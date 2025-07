TRADINGIDEE des Tages 🔴 Palladium (09.07.2025)

Fakten: Der Palladiumpreis erholte sich von der wichtigen Unterst√ľtzungsmarke bei 1.075 $.

Der seit dem 7. April vorherrschende Aufw√§rtstrend bleibt intakt. Tradingidee: Eine m√∂gliche LONG-Position¬† (f√ľr¬† hochspekulative ¬†Trader) auf Palladium¬† zum Marktpreis¬†

Mögliche Gewinnmitnahmen, Take Profit, TP : 1150 und 1200

M√∂gliche Verlustbegrenzung, Stop Loss,¬†SL: 1050 Background & Meinung: Der Palladiummarkt verzeichnet in letzter Zeit einen Aufw√§rtstrend. Betrachtet man die 4-Stundenebene, so ist zu erkennen, dass die j√ľngste Abw√§rtskorrektur die wichtige technische Unterst√ľtzung erreicht hat, wo der R√ľckgang gestoppt wurde. Der gr√ľne Bereich nahe 1.075 USD auf dem untenstehenden Chart ist das Ergebnis fr√ľherer Kursreaktionen und der unteren Grenze der 1:1-Struktur. Dar√ľber hinaus √§hnelt die beobachtete Abw√§rtsbewegung gem√§√ü der Elliott-Wellen-Theorie einer ABC-Korrektur (mit orangefarbenen Linien markiert), die eine Wiederaufnahme der Aufw√§rtsbewegung ank√ľndigen k√∂nnte. Unter Ber√ľcksichtigung dieser Faktoren scheint die Fortsetzung der Aufw√§rtsbewegung derzeit das Basisszenario zu sein. Wir empfehlen, Palladium zum Marktpreis mit zwei Zielen zu kaufen: 1.150 USD und 1.200 USD. Au√üerdem empfehlen wir, eine Stop-Loss-Order bei 1.050 USD zu platzieren. ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Tradingideen stellen¬†keinerlei Anlageberatung¬†dar und sind nicht f√ľr jeden Anleger geeignet! Des weiteren ber√ľcksichtigen sie als Information an die breite √Ėffentlichkeit keinerlei pers√∂nliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr¬†m√∂gliche Szenarien¬†dar und spiegeln haupts√§chlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen v√∂llig selbst√§ndig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung,¬†"Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich √ľber ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln Weltweite¬†Aktien¬†handeln, ohne an hohe Ordergeb√ľhren denken zu m√ľssen!

