TRADINGIDEE des Tages 🔴 Russell 2000 (11.09.25)

📈 Trading Idee Russell 2000: Long-Chance nach Jobdaten & Fed-Erwartungen 📰 Einleitung Der US-Index Russell 2000 (US2000 – Small & Mid Caps) befindet sich aktuell im unteren Bereich seines Bollinger Bands (2 Standardabweichungen, 14-Tage-Schnitt). Trotz kurzfristiger Schwäche sehen Analysten Chancen für eine Long-Position. Diese Trading Idee basiert auf schwächeren Arbeitsmarktdaten und stabilen Inflationszahlen, die die Erwartungen an kommende Fed-Zinssenkungen verstärken. ► Russell 2000 | WKN: A1EZTD | ISIN: US7827001089 | Ticker: Russell 2000 📌 Key Takeaways Technische Lage: Der Russell 2000 handelt im unteren Bereich des Bollinger Bands – oft ein Signal für eine mögliche Gegenbewegung. Zinssenkungserwartungen: Der Swap-Markt preist aktuell 72,6 Basispunkte an US-Zinssenkungen bis Jahresende ein. Trading Idee: Idee LONG auf Russell 2000, Möglicher Take Profit bei 2478, Möglicher Stop Loss bei 2325, aber hohe Volatilität beachten. 📊 Markt- & Datenlage Makro-Daten : Jobless Claims : Deutlich schwächer als erwartet → Hinweis auf abkühlenden Arbeitsmarkt. CPI August : Im Einklang mit Prognosen → keine negativen Überraschungen.

Fed-Ausblick : Futures-Märkte preisen bereits 3 Zinssenkungen bis Jahresende ein.

Effekt: Lockerere Geldpolitik stützt besonders kleine und mittelgroße Unternehmen (Russell 2000). 📊 Trading-Idee im Überblick Setup Wert / Empfehlung Möglicher Einstieg Marktpreis | Russell 2000 Long Mögliches Kursziel 2478 Punkte Möglicher Stop-Loss 2325 Punkte Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. ✅ Fazit Die vorgestellte Trading Idee für den Russell 2000 setzt auf eine technische Gegenbewegung und die Erwartung an bevorstehende Fed-Zinssenkungen. Schwache Arbeitsmarktdaten und stabile Inflation unterstützen die bullishe Sicht. Kurzfristig besteht Potenzial für steigende Kurse, jedoch sollten Anleger die hohe Volatilität berücksichtigen und klare TP- und SL-Marken setzen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Russell 2000 Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.