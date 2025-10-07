TRADINGIDEE des Tages 🔴 IBEX 35 Index (07.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Haupttrend bullish: Der IBEX 35 Index befindet sich klar im Aufwärtstrend.

📊 Trading Idee: IBEX 35 Index bleibt im Aufwärtstrend – Käufer verteidigen Schlüsselzone 💬 Einleitung Der IBEX 35 Index zeigt weiterhin eine starke Aufwärtsdynamik. Nach einer kurzen Korrektur hat der spanische Leitindex an einer wichtigen Unterstützungszone bei 15.525 Punkten erneut Käufer angezogen. ► IBEX 35 WKN: 969223 | ISIN: ES0SI0000005 | Ticker: IBEX 35 | CFD: SPA 40

💪 Schlüsselunterstützung verteidigt: Käufer reagieren auf die Zone um 15.525 Punkte .

🎯 Trading Ziele: 15.732 und 15.800 Punkte – Stop-Loss bei 15.453 Punkten empfohlen. Markteinschätzung & Meinung Im H1-Zeitrahmen zeigt sich der IBEX 35 Index technisch stabil:

Nach einer lokalen Abwärtskorrektur fiel der Kurs in den Bereich einer entscheidenden Unterstützung bei 15.525 Punkten. Diese Zone markiert die untere Grenze der 1:1-Struktur sowie frühere Preisreaktionen – ein technischer Hotspot, an dem Kaufinteresse spürbar zunahm. 🔍 Laut der Overbalance-Methode bleibt der Haupttrend aufwärtsgerichtet, solange die Struktur intakt ist.

Das aktuelle Kursverhalten bestätigt die bullische Grundstimmung: Käufer verteidigen aktiv das Niveau, während sich die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Aufwärtsbewegung erhöht. 💡 Trading Idee: Long auf den IBEX 35 Index Möglicher Einstieg: Long-Position am Marktpreis

Mögliche Kursziele, Take Proft:

🎯 Erstes Ziel – 15.732 Punkte

🎯 Zweites Ziel – 15.800 Punkte

Mögliche Verlustbegrenzung, Stop-Loss: 15.453 Punkte 📊 Diese Trading Idee nutzt den intakten Aufwärtstrend des IBEX 35 sowie die aktuelle Marktdynamik.

📊 Diese Trading Idee nutzt den intakten Aufwärtstrend des IBEX 35 sowie die aktuelle Marktdynamik. Ein Durchbruch über 15.732 Punkte könnte weiteres Kaufvolumen aktivieren, während der Stop-Loss ein solides Risikomanagement sicherstellt. 🧠 Fazit: Trading Idee zum IBEX 35 Index Der IBEX 35 Index bleibt ein klarer Outperformer im europäischen Marktumfeld. Die technische Lage spricht für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, unterstützt durch eine stabile Marktstruktur und positive Reaktionen an der Schlüsselunterstützung. IBEX 35 Index (SPA 35) (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Instrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

