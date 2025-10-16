TRADINGIDEE des Tages 🔴US Dollar Index (16.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Dollar an der Obergrenze seiner Range

Fed-Signale stützen schwächeren Dollar

Trading Setup mit klarer Risikoabsicherung

Einleitung In dieser Trading Idee steht der US-Dollar im Fokus. Der Greenback hat in den letzten Wochen mehrfach die Obergrenze seiner Konsolidierungsspanne getestet – ohne einen klaren Ausbruch nach oben zu schaffen. Inzwischen deuten geldpolitische Signale der US-Notenbank (Fed) auf eine bevorstehende Zinssenkung hin. Das eröffnet im Forex Trading spannende Chancen auf der Short-Seite. ► US Dollar Index | ISIN: XD0009982303 | Ticker: USDIDX ✅ Drei Key Takeaways 📊 Dollar an der Obergrenze seiner Range Der US-Dollar-Index (USDIDX) handelt aktuell nahe der oberen Begrenzung seines mehrwöchigen Seitwärtskanals.

Ein Ausbruch blieb bislang aus – die Dynamik zeigt Ermüdungserscheinungen.

Daraus ergibt sich ein potenziell attraktiver Short-Trade im Forex-Markt. 🏦 Fed-Signale stützen schwächeren Dollar Laut Terminmärkten wird aktuell eine 96,7% Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Oktober eingepreist.

Fed-Chef Jerome Powell deutete in einem Interview an, dass das Programm der quantitativen Straffung (QT) in den kommenden Monaten auslaufen könnte.

Zusammen mit dem fortschreitenden Zinssenkungszyklus deutet dies auf eine schwächere USD-Prognose hin. ⚠️ Trading Setup mit klarer Risikoabsicherung Trading Idee: Short im USDIDX zum Marktpreis

Möglicher Stop-Loss (SL): 99,400

Möglicher Take-Profit (TP): 97,600

