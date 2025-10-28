TRADINGIDEE des Tages 🔴 US Dollar Index (28.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Fed-Zinssenkung fast sicher

Powell signalisiert Lockerung

Technisches Signal

💵 US Dollar Index Trading: Schwächephase setzt sich fort – Neue Trading Idee für Short-Setup 💬 Einleitung Der US Dollar Index (USDIDX) befindet sich weiterhin am oberen Rand seines Konsolidierungskanals, doch die Marktteilnehmer sehen Anzeichen für eine mögliche Trendwende.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Federal Reserve (Fed) beim morgigen Meeting liegt laut Terminmarkt bei 97 % – ein klares Signal für potenziellen Druck auf den Dollar.

Gleichzeitig deutete Fed-Chef Jerome Powell in einem aktuellen Interview an, dass das Programm der quantitativen Straffung (QT) bereits in den kommenden Monaten beendet werden könnte. ► US Dollar Index | Ticker: USDIDX 🔑 Key Takeaways 1️⃣ Fed-Zinssenkung fast sicher: 97 % Marktchance für eine 25-Basispunkte-Senkung beim kommenden FOMC-Meeting.

2️⃣ Powell signalisiert Lockerung: Ende des QT-Programms in Sicht – potenziell schwächerer US-Dollar voraus.

3️⃣ Technisches Signal: US-Dollar testet erneut obere Grenze des Konsolidierungskanals – perfekte Gelegenheit für eine Short-Trading-Idee. 📉 Trading Idee: Short auf den US Dollar Index Die aktuelle Marktlage spricht für eine Short-Position auf den US Dollar Index (USDIDX).

Der Dollar reagierte erwartungsgemäß an der oberen Begrenzung seines mehrwöchigen Seitwärtstrends.

Mit der fast vollständig eingepreisten Zinssenkung im Oktober und einer weiteren im Dezember zeichnen sich schwächere Dollar-Tendenzen ab. Auch der jüngste Hinweis Powells, die quantitative Straffung bald zu beenden, deutet auf eine zunehmend dovishe Haltung hin.

Zudem könnte der anhaltende US-Regierungsstillstand zusätzlichen Druck auf die Geldpolitik und damit auf den Dollar ausüben. Trading Idee | SHORT auf den USDIDX Parameter Empfehlung Position Short (Verkaufen) Möglicher Einstieg Aktueller Marktpreis Möglicher Stop-Loss (SL) 99,400 Möglicher Take-Profit 1 (TP1) 97,600 📊 Technische Analyse Der US Dollar Index bewegt sich seit mehreren Wochen in einem engen Konsolidierungsbereich.

Nach dem erneuten Test der oberen Kanalgrenze ist eine Korrektur wahrscheinlich.

Der RSI-Indikator notiert über 60 – ein Signal für ein überkauftes Marktumfeld. Die Kombination aus überkauftem Momentum, geldpolitischer Lockerung und makroökonomischer Unsicherheit schafft eine attraktive Short-Gelegenheit. 🧠 Fazit – US Dollar Index Trading mit Korrekturpotenzial Die Ausgangslage spricht klar für eine bärische Trading Idee beim US Dollar Index.

Mit der fast sicheren Zinssenkung der Fed, dem wahrscheinlichen Ende des QT-Programms und einem schwächer werdenden Konjunkturumfeld steigen die Chancen auf eine Dollar-Korrektur. Trader, die den aktuellen technischen Widerstand nutzen, könnten kurzfristig von einer Bewegung Richtung 97,600 Punkten profitieren. US Dollar Index Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *für monatliche Handelsumsätze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier - Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.