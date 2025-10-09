TRADINGIDEE des Tages 🔴 US Dollar Index (09.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze US Dollar Index an der oberen Range

Fed-Zinssenkung fast sicher

Geteilte Fed-Stimmen

💵 Trading Idee: US Dollar Index nahe Hoch – mögliche Short-Chance für Trader 💬 Einleitung Der US Dollar Index (USDIDX) bewegt sich aktuell am oberen Rand seiner mehrwöchigen Konsolidierungszone. Trotz kurzfristiger Stärke sehen viele Marktteilnehmer das Aufwärtspotenzial des Dollars als begrenzt – insbesondere, da der Markt mit einer 95%igen Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung im Oktober einpreist. 🔑 Key Takeaways 📉 US Dollar Index an der oberen Range: Der Kurs bewegt sich nahe der oberen Begrenzung seines Konsolidierungskanals. 🏦 Fed-Zinssenkung fast sicher: Die Märkte sehen eine 95%ige Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt nach unten im Oktober. ⚖️ Geteilte Fed-Stimmen: Während Logan hawkisch bleibt, plädieren Miran und Kashkari für stärkere geldpolitische Lockerung – das drückt auf die Dollar-Stimmung. 📊 Marktanalyse: US Dollar Index im Spannungsfeld von Fed und Wirtschaftsdaten Der US Dollar Index verharrt in einer engen Spanne zwischen 97,6 und 99,7 Punkten, wobei die obere Grenze zuletzt mehrfach getestet, aber nicht nachhaltig überschritten wurde. Ein Rückgang bei den US-Entlassungen laut Challenger-Report stützte den Dollar kurzfristig.

Gleichzeitig zeigen die uneinheitlichen Fed-Kommentare ein zwiegespaltenes Bild: Logan (Fed) bleibt restriktiv, Miran forderte eine größere Zinssenkung, Kashkari deutete zusätzliche Lockerungen an.

Diese Divergenz schwächt die Wahrscheinlichkeit einer anhaltenden Dollar-Stärke und begünstigt ein Short-Szenario. 💡 Trading Idee: Short auf US Dollar Index (USDIDX) Möglicher Einstieg: Short (Verkauf) bei aktuellem Marktpreis Mögliche Kursziele, Take Proft : 97.600

Mögliche Verlustbegrenzung, Stop-Loss: 99.720 Die technische Lage spricht für eine begrenzte Aufwärtsdynamik – die obere Range hält, während fundamentale Faktoren (Zinssenkungserwartung, gemischte Fed-Töne) den Dollar mittelfristig schwächen könnten. Trader können von einem Rücksetzer profitieren, sofern keine unerwartet hawkischen Kommentare oder makroökonomischen Überraschungen den Trend umkehren. 📈 Charttechnische Einschätzung Der USDIDX bewegt sich weiterhin unterhalb der 100er-Marke, einem psychologisch wichtigen Widerstand. RSI-Indikator: neutral bis leicht überkauft

EMA50 und EMA200: flach, was auf Seitwärtsphase hindeutet

Erstes Kursziel: 97.6 – Zone früherer Unterstützungen Ein Bruch unter dieses Niveau könnte die Abwärtsbewegung beschleunigen. 🧠 Fazit – Trading Idee: Schwäche im US Dollar Index bietet Chancen Die aktuelle Marktstruktur spricht für eine mögliche Korrektur im US Dollar Index.

Mit einer nahezu sicheren Zinssenkung im Oktober und widersprüchlichen Fed-Stimmen fehlt dem Dollar derzeit ein klarer Treiber für neue Hochs. Kurzfristig orientierte Trader könnten mit einem gut abgesicherten Short-Setup profitieren. Langfristig bleibt der Trend jedoch datenabhängig – insbesondere von Inflation, Arbeitsmarkt und Fed-Kommunikation. US Dollar Index (USDIDX) Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *für monatliche Handelsumsätze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier - Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

