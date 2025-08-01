TRADINGIDEE des Tages 🔴 NATGAS (01.08.25)

📊 Einleitung: Neue Dynamik bei Natgas – Einstiegschance für Trader? Der Erdgasmarkt (Natgas) zeigt zum Monatsanfang August klare technische Signale für eine Trendwende. Nach dem Bruch einer wichtigen Strukturmarke und der Positionierung oberhalb des gleitenden Durchschnitts liefert der Markt eine potenziell lukrative Trading Idee für aktive Trader. Diese Analyse zeigt dir, wie du vom aktuellen Natgas Trading Setup profitieren könntest – inklusive Ein- und Ausstiegspunkten. ► NATGAS | WKN: 621338 | ISIN: GB0031668469 | Ticker: NATGAS ✅ Drei Key Takeaways für dein Natgas Trading 📈 Trendumkehr nach Overbalance-Signal

Die Preisstruktur bei 3,085 USD wurde durchbrochen – ein klarer Hinweis auf eine mögliche Trendwende nach der Overbalance-Strategie. 🧮 Gleitender Durchschnitt als Unterstützung

Der aktuelle Kurs notiert über dem 100-Perioden-Durchschnitt im H1-Chart – ein bullisches Signal, das die Long-Idee untermauert. 🎯 Klare Ziel- und Stop-Loss-Marken definiert

Zielbereiche bei 3,30 USD und 3,50 USD, Stop-Loss bei 3,04 USD – perfekt für risikobewusstes Natgas Trading. 🛠 ️ Die Trading Idee im Detail Die Trading Idee für heute: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Möglicher Einstieg: Long zum Marktpreis auf Natgas

Möglicher Stop-Loss: 3,04

Mögliches Kursziel / Take Profit: TP1: 3,30, TP2: 3,50 Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 📌 Fazit: Trading Idee auf Natgas – Chance mit klarem Chance-Risiko-Verhältnis Diese Trading Idee auf Natgas bietet ein attraktives Setup mit klarer technischer Begründung. Der aktuelle Marktpreis erlaubt einen strategischen Einstieg mit überschaubarem Risiko. Wer aktiv im Natgas Trading unterwegs ist, sollte diese Konstellation ernsthaft in Betracht ziehen. 💡 Tipp für Trader: Die Kombination aus Trendumkehr-Signal und starker technischer Unterstützung schafft ein ideales Setup für kurz- bis mittelfristige Positionierungen im Rohstoffmarkt. NATGAS Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.