Trump äußert sich zum NATO-Gipfel📌Aufschwung des europäischen Verteidigungssektors

Der US-Präsident Donald Trump äußerte sich heute auf dem NATO-Gipfel zu Verteidigungsausgaben und Geopolitik. Die NATO wird mit uns sehr stark werden. Auf die Frage nach Artikel 5 des NATO-Vertrags antwortete er: Wir stehen voll und ganz hinter ihnen.

Der Iran wird keine Bombe bekommen.

Auf die Frage nach den Plänen des Iran, Uran anzureichern, signalisierte Trump: Das werden wir militärisch nicht zulassen.

Ich denke, wir werden eine Art Beziehung zum Iran haben.

Trump antwortete auch auf Geheimdienstberichte über die US-Angriffe: „Sie wissen es wirklich nicht.“

Gesandter Witkoff sagte mir, dass ein Gaza-Abkommen kurz bevorstehe. Auf die Frage, ob die USA erneut zuschlagen würden, wenn der Iran wieder aufrüstet, antwortete Trump: „Sicher." NATO-Chef Rutte kommentierte, dass es bei der amerikanischen Haltung darum gehe, dass die Europäer und Kanadier mehr zahlen sollen, nicht die amerikanischen Steuerzahler. Die Aktien europäischer Rüstungsunternehmen wie der deutschen Rheinmetall, der britischen BAE Systems, der französischen Thales und Safran steigen heute, da Trump und andere NATO-Mitglieder signalisierten, dass deutlich höhere Verteidigungsausgaben „unmittelbar bevorstehen", während die USA weiterhin eine führende Rolle in der NATO spielen werden.

