Das Wichtigste in Kürze Tradingidee des Tages: Forexpaar AUDUSD Long

Charttechnik und fundamentale Daten stützen die Idee

🔴 Tradingidee des Tages – AUDUSD (23.02.2026) Day Trading & Forex Trading Setup Im heutigen Day Trading Setup im Forex Trading analysieren wir das Währungspaar AUDUSD. Sowohl technische als auch fundamentale Faktoren sprechen aktuell für eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. ► AUDUSD WKN: A0E4TC | ISIN: XC000A0E4TC6 | Kürzel: AUDUSD 📊 Technische Analyse (D1) – Bullisches EMA-Signal Die Dynamik der gleitenden Durchschnitte unterstützt eine weitere Kurssteigerung. Besonders relevant für das technische Forex Trading ist das Überschreiten der EMA200 durch die EMA100 von unten – ein klassisches mittelfristiges Kaufsignal. Zusätzlich deutet die aktuelle EMA-Struktur auf eine charttechnische Konstellation hin, die den Mustern aus den Jahren 2015 und 2020 ähnelt – beides Phasen signifikanter Aufwärtsbewegungen im AUDUSD. Das Kursziel wurde mithilfe von Fibonacci-Retracements definiert, ein bewährtes Instrument im professionellen Day Trading und Swing Trading. 🌍 Fundamentale Analyse – Zinsdifferenz als Kurstreiber Im Fokus des aktuellen Forex Trading Szenarios steht die geldpolitische Divergenz zwischen Australien und den USA: US-Terminkontrakte preisen bis März 2027 rund 2,4 Zinssenkungen ein.

Für Australien werden im gleichen Zeitraum etwa 1,3 Zinserhöhungen erwartet. Diese Divergenz wird gestützt durch: Höhere CPI-Inflation in Australien

Niedrigere Arbeitslosenquote im Vergleich zu den USA Die Reserve Bank of Australia (RBA) gehörte zuletzt zu den ersten großen Zentralbanken, die aufgrund anhaltender Inflation über Zinserhöhungen diskutierte. Gleichzeitig schwächen Erwartungen künftiger US-Zinssenkungen tendenziell den USD. ⚠ Wildcard-Risiken: Entwicklung der Rohstoffnachfrage (AUD als Rohstoffwährung)

Aktuelle PCE-Inflationsdaten aus den USA

Veränderung der US-Zinssenkungserwartungen 📈 Handelsidee – Long-Position im AUDUSD Mögliche Strategie: Long (Kauf) zum Marktpreis

Mögliches Kursziel, TP, Take Profit: 0,7430

Mögliches Stop-Loss, SL: 0,6750

Zeiteinheit: D1 Das Setup basiert auf einem ausgewogenen Chance-Risiko-Verhältnis, wobei Stop und Ziel an signifikanten Fibonacci-Niveaus ausgerichtet sind. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🔎 Methodik & Annahmen Diese Tradingidee im Bereich Day Trading und Forex Trading basiert auf: Technischer Analyse (EMA100 / EMA200)

Fibonacci-Retracements

Analyse geldpolitischer Erwartungen

Zinsdifferenz-Modell AUD vs. USD Weitere Informationen zur Methodik: Fibonacci-Retracement: https://www.xtb.com/de/ausbildung/technische-analyse-fibonacci-retracement Stop-Loss & Take-Profit Definitionen: https://www.xtb.com/de/ausbildung/stop-loss-take-profit-und-trailing-stop Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.