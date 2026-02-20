S&P 500 Prognose: Starke Umsätze in der Berichtssaison – Börse Aktuell Q4 2025

S&P 500 Prognose: Umsatzwachstum stärkt Fundamentaldaten – Börse Aktuell

Der S&P 500 versucht nach den jüngsten Rücksetzern wieder Stabilität zu finden. Für Anleger bietet sich damit ein guter Zeitpunkt, die aktuelle Berichtssaison für das vierte Quartal 2025 einzuordnen. Die neuesten Daten zeigen: US-Unternehmen beschleunigen wieder – nicht nur bei den Gewinnen, sondern vor allem beim Umsatzwachstum. Genau dieser Faktor ist aus fundamentaler Sicht entscheidend, da er die reale Nachfrage widerspiegelt und weniger von Margeneffekten oder Kostensenkungen beeinflusst wird.

Die aktuelle S&P 500 Prognose erhält damit einen stabilen fundamentalen Unterbau. Laut FactSet liegt das gemischte Umsatzwachstum („blended revenue growth“) im vierten Quartal 2025 derzeit bei 9% im Jahresvergleich – der höchste Wert seit drei Jahren. Sollte sich dieser Wert bis zum Ende der Berichtssaison bestätigen, wäre es das stärkste Umsatzwachstum seit Q3 2022 (damals 11,0%). Besonders auffällig: Die Erwartungen wurden im Verlauf der Saison mehrfach nach oben revidiert.

S&P 500 Umsatzwachstum im Überblick (Q4 2025)

9% im Jahresvergleich : aktuelles blended Umsatzwachstum im vierten Quartal 2025

7,8% : Schätzung zum 31. Dezember 2025

6,5% : Schätzung zum 30. September 2025

10 von 11 Sektoren melden Umsatzwachstum im Jahresvergleich

3 Sektoren erreichen zweistellige Wachstumsraten: Information Technology Communication Services Health Care



Diese Daten liefern ein klares Signal für die Börse Aktuell: Die US-Konjunktur und Unternehmensnachfrage bleiben robuster als viele Marktteilnehmer zuletzt erwartet hatten.

Haupttreiber: Vier Sektoren liefern den größten Beitrag

Information Technology: Umsatzwachstum springt deutlich an

Der Technologiesektor bleibt der wichtigste Wachstumsmotor. Das Umsatzwachstum stieg von 17,9% auf 20,6%.

Positive Überraschungen:

Apple: 143,76 Mrd. USD vs. 138,39 Mrd. USD erwartet

Super Micro Computer: 12,68 Mrd. USD vs. 10,42 Mrd. USD erwartet

Microsoft: 81,27 Mrd. USD vs. 80,31 Mrd. USD erwartet

Health Care: Solider Rückenwind für die S&P 500 Prognose

Im Gesundheitssektor stieg das Umsatzwachstum von 9,0% auf 10,3%.

Positive Überraschungen:

Cigna: 72,50 Mrd. USD vs. 70,31 Mrd. USD erwartet

CVS Health: 105,69 Mrd. USD vs. 103,70 Mrd. USD erwartet

Eli Lilly: 19,29 Mrd. USD vs. 17,94 Mrd. USD erwartet

Centene: 49,73 Mrd. USD vs. 48,39 Mrd. USD erwartet

Communication Services: Meta und Alphabet liefern starke Zahlen

Der Sektor Communication Services erhöhte sein Umsatzwachstum von 10,2% auf 12,2%.

Wichtige Unternehmensberichte:

Alphabet: 113,83 Mrd. USD vs. 111,32 Mrd. USD erwartet

Meta: 59,89 Mrd. USD vs. 58,46 Mrd. USD erwartet

Industrials: Klassische Industrie überzeugt

Auch der Industrials-Sektor überraschte positiv: Umsatzwachstum stieg von 5,8% auf 7,8%.

Positive Überraschungen:

Boeing: 23,95 Mrd. USD vs. 22,60 Mrd. USD erwartet

RTX: 24,24 Mrd. USD vs. 22,69 Mrd. USD erwartet

Caterpillar: 19,13 Mrd. USD vs. 17,85 Mrd. USD erwartet

Weitere positive Umsatzüberraschungen im Markt

Neben den Hauptsektoren lieferten mehrere Einzelwerte starke Ergebnisse:

Apollo Global Management: 9,86 Mrd. USD vs. 4,77 Mrd. USD erwartet

Phillips 66: 36,33 Mrd. USD vs. 33,86 Mrd. USD erwartet

Amazon: 213,39 Mrd. USD vs. 211,44 Mrd. USD erwartet

Ford: 45,90 Mrd. USD vs. 43,60 Mrd. USD erwartet

Diese breite Streuung positiver Überraschungen stützt die S&P 500 Prognose zusätzlich, da sie zeigt, dass das Wachstum nicht nur auf einzelne Mega-Caps beschränkt ist.

Börse Aktuell: Wie geht es nach Q4 2025 weiter?

Trotz der starken Q4-Daten sind die Erwartungen für 2026 bereits etwas vorsichtiger. Analysten rechnen damit, dass sich das Umsatzwachstum im Jahresverlauf 2026 schrittweise abschwächt:

Q1 2026: 8,7% im Jahresvergleich

Q2 2026: 7,9% im Jahresvergleich

Q3 2026: 7,3% im Jahresvergleich

Q4 2026: 7,4% im Jahresvergleich

Das bedeutet: Die Dynamik bleibt positiv, aber das Wachstum dürfte moderater ausfallen.

S&P 500 Prognose: Warum der Markt dennoch nicht stärker steigt

Obwohl die fundamentalen Daten stark sind, konnte sich der S&P 500 zuletzt nicht im gleichen Tempo nach oben absetzen. Diese Divergenz ist nicht zu unterschätzen: Sie könnte darauf hindeuten, dass ein Teil der positiven Entwicklung bereits eingepreist ist und die Bewertung aktuell wenig Spielraum für zusätzliche Kursfantasie lässt.

Auf der anderen Seite bieten sowohl Gewinn- als auch Umsatzwachstum weiterhin eine solide Grundlage für die vergleichsweise hohe Bewertung des US-Aktienmarktes. Für die Börse Aktuell bleibt entscheidend, ob sich die Wachstumsdynamik in den kommenden Quartalen bestätigt oder spürbar nachlässt.

