TRADINGIDEE des Tages 🔴 Silber (29.12.25)

Das Wichtigste in Kürze Trading Idee: Short-Position im Silber-CFD

Fundamentale Trigger: Gewinnmitnahmen & China-Faktor

Technik & Makro: Überkauft & USD-Rückenwind

Diese Trading Idee richtet sich an aktive Marktteilnehmer im CFD Trading, die von einer kurzfristigen Korrektur im Silberpreis profitieren möchten. Nach einer außergewöhnlich starken Rally von rund 80 % innerhalb von zwei Monaten mehren sich zum Jahreswechsel die Anzeichen für eine taktische Gegenbewegung.

Kurzfristige Faktoren wie steuerlich motivierte Gewinnmitnahmen, ein festerer US-Dollar und technische Überkauft-Signale sprechen aktuell für ein Baisse-Szenario, auch wenn die langfristigen Fundamentaldaten konstruktiv bleiben. ► Silber WKN:965310 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: SILVER 🚀 Key Takeaways 📊 1. Trading Idee: Short-Position im Silber-CFD Die empfohlene Trading Idee basiert auf einer kurzfristigen Short-Strategie: 📍 Einstieg: Short zum Marktpreis

🎯 Möglicher Take Profit 1: 72,00

🎯 Möglicher Take Profit 2: 70,00

🛑 Möglicher Stop-Loss: 77,00 Das Setup zielt auf eine technische Korrektur nach der starken Aufwärtsbewegung. Der Stop-Loss begrenzt das Risiko klar oberhalb der jüngsten Hochs. 🧾 2. Fundamentale Trigger: Gewinnmitnahmen & China-Faktor Mehrere kurzfristige Belastungsfaktoren treffen zeitgleich aufeinander: 🧾 Jahresend-Positionierung: Gewinnmitnahmen aus steuerlichen Gründen

🌏 China: Ab 1. Januar sind Ausfuhrlizenzen für raffiniertes Silber erforderlich betrifft rund 121 Mio. Unzen Nettoexporte

🏦 CME-Margenerhöhungen: geringerer finanzieller Spielraum für Hedger Diese Faktoren erhöhen den kurzfristigen Verkaufsdruck und sprechen für eine taktische CFD-Trading-Idee auf der Short-Seite. 📉 3. Technik & Makro: Überkauft & USD-Rückenwind Auch aus technischer und makroökonomischer Sicht verdichten sich die Warnsignale: 📈 Silber stark überkauft nach +80 % Rally

💵 Stärkerer US-Dollar belastet USD-denominierte Metalle

📊 Neubewertung der Zinserwartungen nach soliden US-Daten

⚠️ Risiko technischer Verkäufe bei Bruch kurzfristiger Supports Wichtig: Der aktuelle Verkaufsdruck ist technischer Natur. Die physische Nachfrage bleibt stark, London zeigt weiterhin Backwardation, was auf strukturellen Angebotsmangel hindeutet. 📌 Fazit: Kurzfristige Trading Idee im CFD Trading – taktisch Short Diese Trading Idee zielt bewusst auf eine kurzfristige Korrektur nach einer extrem starken Silber-Rally. Im CFD Trading bietet das Short-Setup ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, solange das Risikomanagement konsequent eingehalten wird. 🟢 Chancen Überkaufte Marktsituation

Jahresend-Gewinnmitnahmen

Makro- & USD-Gegenwind

Klar definierte Marken 🔴 Risiken Starke physische Nachfrage

Angebotsengpässe (Backwardation)

Hohe Volatilität Fazit:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart.

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

