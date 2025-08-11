TRADINGIDEE des Tages 🔴 Gold (11.08.25)

Einleitung Gold steht aktuell unter Druck – und das könnte eine spannende Trading Idee für kurzfristig orientierte Trader im CFD Trading sein. Technische Schwäche trifft auf ein hochbrisantes geopolitisches Umfeld: Die Märkte warten auf das Treffen zwischen Trump und Putin zur Ukraine-Krise. Das Resultat könnte starke Impulse in beide Richtungen auslösen. ✅ Drei Key Takeaways 📊 Technische Schwäche deutet auf weiteres Abwärtspotenzial Der 14-Perioden-RSI ist unter die 50-Punkte-Marke gefallen – ein klassisches Signal für nachlassende Kaufkraft.

Gold testet den EMA50 (50 Tage) bei 3.356 USD – eine entscheidende Unterstützungszone. 🌍 Geopolitische Spannung vor Gipfeltreffen Am 15. August treffen sich Trump und Putin in Alaska, um über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine zu verhandeln.

Jede Form von Abkommen könnte kurzfristig Druck auf den Goldpreis ausüben – besonders, wenn Märkte auf eine Deeskalation setzen. ⚠️ CFD Trading erfordert Risikomanagement Aktuelle Idee: eine Short-Position auf Gold zum aktuellen Marktpreis.

📊 Technische Handelsparameter Parameter Wert Möglicher Einstieg Marktpreis Möglicher Stop-Loss 3.440 USD Mögliches Kursziel 3.266 USD Trend Abwärts Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 🧠 Fazit: Trading Idee im CFD Trading – Gold Short vor geopolitischen Ereignissen Diese Trading Idee setzt auf fallende Goldpreise im Vorfeld eines geopolitischen Top-Events. Die Kombination aus technischer Schwäche und möglicher Entspannung im Ukraine-Konflikt macht einen Short-Trade im CFD Trading aktuell attraktiv. Dennoch gilt: Das Risiko plötzlicher Trendwenden ist hoch, daher sollte jede Position mit klar definierten Stop-Loss-Marken abgesichert werden. Gold Chart (Daily) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

