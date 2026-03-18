TRADINGIDEE des Tages 🔴 Nasdaq 100 (18.03.26) 🚨

Im CFD Trading entstehen attraktive Chancen oft dann, wenn technische Signale und fundamentale Faktoren gemeinsam in dieselbe Richtung zeigen. Genau das ist aktuell beim US100 (Nasdaq-Index) der Fall.

Der Index testet wichtige technische Unterstützungen und zeigt gleichzeitig relative Stärke im Vergleich zu anderen Märkten. In Kombination mit geopolitischen Entwicklungen und positiven Fundamentaldaten ergibt sich daraus eine interessante Trading Idee im CFD Trading.

Doch wie sieht das konkrete Setup aus und welche Kursziele sind möglich?

► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100

⚡ Key Takeaways

📊 Technische Stabilisierung: US100 testet den EMA50 als wichtige Unterstützung.

📈 Bullisches Setup: Long-Position mit Zielen bei 25.506 und 26.000 Punkten .

🌍 Fundamentale Unterstützung: Kapitalflüsse in US-Tech-Aktien stärken den Nasdaq.

📊 Technische Analyse: Nasdaq 100 im Fokus der CFD Trading Idee

Aus technischer Sicht liefert der Nasdaq-Index derzeit eine spannende Trading Idee im CFD Trading.

Der US100 testet den exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA50)

Der RSI (14) bewegt sich um die neutrale Zone bei 51 Punkten

Diese Kombination deutet darauf hin, dass sich der Markt aktuell in einer Phase der Stabilisierung befindet, mit Potenzial für eine erneute Aufwärtsbewegung.

📈 CFD Trading Setup: Long im Nasdaq 100

Auf Basis der aktuellen Marktlage ergibt sich folgende Trading Idee im CFD Trading:

📍 Möglicher Einstieg: Long-Position im US100 zum Marktpreis

🎯 Möglicher Take Profit:

TP1: 25.506 Punkte

TP2: 26.000 Punkte

🛑 Möglicher Stop-Loss:

24.250 Punkte

Dieses Setup basiert auf der Annahme, dass sich die aktuelle Stabilisierung in eine neue Aufwärtsbewegung fortsetzt.

🌍 Fundamentale Faktoren im CFD Trading

Neben der Technik spielen auch fundamentale Entwicklungen eine wichtige Rolle für diese Trading Idee.

👉 Wichtige Treiber:

🌍 Geopolitische Spannungen belasten Europa stärker als die USA

💡 Kapitalflüsse in US-Technologieaktien nehmen zu

🤖 Starke Fundamentaldaten in Bereichen wie KI, Halbleiter und Software

Zudem wird der Nasdaq aktuell als relativ attraktiv bewertet, da das erwartete KGV unter dem historischen Durchschnitt liegt.

Diese Faktoren unterstützen das bullische Szenario im CFD Trading.

🔎 Warum diese Trading Idee im CFD Trading interessant ist

Diese Trading Idee kombiniert mehrere Vorteile:

📊 Technische Unterstützung durch den EMA50

📈 Positive Marktstimmung für US-Technologieaktien

🌍 Makroökonomische Rückenwinde

Solche Konstellationen erhöhen im CFD Trading häufig die Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche Setups.

🧾 Fazit: Bullische Trading Idee im CFD Trading

Die aktuelle Marktsituation liefert eine interessante Trading Idee im CFD Trading für den US100.

Die Kombination aus technischer Stabilisierung und starken fundamentalen Faktoren spricht für eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Sollte der Index den EMA50 verteidigen, könnten die Kursziele bei 25.506 und 26.000 Punkten in den Fokus rücken.

Nasdaq 100 Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

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