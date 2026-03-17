Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 17.03.26 – Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq 100 aktuell zeigt sich weiterhin angeschlagen und steht unter Druck wichtiger technischer Widerstände. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung scheiterte der Index erneut an zentralen Durchschnittslinien und drehte wieder nach unten.

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose deutet darauf hin, dass sich der Markt kurzfristig in einer kritischen Phase befindet. Während die Bullen versuchen, wichtige Unterstützungen zu verteidigen, steigt gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit für weitere Rücksetzer.

Im Fokus stehen dabei insbesondere die gleitenden Durchschnitte sowie zentrale Unterstützungszonen, die über die weitere Richtung entscheiden dürften.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

⚡ Key Takeaways

📉 Nasdaq 100 aktuell unter Druck: Der Index verliert wichtige Unterstützungen wie SMA20 und SMA50.

📊 Technische Schwäche: Mehrere gescheiterte Versuche, die SMA200 zu überwinden.

⚖️ Nasdaq 100 Prognose: Höhere Wahrscheinlichkeit für ein seitwärts bis bärisches Szenario (bis zu 65 %).

📉 Nasdaq 100 aktuell: Rückblick auf die letzte Sitzung

Der Nasdaq 100 aktuell startete zunächst stabil in den Handel und konnte sich im Verlauf des Vormittags nach oben bewegen.

📈 Tageshoch bei rund 24.820 Punkten

📊 Schlusskurs bei etwa 24.676 Punkten

Dynamische Bewegung, die jedoch nicht gehalten werden konnte

Nach dem Erreichen des Tageshochs setzte eine deutliche Gegenbewegung ein, die den Index wieder nach unten drückte.

🔎 Technische Analyse: Entscheidende Marken im Fokus

⏱️ Kurzfristige Lage (1H-Chart)

Im kurzfristigen Chartbild zeigt sich zunehmende Schwäche:

Aufgabe von SMA20 und SMA50 im Frühhandel

Rückkehr in den Bereich wichtiger Unterstützungen

👉 Wichtige Marken:

Unterstützungen: 24.150 / 24.000 Punkte

Widerstand: SMA200 bei rund 24.770 Punkten

👉 Interpretation für die Nasdaq 100 Prognose:

Ein Bruch unter die aktuellen Unterstützungen könnte weitere Abgaben auslösen.

Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📊 Mittelfristige Lage (4H-Chart)

Auch im übergeordneten Bild bleibt die Lage angespannt:

Mehrfaches Scheitern an der SMA200

Rückfall unter SMA20 und SMA50

👉 Wichtig:

Je häufiger der Index an einer Widerstandszone scheitert, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Korrektur.

📈 Nasdaq 100 Prognose: Szenarien für den heutigen Handel

🚀 Bullishes Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 über der Marke von 24.544 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:

24.600 Punkte

24.700 Punkte

24.800 Punkte

Ein Ausbruch über diese Bereiche könnte das Chartbild kurzfristig aufhellen.

📉 Bearishes Szenario

Scheitert der Index an der Stabilisierung, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

24.500 Punkte

24.350 Punkte

24.200 Punkte

Bei anhaltender Schwäche könnten auch tiefere Kursniveaus erreicht werden.

⚠️ Marktstruktur: Risiko weiterer Rücksetzer steigt

Die aktuelle Struktur im Nasdaq 100 aktuell spricht für erhöhte Vorsicht:

Wiederholte Ablehnung an der SMA200

Verlust kurzfristiger Trendlinien

steigende Wahrscheinlichkeit weiterer Abwärtsbewegungen

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt daher neutral bis bärisch, solange keine klare Rückeroberung wichtiger Widerstände erfolgt.

🧾 Fazit: Nasdaq 100 aktuell in entscheidender Phase

Der Nasdaq 100 aktuell befindet sich in einer kritischen technischen Situation.

Solange der Index wichtige Widerstände wie die SMA200 nicht nachhaltig überwinden kann, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose spricht daher eher für ein seitwärts bis leicht fallendes Szenario.

Für Trader und Anleger sind insbesondere die Marken rund um 24.544 Punkte sowie die gleitenden Durchschnitte entscheidend.

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB

Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

❓ FAQ zur Nasdaq 100 Prognose & Nasdaq 100 aktuell

📊 Warum ist der Nasdaq 100 aktuell schwach?

Der Nasdaq 100 aktuell zeigt Schwäche, da der Index mehrfach an wichtigen Widerständen wie der SMA200 gescheitert ist. Zudem wurden kurzfristige Unterstützungen wie die SMA20 und SMA50 unterschritten. Diese technische Konstellation deutet häufig auf eine Fortsetzung der Korrektur hin.

📉 Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist kurzfristig neutral bis bärisch. Die Wahrscheinlichkeit für ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario liegt laut Analyse bei rund 65 %. Entscheidend ist, ob der Index wichtige Unterstützungen verteidigen kann.

🚀 Welche Marken sind im Nasdaq 100 aktuell wichtig?

Für den Nasdaq 100 aktuell sind folgende Kursmarken entscheidend:

Widerstand: ca. 24.770 Punkte (SMA200)

Unterstützungen: 24.500, 24.350 und 24.200 Punkte

Ein Ausbruch über die Widerstände könnte das Chartbild verbessern, während ein Bruch der Unterstützungen weiteres Abwärtspotenzial eröffnet.

💰 Ist der Nasdaq 100 aktuell ein Kauf?

Ob es sinnvoll ist, den Nasdaq 100 aktuell zu kaufen, hängt von der individuellen Strategie ab. Kurzfristig ist das technische Bild eher schwach, da wichtige Widerstände nicht überwunden wurden. Langfristig bleibt der Index jedoch für viele Anleger interessant, da er führende Technologieunternehmen abbildet.

⚠️ Was spricht für weitere Rücksetzer im Nasdaq 100?

Mehrere Faktoren sprechen aktuell für mögliche weitere Rücksetzer im Nasdaq 100 aktuell:

Wiederholtes Scheitern an der SMA200

Verlust wichtiger kurzfristiger Unterstützungen

schwaches Momentum im kurzfristigen Chart

Diese Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass der Index zunächst weiter unter Druck bleibt.