Gold Prognose: Gold aktuell über 1% höher – Dollar schwächer, NFP im Fokus

Gold aktuell legt heute um mehr als 1% zu. Haupttreiber sind ein schwächerer US-Dollar sowie mehrere fundamentale Faktoren, die den Markt zusätzlich stützen. Anleger reagieren zunehmend sensibel auf geopolitische Entwicklungen und Signale aus dem US-Zinsumfeld – ein Umfeld, das Gold kurzfristig weiter unterstützen könnte.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold

US-Präsident Donald Trump erklärte, die Vereinigten Staaten sollten die niedrigsten Zinssätze weltweit beibehalten. Gleichzeitig verschärfte sich die Tonlage im Nahen Osten: Trump drohte damit, einen zweiten Flugzeugträger näher an den Iran zu verlegen. Iran wiederum betonte heute, dass das eigene Raketenprogramm nicht verhandelbar sei – selbst wenn erneute Gespräche mit den USA in Betracht gezogen werden.

Diese Gemengelage erhöht die Unsicherheit an den Finanzmärkten und stärkt damit die Nachfrage nach sicheren Häfen. Genau deshalb bleibt Gold aktuell besonders gefragt.

Große Investoren reduzieren US-Staatsanleihen – bullisches Signal für Gold aktuell

Besonders bemerkenswert sind neue Informationen vom niederländischen Pensionsfonds Stichting Pensioenfonds ABP. Demnach hat der Fonds seine Bestände an US-Staatsanleihen um rund 30% reduziert und innerhalb von sechs Monaten (bis September 2025) etwa 10 Milliarden US-Dollar an US-Staatsanleihen verkauft.

Zwar hält ABP weiterhin rund 19 Milliarden US-Dollar in US-Treasuries, doch die Reduktion verstärkt die Wahrnehmung, dass große institutionelle Investoren schrittweise ihr Engagement in US-Schuldtiteln zurückfahren. Auch wenn die Größenordnung bislang begrenzt bleibt, kann dies bereits ausreichen, um den Dollar unter Druck zu setzen – ein Umfeld, das Gold tendenziell stützt.

Für die aktuelle Gold Prognose ist das ein relevanter Punkt: Ein schwächerer Dollar wirkt meist als Rückenwind für steigende Goldpreise.

Gold Prognose wird durch ETF-Nachfrage zusätzlich gestützt

Ein weiterer wichtiger Faktor: Die Nachfrage über Gold-ETFs bleibt stark und unterstützt den Aufwärtstrend. Zuflüsse in ETFs gelten als klares Signal, dass Anleger verstärkt auf Gold als Absicherung setzen – insbesondere in Phasen geopolitischer Unsicherheit und wachsender Zweifel an der Stabilität der US-Staatsfinanzen.

Fokus auf US-Arbeitsmarktbericht: NFP könnte Gold aktuell stark bewegen

Die Volatilität könnte im weiteren Tagesverlauf deutlich zunehmen, denn um 14:30 Uhr (CET) wird der US-Arbeitsmarktbericht Non-Farm Payrolls (NFP) veröffentlicht. In den letzten Wochen fielen mehrere US-Arbeitsmarktdaten schwächer aus als erwartet, was die Erwartung steigender oder länger hoher Zinsen gedämpft hat.

Sollte der heutige NFP-Bericht erneut enttäuschen, könnte dies den Dollar weiter schwächen und Gold zusätzlich antreiben. Damit bleibt der Bericht ein entscheidender kurzfristiger Faktor für die weitere Gold Prognose.

Technische Analyse: Gold aktuell an entscheidender Widerstandszone

Aus technischer Sicht zeigt der Stundenchart eine bedeutende Widerstandszone rund um die 61,8%- und 71,6%-Fibonacci-Retracements der letzten Abwärtsbewegung. Ein Ausbruch über diese Zone könnte den nächsten impulsiven Aufwärtsschub auslösen.

Ein klarer Ausbruch über 5.260 US-Dollar würde laut Chartbild den Weg in Richtung neuer Allzeithochs öffnen. Zudem bleibt Gold aktuell über der EMA50 und der EMA200, was auf ein weiterhin stark bullisches Momentum hindeutet.