DAX Prognose heute (16.03.2026): DAX aktuell vor wichtigem Widerstand bei 23.700 Punkten

Der DAX ist Freitagmorgen bei 23.506 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Indes gab bereits vorbörslich nach und setzte seine Abwärtsbewegung mit Aufnahme des Xetra Handels zunächst weiter fort. Den Bullen gelang es aber rasch den Index zu drehen und wieder nach Norden zu schieben. Es ging im weiteren Handelsverlauf bis zum Nachmittag an und über die 23.750 Punkte-Marke. Den Bullen gelang es aber nicht, den DAX auch über dieser Marke festzusetzen. Das Hoch wurde abverkauft, der Index gab bis zum Abend wieder nach und seine Tagesgewinne ab. Auch zum Wochenschluss wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Schwäche weiter fort. Der DAX ging bei 23.338 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell über 23.500 Punkten stabilisiert

Nach dem schwachen Wochenschluss konnte sich der DAX im Frühhandel wieder über 23.500 Punkte erholen. Damit bleibt der Bereich um 23.574 Punkte kurzfristig eine wichtige Entscheidungszone für den heutigen Handel.

Wichtiger Widerstand liegt bei rund 23.700 Punkten

Charttechnisch bleibt besonders die SMA200 im Bereich um 23.700 Punkte entscheidend. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Marktstimmung bleibt angespannt – aber Chance auf Gegenbewegung

Der Fear-and-Greed-Index liegt weiterhin im Bereich „Extreme Fear“. Solche Stimmungswerte gehen historisch häufig mit kurzfristigen Erholungsbewegungen an den Aktienmärkten einher.

DAX aktuell: Rücksetzer zum Wochenschluss – Erholung im Frühhandel

Der DAX ist am Freitagmorgen bei 23.506 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits vor dem offiziellen Handelsbeginn setzte eine Schwächephase ein, die sich mit Beginn des Xetra-Handels zunächst fortsetzte.

Im weiteren Verlauf gelang es den Käufern jedoch, den Markt zu stabilisieren und eine Gegenbewegung einzuleiten. Der Index konnte im Tagesverlauf bis an die 23.750-Punkte-Marke ansteigen. Über diesem Bereich fehlte jedoch die Anschlussdynamik, sodass das Tageshoch wieder abverkauft wurde.

Bis zum Abend gab der DAX seine Gewinne wieder ab und schloss den Handel schwächer. Nachbörslich setzte sich die Abwärtsbewegung fort. Der Index beendete den Handelstag schließlich bei 23.338 Punkten.

Zum Wochenstart zeigt sich der Markt jedoch stabiler: Im Frühhandel konnte sich der DAX wieder erholen und über die Marke von 23.500 Punkten steigen.

DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Index

Per Xetra-Schluss vom 13.03.2026 standen 19 Aktien im Plus, während 21 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen.

Top-Gewinner im DAX:

Zalando +5,67 %

E.ON +3,08 %

RWE +3,06 %

Schwächste Werte im Index:

Siemens Energy −4,73 %

Airbus −3,71 %

Volkswagen VZ −2,80 %

DAX Prognose – Chartanalyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX startete am Freitag zunächst unterhalb der SMA20 (23.498 Punkte). Im Verlauf des Vormittags gelang es dem Index jedoch, sowohl die SMA20 als auch die SMA50 (23.522 Punkte) zu überwinden.

Am Nachmittag lief der Markt bis an die SMA200 (23.705 Punkte). Der Docht einer Stundenkerze testete diese Durchschnittslinie exakt – anschließend setzte jedoch sofort Verkaufsdruck ein. Der DAX fiel wieder unter die kurzfristigen Durchschnittslinien zurück und etablierte sich zum Wochenschluss erneut unterhalb der SMA20.

Im Frühhandel zum Wochenstart konnte der Index wieder über beide Durchschnittslinien steigen.

