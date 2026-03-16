DAX Prognose heute (16.03.2026): DAX aktuell vor wichtigem Widerstand bei 23.700 Punkten

- DAX aktuell über 23.500 Punkten stabilisiert
- Wichtiger Widerstand liegt bei rund 23.700 Punkten
- Marktstimmung bleibt angespannt – aber Chance auf Gegenbewegung
- DAX aktuell über 23.500 Punkten stabilisiert
- Wichtiger Widerstand liegt bei rund 23.700 Punkten
- Marktstimmung bleibt angespannt – aber Chance auf Gegenbewegung
Der DAX ist Freitagmorgen bei 23.506 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Indes gab bereits vorbörslich nach und setzte seine Abwärtsbewegung mit Aufnahme des Xetra Handels zunächst weiter fort. Den Bullen gelang es aber rasch den Index zu drehen und wieder nach Norden zu schieben. Es ging im weiteren Handelsverlauf bis zum Nachmittag an und über die 23.750 Punkte-Marke. Den Bullen gelang es aber nicht, den DAX auch über dieser Marke festzusetzen. Das Hoch wurde abverkauft, der Index gab bis zum Abend wieder nach und seine Tagesgewinne ab. Auch zum Wochenschluss wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Schwäche weiter fort. Der DAX ging bei 23.338 Punkten aus dem Tageshandel.
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🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick
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DAX aktuell über 23.500 Punkten stabilisiert
Nach dem schwachen Wochenschluss konnte sich der DAX im Frühhandel wieder über 23.500 Punkte erholen. Damit bleibt der Bereich um 23.574 Punkte kurzfristig eine wichtige Entscheidungszone für den heutigen Handel.
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Wichtiger Widerstand liegt bei rund 23.700 Punkten
Charttechnisch bleibt besonders die SMA200 im Bereich um 23.700 Punkte entscheidend. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.
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Marktstimmung bleibt angespannt – aber Chance auf Gegenbewegung
Der Fear-and-Greed-Index liegt weiterhin im Bereich „Extreme Fear“. Solche Stimmungswerte gehen historisch häufig mit kurzfristigen Erholungsbewegungen an den Aktienmärkten einher.
DAX aktuell: Rücksetzer zum Wochenschluss – Erholung im Frühhandel
Der DAX ist am Freitagmorgen bei 23.506 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits vor dem offiziellen Handelsbeginn setzte eine Schwächephase ein, die sich mit Beginn des Xetra-Handels zunächst fortsetzte.
Im weiteren Verlauf gelang es den Käufern jedoch, den Markt zu stabilisieren und eine Gegenbewegung einzuleiten. Der Index konnte im Tagesverlauf bis an die 23.750-Punkte-Marke ansteigen. Über diesem Bereich fehlte jedoch die Anschlussdynamik, sodass das Tageshoch wieder abverkauft wurde.
Bis zum Abend gab der DAX seine Gewinne wieder ab und schloss den Handel schwächer. Nachbörslich setzte sich die Abwärtsbewegung fort. Der Index beendete den Handelstag schließlich bei 23.338 Punkten.
Zum Wochenstart zeigt sich der Markt jedoch stabiler: Im Frühhandel konnte sich der DAX wieder erholen und über die Marke von 23.500 Punkten steigen.
DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Index
Per Xetra-Schluss vom 13.03.2026 standen 19 Aktien im Plus, während 21 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen.
Top-Gewinner im DAX:
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Zalando +5,67 %
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E.ON +3,08 %
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RWE +3,06 %
Schwächste Werte im Index:
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Siemens Energy −4,73 %
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Airbus −3,71 %
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Volkswagen VZ −2,80 %
DAX Prognose – Chartanalyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX startete am Freitag zunächst unterhalb der SMA20 (23.498 Punkte). Im Verlauf des Vormittags gelang es dem Index jedoch, sowohl die SMA20 als auch die SMA50 (23.522 Punkte) zu überwinden.
Am Nachmittag lief der Markt bis an die SMA200 (23.705 Punkte). Der Docht einer Stundenkerze testete diese Durchschnittslinie exakt – anschließend setzte jedoch sofort Verkaufsdruck ein. Der DAX fiel wieder unter die kurzfristigen Durchschnittslinien zurück und etablierte sich zum Wochenschluss erneut unterhalb der SMA20.
