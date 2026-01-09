TRADINGIDEE des Tages 🔴 Nasdaq 100 (09.01.26)

Das Wichtigste in Kürze Technische Analyse: Aufsteigendes Dreieck als bullishes Signal

Fundamentale Bewertung: Nasdaq günstiger als der historische Schnitt

Relative Stärke gegenüber Gold spricht für Aktien

Der Nasdaq 100 bleibt einer der spannendsten Indizes für aktive Trader. Technologie- und Wachstumswerte bestimmen weiterhin das Marktgeschehen, während sich die Bewertung im historischen Vergleich moderat zeigt. Aktuell liefert der Index eine klare Trading Idee, die sowohl technisch als auch fundamental untermauert ist. Die entscheidende Frage lautet: Gelingt dem Nasdaq 100 jetzt der Ausbruch nach oben? ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 🚀 Key Takeaways 📐 1. Technische Analyse: Aufsteigendes Dreieck als bullishes Signal Aus charttechnischer Sicht spricht vieles für weiter steigende Kurse: 📊 Nasdaq 100 handelt nahe der Obergrenze eines aufsteigenden Dreiecks

🔄 Mehrfache Tests des Widerstands erhöhen die Ausbruchswahrscheinlichkeit

📉 RSI (14 Tage) bei rund 55 Punkten → kein überkaufter Markt

📈 Struktur spricht für einen bullischen Fortsetzungstrend Ein Ausbruch aus dieser Formation würde die aktuelle Trading Idee im Nasdaq 100 klar bestätigen. 💰 2. Fundamentale Bewertung: Nasdaq günstiger als der historische Schnitt Auch die fundamentale Seite unterstützt das Long-Szenario: 📉 Nasdaq 100 wird unter dem durchschnittlichen Forward-KGV der letzten 12 Monate gehandelt

🏦 Wall-Street-Analysten erhöhen Gewinnprognosen für US-Unternehmen

🧮 Bewertung liegt unter dem mehrjährigen Durchschnitt Damit liefert die Fundamentalanalyse ein solides Gegengewicht zu möglichen Bewertungsbedenken im Technologiesektor. 🥇 3. Relative Stärke gegenüber Gold spricht für Aktien Ein oft unterschätzter Indikator liefert zusätzliche Argumente: ⚖️ Verhältnis Nasdaq 100 zu Gold nahe dem 5-Jahres-Tief

📉 Unter der zweiten Standardabweichung der linearen Regression

📈 Historisch häufige Trendwenden zugunsten von Aktien in solchen Phasen Diese relative Unterbewertung stärkt die Argumentation für eine Long-Trading-Idee im Nasdaq 100. 📊 Konkrete Trading Idee – Nasdaq 100 🟢 Position: Long

💰 Einstieg: zum Marktpreis

🛑 Möglicher Stop-Loss: 25.210

🎯 Möglicher Take-Profit: 26.384 (Bereich der letzten Hochs)

📐 SL unterhalb des letzten lokalen Tiefs und des 50-Tage-EMA 📌 Fazit: Trading Idee Nasdaq 100 mit attraktivem Chance-Risiko-Verhältnis Der Nasdaq 100 vereint aktuell mehrere bullishe Faktoren: eine saubere charttechnische Formation, eine moderate Bewertung und positive fundamentale Impulse. Die vorgestellte Trading Idee zielt auf einen möglichen Ausbruch auf neue Allzeithochs ab. 🟢 Chancen Technischer Ausbruch aus dem Dreieck

Steigende Gewinnerwartungen

Relative Stärke gegenüber Gold 🔴 Risiken Fehlausbruch an der Widerstandszone

Makroökonomische Überraschungen

Erhöhte Volatilität im Technologiesektor Fazit:

Für aktive Trader bietet diese Trading Idee im Nasdaq 100 ein attraktives Setup mit klar definiertem Risiko und überzeugender Markttechnik. Nasdaq 100 Index Prognose im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren

