TRADINGIDEE des Tages 🔴 GOLD (26.06.2025)

Faken: Institutionelle Anleger erhöhen weiterhin ihr Engagement in Gold

Die erste Frist fĂĽr die Verhandlungen ĂĽber ein neues US-Handelsabkommen ist auf den 8. Juli festgelegt

ETF-Fonds und Teilnehmer am Terminmarkt erkennen das steigende Risiko und erhöhen ihre Goldallokationen

Seit Beginn der Woche ist der US-Dollar-Index um fast 2,00 % gefallen Tradingidee Eine mögliche LONG-Position (fĂĽr hochspekulative  Trader) auf das GOLD Forexpaar zum MarktpreisÂ

(für  Trader) zum Marktpreis Mögliche Gewinnmitnahmen, Take Profit, TP : 3400 und 3440

: 3400 und 3440 Mögliche Verlustbegrenzung, Stop Loss, SL: 3220  Background & Meinung Gold befindet sich derzeit in einer Korrekturphase, aber sein langfristiger Aufwärtstrend bleibt intakt. Das Niveau von 3320 USD und das 23,6 %-Fibonacci-Retracement (3290 USD) dienen ebenfalls als technische Unterstützung. Obwohl der MACD eine vorübergehende Schwäche der Dynamik signalisiert, wurden wichtige Unterstützungsniveaus nicht durchbrochen. Gold nähert sich zudem dem Ende einer saisonalen Konsolidierungsphase, was auf eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends hindeuten könnte. Daher erscheint ein Erholungsszenario in Richtung der Widerstandsniveaus von 3400 und 3440 USD weiterhin plausibel. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Fundamentaldaten stützen die Nachfrageseite zusätzlich. Institutionelle Anleger und ETF-Fonds erhöhen sichtbar ihr Goldengagement – ETFs verzeichneten neun Tage in Folge Käufe und erreichten damit ihren höchsten Stand seit Ende 2023. Der US-Dollar-Index ist unterdessen in dieser Woche um fast 2 % gefallen, was die Attraktivität von Gold für ausländische Investoren erhöhen und Kapitalabflüsse aus dem Dollar auslösen könnte. Darüber hinaus könnte die bevorstehende Frist für die US-Handelsverhandlungen am 8. Juli die Unsicherheit an den Märkten erhöhen. Aufgrund dessen wäre die mögliche Tradingidee für hochspekulative Trader, eine Long-Position in Gold einzunehmen und gleichzeitig eine Stop-Loss-Order zu setzen, um das potenzielle Verlustrisiko zu minimieren.  Quelle: xStation5 von XTB Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!  DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

