DAX Prognose für Dienstag, 17.03.26 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX aktuell zeigt sich zum Wochenstart weiterhin schwankungsanfällig. Nach einem stabilen Vortag mit zwischenzeitlicher Aufwärtsbewegung konnte der Index wichtige Widerstände nicht nachhaltig überwinden.

Die aktuelle DAX Prognose deutet darauf hin, dass sich der Markt kurzfristig in einer entscheidenden Phase befindet: Während die Bullen versuchen, wichtige Unterstützungen zu verteidigen, steigt gleichzeitig das Risiko einer erneuten Abwärtsbewegung.

Besonders im Fokus stehen dabei technische Marken wie gleitende Durchschnitte und Fibonacci-Retracements, die für die weitere Richtung im deutschen Leitindex entscheidend sein könnten.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

⚡ Key Takeaways

📉 DAX aktuell schwächer: Der Index startet rund 110 Punkte tiefer in den Handel.

📊 Technische Lage angespannt: Wichtige Durchschnitte wie SMA20 und SMA50 stehen im Fokus.

⚖️ DAX Prognose: Höhere Wahrscheinlichkeit für ein seitwärts bis leicht fallendes Szenario (60 %).

📉 DAX aktuell: Rückblick auf die letzte Handelssitzung

Der DAX aktuell zeigte am Vortag zunächst Schwäche, konnte sich jedoch im Tagesverlauf stabilisieren und sogar dynamisch zulegen.

📈 Tageshoch bei rund 23.700 Punkten

📊 Schlusskurs bei etwa 23.625 Punkten

Mehrheit der Aktien im Plus (25 Gewinner vs. 15 Verlierer)

Besonders stark präsentierten sich zuletzt Einzelwerte wie die Commerzbank Aktie, während andere Titel wie BMW oder Volkswagen unter Druck standen.

🔎 Technische Analyse: Entscheidende Marken im Fokus

⏱️ Kurzfristiger Blick (1H-Chart)

Im Stundenchart zeigt sich ein gemischtes Bild:

Der DAX konnte sich kurzfristig über SMA20 und SMA50 schieben

An der SMA200 fehlte jedoch das Momentum

Für die kurzfristige DAX Prognose gilt:

👉 Bullisch:

Stabilisierung über SMA20/SMA50

Dynamischer Ausbruch über SMA200

👉 Bärisch:

Bruch unter SMA50

Rückfall in Richtung 38,2 % Retracement

📊 Mittelfristiger Blick (4H-Chart)

Auch im 4-Stunden-Chart bleibt die Lage angespannt:

Mehrere gescheiterte Versuche, die SMA50 zu überwinden

Rückfälle unter die SMA20 bei Schwäche

👉 Wichtige Erkenntnis für die DAX Prognose:

Ohne klaren Ausbruch nach oben bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

DAX Prognose – Analyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📈 DAX Prognose: Mögliche Szenarien für heute

🚀 Bullishes Szenario

Kann sich der DAX über der Marke von 23.464 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:

23.500 Punkte

23.566 Punkte

23.630 Punkte

23.700+ Punkte

Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zonen könnte das Chartbild deutlich verbessern.

📉 Bearishes Szenario

Fällt der DAX unter die Marke von 23.464 Punkten, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

23.404 Punkte

23.340 Punkte

23.280 Punkte

Bei anhaltender Schwäche sind auch tiefere Bereiche möglich.

😨 Marktstimmung: Angst dominiert

Ein wichtiger Faktor für die DAX Prognose ist die aktuelle Marktstimmung.

Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 22 und damit im Bereich „Extreme Fear“.

Das bedeutet:

Anleger sind stark verunsichert

Märkte neigen zu erhöhter Volatilität

kurzfristige Gegenbewegungen sind möglich

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🧾 Fazit: DAX aktuell in kritischer Phase

Der DAX aktuell befindet sich in einer entscheidenden technischen Situation.

Während kurzfristige Erholungen möglich sind, bleibt das Risiko einer weiteren Abwärtsbewegung erhöht. Die aktuelle DAX Prognose spricht daher eher für ein seitwärts bis leicht fallendes Szenario.

Für Trader und Anleger sind insbesondere die Marken rund um 23.464 Punkte sowie die gleitenden Durchschnitte entscheidend. Ein klarer Ausbruch über die Widerstände könnte das Bild verbessern – bis dahin bleibt Vorsicht angebracht.

DAX Prognose – Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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