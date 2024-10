Ueda hält an dem Willen der BoJ fest, die Zinssätze zu erhöhen 🏛️

Die Bank of Japan beließ den kurzfristigen Zinssatz erwartungsgemäß unverändert bei 0,25 % und verfolgt nun einen vorsichtigen Ansatz bei der Straffung der Geldpolitik. Andererseits legt der etwas aggressivere Ton in den Kommentaren von Gouverneur Kazuo Ueda den Grundstein für zukünftige Zinserhöhungen in Japan. Ueda behielt eine aggressive Haltung gegenüber der geplanten Geldpolitik in Japan bei. Der Bankier teilte mit, dass die jüngsten Daten bestätigen, dass die Wirtschaft im Einklang mit den Prognosen wächst, was darauf hindeutet, dass die BoJ beabsichtigt, die Zinssätze zu erhöhen. Dies wurde von Ueda selbst bestätigt, der hinzufügte, dass es keine Änderung in der Haltung Kazuo Ueda schloss seine Erklärung mit einem Hinweis auf steigende Löhne, die den privaten Konsum im Land der Kirschblüte stützen und die BoJ somit dazu veranlassen werden, ihre Prognose für die zugrunde liegende Inflation anzuheben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Trotz der relativ aggressiven Kommentare ist die Bank of Japan noch nicht bereit, die Zinssätze stärker anzuheben. Bis zum Ende dieses Jahres geht der Geldmarkt jedoch von einer Zinserhöhung um 10 Basispunkte in Japan aus, mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 % für einen weiteren solchen Schritt. USDJPY steigt nach der Entscheidung der Bank of Japan, die Zinsen unverändert zu lassen, leicht an. Technisch gesehen setzt sich der Abwärtstrend kontinuierlich fort, wie die abfallenden exponentiellen gleitenden Durchschnitte der 50-, 100- und 200-Tage-Linie zeigen. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

