UPS-Aktien steigen trotz Rücknahme der Jahresprognose aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich der Zölle

Die Aktien von United Parcel Service Inc. (UPS.US) stiegen am Dienstag im vorbörslichen Handel um 4,5 %, nachdem der Paketdienstleister trotz besser als erwarteter Ergebnisse für das erste Quartal seine Finanzprognose für das Gesamtjahr aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit durch die Zollpolitik von Präsident Donald Trump zurückgezogen hatte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ergebnisse des ersten Quartals übertreffen Erwartungen trotz Umsatzrückgang UPS meldete für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn von 1,49 US-Dollar pro Aktie, was einem Anstieg von 4,2 % gegenüber den 1,43 US-Dollar pro Aktie im Vorjahr entspricht und über den Prognosen der Analysten von 1,40 US-Dollar liegt. Der Umsatz ging leicht um 0,9 % auf 21,5 Mrd. US-Dollar zurück, übertraf jedoch die Prognose von 21,02 Mrd. US-Dollar. Der konsolidierte Betriebsgewinn stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 3,3 % auf 1,7 Mrd. US-Dollar. Gewinn gegenüber Prognosen. Quelle: Bloomberg L.P. Segmentergebnisse zeigen gemischte Ergebnisse Das US-Paketsegment des Unternehmens verzeichnete einen Umsatzanstieg von 1,6 % auf 14,46 Mrd. US-Dollar und übertraf damit die Prognose von 14,2 Mrd. US-Dollar. Der internationale Paketumsatz stieg ebenfalls um 2,7 % auf 4,37 Mrd. US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 4,27 Mrd. US-Dollar. Der Umsatz im Bereich Supply Chain Solutions ging jedoch deutlich zurück und sank um 16 % auf 2,71 Mrd. US-Dollar. Rücknahme der Prognose spiegelt allgemeine wirtschaftliche Bedenken wider UPS hat seine zuvor abgegebene Prognose für 2025 zurückgezogen, die einen Umsatz von rund 89 Milliarden US-Dollar und eine operative Marge von etwa 10,8 % für das Gesamtjahr vorsah, und begründete dies mit der „derzeitigen makroökonomischen Unsicherheit“. Diese Entscheidung unterstreicht die weit verbreiteten Bedenken in der amerikanischen Unternehmenswelt nach der Ankündigung hoher Einfuhrzölle durch die Trump-Regierung, die andere Unternehmen wie American Airlines und Skechers dazu veranlasst haben, ihre Prognosen zurückzuziehen. „Als vertrauenswürdiger Marktführer in der globalen Logistik werden wir unser integriertes Netzwerk und unsere Handelskompetenz nutzen, um unsere Kunden bei der Anpassung an ein sich wandelndes Handelsumfeld zu unterstützen“, sagte Carol Tomé, Chief Executive Officer von UPS. “Darüber hinaus könnten die Maßnahmen, die wir zur Umgestaltung unseres Netzwerks und zur Kostensenkung in unserem gesamten Unternehmen ergreifen, nicht zeitgemäßer sein. Das makroökonomische Umfeld mag unsicher sein, aber mit unseren Maßnahmen werden wir als noch stärkeres und flexibleres UPS hervorgehen.“ UPS im Tageschart Die Aktie notiert unter dem 30-Tage-SMA. Die Bullen werden versuchen, dieses Niveau zurückzuerobern, wobei das nächste Ziel beim 50-Tage-SMA bei 109,29 USD liegt. Die Bären dürften hingegen die jüngsten Tiefststände erneut testen. Der RSI bildet eine bullische Divergenz mit höheren Hochs, während sich der MACD nach einem bullischen Crossover ausweitet. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

