachfrage nach sicheren Anlagen, was Gold oft zusätzlich nach oben treibt.
Warum sind Verkäufe von US-Staatsanleihen wichtig für Gold?
Wenn große Investoren US-Treasuries reduzieren, kann das den Dollar schwächen und damit Goldpreise stützen.
Welche Bedeutung haben Gold-ETFs für Gold aktuell?
Steigende ETF-Zuflüsse zeigen hohe Investorennachfrage und gelten als bullisches Signal für den Goldpreis.
Warum ist der NFP-Bericht für Gold so entscheidend?
Der US-Arbeitsmarktbericht beeinflusst Zinserwartungen und den Dollar – beides sind zentrale Faktoren für die kurzfristige Gold Prognose.
Welche Marke ist technisch wichtig für Gold?
Ein Ausbruch über 5.260 USD könnte den Weg zu neuen Allzeithochs eröffnen und die bullische Gold Prognose bestätigen.
