Trump kündigt bevorstehenden US-Ukraine-Mineralien-Deal an und prüft den Kauf von Kraftwerken

Präsident Donald Trump gab am Montag bekannt, dass die Vereinigten Staaten und die Ukraine kurz davor stehen, ein Abkommen über die Aufteilung der Einnahmen aus kritischen ukrainischen Mineralien zu unterzeichnen, was auf eine Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen im Rahmen einer umfassenderen Zollstrategie hindeutet. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Abkommen mit der Ukraine nehmen Gestalt an „Wir gehen davon aus, dieses Abkommen sehr bald unterzeichnen zu können“, sagte Trump Reportern während einer Kabinettssitzung. Die Regierung prüft auch den Erwerb ukrainischer Kraftwerke durch amerikanische Unternehmen, was eine bedeutende Ausweitung der US-Geschäftsinteressen in der Infrastruktur des Landes bedeuten würde. Diese Entwicklungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem kritische Mineralien in der US-Handelspolitik zunehmend an Bedeutung gewinnen. Zollstrategie entwickelt sich weiter Die Diskussionen über die Ukraine nehmen ihren Lauf, während Trump mit einem 25-prozentigen Zoll für Nationen droht, die Öl und Gas aus Venezuela kaufen, der am 2. April, dem sogenannten „Tag der Befreiung“, in Kraft treten soll. Das Weiße Haus schränkt seinen Ansatz in Bezug auf Zölle ein und konzentriert sich auf etwa 15 % der Nationen mit anhaltenden Handelsungleichgewichten, die Finanzminister Scott Bessent als die „dirty 15“ bezeichnet. EURUSD (D1-Intervall) EURUSD setzt Abwärtstrend fort, mit potenziellem Widerstand bei 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level. Quelle: xStation5 von XTB BROKERWAHL 2025

Abstimmen und mit Glück gewinnen XTB setzt auf Ihre Stimme!

Abstimmen und mit etwas Glück gewinnen. Der Veranstalter verlost unter allen Teilnehmern wertvolle Preise

Hier abstimmen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.