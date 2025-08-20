Target Prognose enttäuscht – Lowe Aktie überzeugt: Was Anleger jetzt wissen müssen Börse Aktuell wirft heute einen Blick auf zwei Schwergewichte im US-Einzelhandel: Target (TGT.US) und Lowe (LOW.US). Beide Unternehmen präsentierten vor Handelsstart am Mittwoch ihre Quartalszahlen – mit deutlich unterschiedlichen Ergebnissen und Perspektiven. Diese liefern nicht nur wichtige Einblicke für Anleger, sondern auch wertvolle Hinweise auf den Zustand des US-Konsums und der Gesamtwirtschaft. Target Prognose: Solide Zahlen, aber trüber Ausblick Die Target Aktie verlor vorbörslich rund 10 % – ein deutliches Signal für das enttäuschte Vertrauen der Anleger, trotz solider Quartalsergebnisse: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Gewinn je Aktie (EPS): $2,05 (erwartet: $2,03)

Umsatz: $25,21 Mrd. (erwartet: $24,93 Mrd.)

Vergleichbarer Umsatz: -3,8 % im Jahresvergleich

Stationärer Umsatz: -5,7 %, Online-Umsatz: +4,7 %

Bruttomarge: 29 %, operative Marge: 5,2 %

Vorjahresvergleich: EPS $2,57, Umsatz $25,45 Mrd. Quelle: Bloomberg Finance Lp Trotz günstiger Bewertungskennzahlen (KGV ~13, KUV 0,5) sieht die Target Prognose weiterhin düster aus. Die Aktie leidet unter schwacher Konsumnachfrage, starker Konkurrenz und Kontroversen rund um politische und soziale Themen, die zu einem Rückgang der Kundenfrequenz führten. CEO-Wechsel unter Beobachtung Ab dem 1. Februar 2026 übernimmt Michael Fiddelke die Führung von Brian Cornell. Der Markt reagiert skeptisch – zu tief sitzt das Misstrauen angesichts elf aufeinanderfolgender Quartale mit stagnierenden oder rückläufigen Umsätzen. Für das Gesamtjahr wird weiterhin ein Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich erwartet. Fazit zur Target Prognose: Anleger bleiben vorsichtig. Der Kursverfall signalisiert einen Glaubensverlust in die kurzfristige Erholung des Unternehmens. Lowe Aktie: Wachstum durch Fokussierung und Expansion Im Gegensatz dazu überzeugt die Lowe Aktie mit robusten Ergebnissen und Wachstumsperspektiven – besonders im Bereich Onlinehandel und professioneller Dienstleistungen: EPS: $4,33 (erwartet: $4,23)

Umsatz: $23,97 Mrd. (im Rahmen der Erwartungen)

Umsatzwachstum: +1 %, Online-Umsatz: +6 %

Bruttomarge: 33,8 %

Nettoeinnahmen: -9 % im Jahresvergleich Trotz des Rückgangs beim Gewinn überzeugt Lowe durch strategische Maßnahmen wie die Übernahme von Foundation Building Materials, die dem Unternehmen Zugang zu über 40.000 neuen Geschäftskunden verschafft. Auch sinkende Hypothekenzinsen wirken sich positiv auf die Renovierungsbranche aus. Die Lowe Aktie stieg allein im laufenden Monat um 16 %, mit einem Tagesplus von knapp 3 % vor Börseneröffnung. Hinzu kommt eine attraktive Dividendenrendite von 4 %, die Anleger zusätzlich belohnt. Fazit zur Lowe Aktie: Solide Strategie, starke Margen und Wachstumspotenzial machen Lowe zu einem attraktiven Titel für wachstumsorientierte Investoren. Quelle: Bloomberg Finance Lp Derzeit präsentieren zwei Vertreter des Einzelhandels zwei grundlegend unterschiedliche Investitionsansätze. Target ist eine typische Wahl für Value-Investoren, während Lowe eine stärkere Expansion und Wachstum verspricht. Quelle: Bloomberg Finance Lp

