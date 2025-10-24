TRADINGIDEE des Tages 🔴 Mais (24.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Ethanolproduktion auf 19-Wochen-Hoch

Lagerbestände niedrig – Nachfrage stark

Langfristiger Aufwärtstrend bestätigt

🌽 Trading Idee: Corn-Futures steigen – starke Ethanolnachfrage treibt Rohstoffpreise an 🚀 Die Preise für Mais-Futures (CORN) haben den höchsten Stand seit einem Monat erreicht.

Starke Nachfrage aus dem Ethanolsektor und robuste Exportdaten aus den USA und Brasilien stützen den Markt.

Für Trader eröffnet sich damit eine mögliche Long-Chance im Rohstoff Trading. ► Mais WKN:A0AEZE | ISIN:XC000A0AEZE1 | Ticker: CORN 💹 Fundamentalanalyse – Nachfrage stützt Corn-Markt Die US-Maisernte überschreitet in dieser Woche die Halbzeitmarke. Das verringert den Verkaufsdruck durch kommerzielle Hedging-Aktivitäten.

Gleichzeitig bleibt die Exportnachfrage stark: Die jüngsten Daten zeigen, dass die USA und Brasilien weiterhin kräftig liefern. Laut ANEC-Prognosen sollen Brasiliens Maisexporte im Oktober 6,57 Mio. Tonnen erreichen – ein leichter Anstieg gegenüber der vorherigen Schätzung von 6,46 Mio. Tonnen.

Diese Entwicklung signalisiert eine stabile globale Nachfrage und untermauert die bullische Grundstimmung im Corn-Markt. ⚗️ Ethanol treibt den Preis – Produktion auf Jahreshoch 🔋 Ein zentraler Kurstreiber bleibt die Ethanolproduktion in den USA.

Laut EIA-Daten fiel der Ethanolvorrat auf ein 51-Wochen-Tief von 21,919 Mio. Barrel, während die Produktion auf ein 19-Wochen-Hoch von 1,112 Mio. Barrel pro Tag stieg. Ethanol-Exporte legten im Vergleich zur Vorwoche und zum Vorjahr zu – durchschnittlich 130.000 Barrel pro Tag.

Da ein erheblicher Teil der US-Maisproduktion für Bioethanol verwendet wird, wirkt sich steigende Ethanolnachfrage direkt preistreibend auf Mais aus. 🎯 Trading Idee – Long-Chance im Rohstoff Trading Parameter Empfehlung Position Long (Kauf) Möglicher Einstieg Aktueller Marktpreis Möglicher Stop-Loss (SL) 410 Möglicher Take-Profit 1 (TP1) 445 🧭 Fazit: Corn-Futures mit weiterem Aufwärtspotenzial 🌾 Die Kombination aus hoher Ethanolproduktion, knappen Lagerbeständen und robuster Exportnachfrage schafft ein positives Umfeld für steigende Maispreise.

🧭 Fazit: Corn-Futures mit weiterem Aufwärtspotenzial 🌾 Die Kombination aus hoher Ethanolproduktion, knappen Lagerbeständen und robuster Exportnachfrage schafft ein positives Umfeld für steigende Maispreise. Kurzfristig überwiegen die bullischen Impulse, und die technische Lage spricht klar für eine Long-Position im Rohstoff Trading. Trader sollten jedoch die US-Erntefortschritte und Währungsentwicklungen im Auge behalten, da diese Faktoren die Marktstimmung kurzfristig beeinflussen können. Weizen Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