Wichtige Chartpunkte für die DAX Prognose:

Bullishes Szenario

Stabilisierung über der SMA50

anschließend mögliches Anlaufen der SMA200 bei rund 23.705 Punkten

Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes müsste der Index zusätzlich das 23,2-%-Retracement überwinden.

Bearishes Szenario

Rückfall unter die SMA20

anschließend mögliche Ausweitung der Schwäche bis zum 38,2-%-Retracement

Kurzfristige Einschätzung (1h-Chart): bärisch bis neutral

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DAX Prognose – Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zu Beginn der vergangenen Handelswoche ist der DAX im 4-Stunden-Chart unter alle wichtigen gleitenden Durchschnitte gefallen. Mehrere Versuche, die SMA20 (23.536 Punkte) zurückzuerobern, scheiterten bislang.

Zudem wurde das 23,6-%-Retracement mehrfach getestet, ohne dass eine nachhaltige Aufwärtsbewegung entstehen konnte. Auch die SMA50 bei etwa 23.700 Punkten bleibt weiterhin eine wichtige Hürde.

Aktuell notiert der DAX weiterhin unterhalb der SMA20.

Für eine klare technische Entspannung müsste der Index:

die SMA20 zurückerobern anschließend SMA50 und 23,6-%-Retracement überwinden sich darüber stabilisieren

Erst dann würde sich das Chartbild deutlich aufhellen.

Kurzfristige Einschätzung (4h-Chart): bärisch

DAX Prognose heute: Mögliche Szenarien für Montag

Der DAX startete heute Morgen bei 23.574 Punkten in den vorbörslichen Handel.

Damit liegt der Index:

68 Punkte über dem Vorbörsenstart vom Freitag

236 Punkte über dem Wochenschluss

Bullisches Szenario

Kann sich der DAX über 23.574 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Kursziele bei:

23.588 – 23.614 – 23.632 – 23.650 – 23.668 – 23.684 – 23.705 – 23.723 – 23.737 – 23.753 Punkten.

Über 23.753 Punkten könnten weitere Ziele aktiviert werden:

23.772 – 23.791 – 23.811 – 23.827 – 23.850 – 23.868 – 23.882 – 23.899 – 23.917 – 23.933 – 23.956 Punkte.

Bearishes Szenario

Kann der DAX die 23.574 Punkte nicht halten, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen.

Mögliche Ziele liegen bei:

23.551 – 23.528 – 23.507 – 23.486 – 23.465 – 23.442 – 23.421 – 23.402 – 23.383 – 23.359 – 23.338 – 23.315 – 23.295 – 23.278 Punkten.

Unter 23.280 Punkten wären weitere Ziele möglich:

23.263 – 23.242 – 23.227 – 23.208 – 23.191 – 23.176 – 23.158 – 23.139 – 23.121 – 23.104 Punkte.

Wichtige Marken im DAX (Unterstützungen und Widerstände)

Widerstände

23.578

23.659 / 23.670

23.705 / 23.778

23.890

23.934 / 23.987

24.108

24.255

Unterstützungen

23.536 / 23.522 / 23.515

23.498 / 23.414

23.395 / 23.313

23.294 / 23.237

23.067

22.956 / 22.930

22.862

22.789

22.596

Marktstimmung: Fear-and-Greed-Index

Der Fear-and-Greed-Index lag zuletzt bei 20 Punkten und befindet sich damit weiterhin im Bereich „Extreme Fear“.

Vergleichswerte:

vor einer Woche: 25 (Extreme Fear)

vor einem Monat: 37 (Fear)

vor einem Jahr: 15 (Extreme Fear)

Extreme Werte unter 30 deuten häufig auf eine überverkaufte Marktsituation hin. Historisch steigt damit die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Gegenbewegungen.

DAX Prognose für heute

Auf Basis der aktuellen technischen Situation erwarten wir für den heutigen Handel einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 60 %

Bearishes Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange:

23.444 bis 24.791 Punkte

Diese Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages.

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