Im Frühhandel zum Wochenstart konnte der Index wieder über beide Durchschnittslinien steigen.
Wichtige Chartpunkte für die DAX Prognose:
Bullishes Szenario
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Stabilisierung über der SMA50
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anschließend mögliches Anlaufen der SMA200 bei rund 23.705 Punkten
Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes müsste der Index zusätzlich das 23,2-%-Retracement überwinden.
Bearishes Szenario
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Rückfall unter die SMA20
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anschließend mögliche Ausweitung der Schwäche bis zum 38,2-%-Retracement
Kurzfristige Einschätzung (1h-Chart): bärisch bis neutral
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DAX Prognose – Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Zu Beginn der vergangenen Handelswoche ist der DAX im 4-Stunden-Chart unter alle wichtigen gleitenden Durchschnitte gefallen. Mehrere Versuche, die SMA20 (23.536 Punkte) zurückzuerobern, scheiterten bislang.
Zudem wurde das 23,6-%-Retracement mehrfach getestet, ohne dass eine nachhaltige Aufwärtsbewegung entstehen konnte. Auch die SMA50 bei etwa 23.700 Punkten bleibt weiterhin eine wichtige Hürde.
Aktuell notiert der DAX weiterhin unterhalb der SMA20.
Für eine klare technische Entspannung müsste der Index:
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die SMA20 zurückerobern
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anschließend SMA50 und 23,6-%-Retracement überwinden
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sich darüber stabilisieren
Erst dann würde sich das Chartbild deutlich aufhellen.
Kurzfristige Einschätzung (4h-Chart): bärisch
DAX Prognose heute: Mögliche Szenarien für Montag
Der DAX startete heute Morgen bei 23.574 Punkten in den vorbörslichen Handel.
Damit liegt der Index:
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68 Punkte über dem Vorbörsenstart vom Freitag
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236 Punkte über dem Wochenschluss
Bullisches Szenario
Kann sich der DAX über 23.574 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Kursziele bei:
23.588 – 23.614 – 23.632 – 23.650 – 23.668 – 23.684 – 23.705 – 23.723 – 23.737 – 23.753 Punkten.
Über 23.753 Punkten könnten weitere Ziele aktiviert werden:
23.772 – 23.791 – 23.811 – 23.827 – 23.850 – 23.868 – 23.882 – 23.899 – 23.917 – 23.933 – 23.956 Punkte.
Bearishes Szenario
Kann der DAX die 23.574 Punkte nicht halten, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen.
Mögliche Ziele liegen bei:
23.551 – 23.528 – 23.507 – 23.486 – 23.465 – 23.442 – 23.421 – 23.402 – 23.383 – 23.359 – 23.338 – 23.315 – 23.295 – 23.278 Punkten.
Unter 23.280 Punkten wären weitere Ziele möglich:
23.263 – 23.242 – 23.227 – 23.208 – 23.191 – 23.176 – 23.158 – 23.139 – 23.121 – 23.104 Punkte.
Wichtige Marken im DAX (Unterstützungen und Widerstände)
Widerstände
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23.578
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23.659 / 23.670
-
23.705 / 23.778
-
23.890
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23.934 / 23.987
-
24.108
-
24.255
Unterstützungen
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23.536 / 23.522 / 23.515
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23.498 / 23.414
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23.395 / 23.313
-
23.294 / 23.237
-
23.067
-
22.956 / 22.930
-
22.862
-
22.789
-
22.596
Marktstimmung: Fear-and-Greed-Index
Der Fear-and-Greed-Index lag zuletzt bei 20 Punkten und befindet sich damit weiterhin im Bereich „Extreme Fear“.
Vergleichswerte:
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vor einer Woche: 25 (Extreme Fear)
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vor einem Monat: 37 (Fear)
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vor einem Jahr: 15 (Extreme Fear)
Extreme Werte unter 30 deuten häufig auf eine überverkaufte Marktsituation hin. Historisch steigt damit die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Gegenbewegungen.
DAX Prognose für heute
Auf Basis der aktuellen technischen Situation erwarten wir für den heutigen Handel einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.
Wahrscheinlichkeiten:
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Bullisches Szenario: 60 %
-
Bearishes Szenario: 40 %
Erwartete Tagesrange:
23.444 bis 24.791 Punkte
Diese Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages.
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