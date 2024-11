Fakten: Die Überraschung über den deutlichen Vorsprung der Republikaner nach den Präsidentschafts-, Senats- und Kongresswahlen in den USA war so groß, dass die Märkte nach den Ergebnissen eine Fortsetzung des sogenannten Trump-Handels erlebten.

Die Wahlen sind bereits eingepreist, aber die offizielle MachtĂĽbergabe wird erst am 25. Januar 2025 stattfinden.

Spekulatives Kapital könnte beginnen, Gewinne zu realisieren, insbesondere da der S&P 500 / US500 -Index derzeit ein weiteres psychologisches Niveau von 6.000 Punkten testet.

-Index derzeit ein weiteres psychologisches Niveau von 6.000 Punkten testet. Die gestrige Pressekonferenz nach der FOMC-Entscheidung war letztlich neutral, wobei Jerome Powell klare Signale bezüglich des Zinspfads vermied. Tradingidee: Handeln: Eine mögliche Short-Position auf S&P 500 zum Marktpreis

auf zum Marktpreis Mögliches Kursziel 1: 5900

Mögliches Kursziel 2: 5800

Möglicher Stopp, SL: 6100 Background & Meinung: Wir haben mehrere bedeutende Ereignisse hinter uns, darunter die Präsidentschaftswahlen, die vierteljährliche Berichtssaison der Unternehmen und die Entscheidung der Federal Reserve. Die Marktemotionen waren diese Woche rekordverdächtig, was zu dynamischen Gewinnen nach den Wahlen führte. Der Trump-Trade setzte sich auch nach den Wahlen fort. Eine so starke Reaktion war hauptsächlich auf das Ausmaß des Sieges und die vollständige Machtübernahme durch die Republikaner zurückzuführen. Zuvor schienen sich die Märkte vor allem auf den wahrscheinlichen Sieg von Trump zu konzentrieren. Der S&P 500 / US500-Index legte in drei Sitzungen um 4,75 % zu, während der Dollar an Wert gewann und die Anleiherenditen stiegen. Die Auswirkungen des Machtwechsels in den USA sind derzeit rein spekulativ, da die Republikaner erst am 25. Januar 2025 die Macht übernehmen werden und es wahrscheinlich noch geraume Zeit dauern wird, bis es zu Veränderungen kommt. Daher sind wir der Meinung, dass die jüngsten spekulativen und dynamischen Gewinne eine gute Gelegenheit bieten, eine Position einzunehmen, die darauf abzielt, kurzfristige Kapitalgewinne teilweise zu realisieren. In Anbetracht dessen wäre eine mögliche Tradingidee für hochspekulative Trader, eine Short-Position zum Marktpreis des SP500 / US500-Index einzunehmen und gleichzeitig einen Stop-Loss festzulegen, um das Verlustrisiko zu minimieren. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!   2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

 vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

 bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.