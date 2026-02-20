S&P 500 Prognose: Starke Umsätze in der Berichtssaison – Börse Aktuell Q4 2025

- Umsatzwachstum bleibt der zentrale Treiber
- Breite Stärke über viele Sektoren hinweg: 10 von 11 Sektoren melden Umsatzwachstum im Jahresvergleich
- 2026 dürfte schwächer werden – Bewertung bleibt Risiko: Analysten erwarten für 2026 eine Abkühlung des Umsatzwachstums
S&P 500 Prognose: Umsatzwachstum stärkt Fundamentaldaten – Börse Aktuell
Der S&P 500 versucht nach den jüngsten Rücksetzern wieder Stabilität zu finden. Für Anleger bietet sich damit ein guter Zeitpunkt, die aktuelle Berichtssaison für das vierte Quartal 2025 einzuordnen. Die neuesten Daten zeigen: US-Unternehmen beschleunigen wieder – nicht nur bei den Gewinnen, sondern vor allem beim Umsatzwachstum. Genau dieser Faktor ist aus fundamentaler Sicht entscheidend, da er die reale Nachfrage widerspiegelt und weniger von Margeneffekten oder Kostensenkungen beeinflusst wird.
► S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500
Die aktuelle S&P 500 Prognose erhält damit einen stabilen fundamentalen Unterbau. Laut FactSet liegt das gemischte Umsatzwachstum („blended revenue growth“) im vierten Quartal 2025 derzeit bei 9% im Jahresvergleich – der höchste Wert seit drei Jahren. Sollte sich dieser Wert bis zum Ende der Berichtssaison bestätigen, wäre es das stärkste Umsatzwachstum seit Q3 2022 (damals 11,0%). Besonders auffällig: Die Erwartungen wurden im Verlauf der Saison mehrfach nach oben revidiert.
S&P 500 Umsatzwachstum im Überblick (Q4 2025)
-
9% im Jahresvergleich: aktuelles blended Umsatzwachstum im vierten Quartal 2025
-
7,8%: Schätzung zum 31. Dezember 2025
-
6,5%: Schätzung zum 30. September 2025
-
10 von 11 Sektoren melden Umsatzwachstum im Jahresvergleich
-
3 Sektoren erreichen zweistellige Wachstumsraten:
-
Information Technology
-
Communication Services
-
Health Care
-
Diese Daten liefern ein klares Signal für die Börse Aktuell: Die US-Konjunktur und Unternehmensnachfrage bleiben robuster als viele Marktteilnehmer zuletzt erwartet hatten.
Haupttreiber: Vier Sektoren liefern den größten Beitrag
Information Technology: Umsatzwachstum springt deutlich an
Der Technologiesektor bleibt der wichtigste Wachstumsmotor. Das Umsatzwachstum stieg von 17,9% auf 20,6%.
Positive Überraschungen:
-
Apple: 143,76 Mrd. USD vs. 138,39 Mrd. USD erwartet
-
Super Micro Computer: 12,68 Mrd. USD vs. 10,42 Mrd. USD erwartet
-
Microsoft: 81,27 Mrd. USD vs. 80,31 Mrd. USD erwartet
Health Care: Solider Rückenwind für die S&P 500 Prognose
Im Gesundheitssektor stieg das Umsatzwachstum von 9,0% auf 10,3%.
Positive Überraschungen:
-
Cigna: 72,50 Mrd. USD vs. 70,31 Mrd. USD erwartet
-
CVS Health: 105,69 Mrd. USD vs. 103,70 Mrd. USD erwartet
-
Eli Lilly: 19,29 Mrd. USD vs. 17,94 Mrd. USD erwartet
-
Centene: 49,73 Mrd. USD vs. 48,39 Mrd. USD erwartet
Communication Services: Meta und Alphabet liefern starke Zahlen
Der Sektor Communication Services erhöhte sein Umsatzwachstum von 10,2% auf 12,2%.
Wichtige Unternehmensberichte:
-
Alphabet: 113,83 Mrd. USD vs. 111,32 Mrd. USD erwartet
-
Meta: 59,89 Mrd. USD vs. 58,46 Mrd. USD erwartet
Industrials: Klassische Industrie überzeugt
Auch der Industrials-Sektor überraschte positiv: Umsatzwachstum stieg von 5,8% auf 7,8%.
Positive Überraschungen:
-
Boeing: 23,95 Mrd. USD vs. 22,60 Mrd. USD erwartet
-
RTX: 24,24 Mrd. USD vs. 22,69 Mrd. USD erwartet
-
Caterpillar: 19,13 Mrd. USD vs. 17,85 Mrd. USD erwartet
Weitere positive Umsatzüberraschungen im Markt
Neben den Hauptsektoren lieferten mehrere Einzelwerte starke Ergebnisse:
-
Apollo Global Management: 9,86 Mrd. USD vs. 4,77 Mrd. USD erwartet
-
Phillips 66: 36,33 Mrd. USD vs. 33,86 Mrd. USD erwartet
-
Amazon: 213,39 Mrd. USD vs. 211,44 Mrd. USD erwartet
-
Ford: 45,90 Mrd. USD vs. 43,60 Mrd. USD erwartet
Diese breite Streuung positiver Überraschungen stützt die S&P 500 Prognose zusätzlich, da sie zeigt, dass das Wachstum nicht nur auf einzelne Mega-Caps beschränkt ist.
Börse Aktuell: Wie geht es nach Q4 2025 weiter?
Trotz der starken Q4-Daten sind die Erwartungen für 2026 bereits etwas vorsichtiger. Analysten rechnen damit, dass sich das Umsatzwachstum im Jahresverlauf 2026 schrittweise abschwächt:
-
Q1 2026: 8,7% im Jahresvergleich
-
Q2 2026: 7,9% im Jahresvergleich
-
Q3 2026: 7,3% im Jahresvergleich
-
Q4 2026: 7,4% im Jahresvergleich
Das bedeutet: Die Dynamik bleibt positiv, aber das Wachstum dürfte moderater ausfallen.
S&P 500 Prognose: Warum der Markt dennoch nicht stärker steigt
Obwohl die fundamentalen Daten stark sind, konnte sich der S&P 500 zuletzt nicht im gleichen Tempo nach oben absetzen. Diese Divergenz ist nicht zu unterschätzen: Sie könnte darauf hindeuten, dass ein Teil der positiven Entwicklung bereits eingepreist ist und die Bewertung aktuell wenig Spielraum für zusätzliche Kursfantasie lässt.
Auf der anderen Seite bieten sowohl Gewinn- als auch Umsatzwachstum weiterhin eine solide Grundlage für die vergleichsweise hohe Bewertung des US-Aktienmarktes. Für die Börse Aktuell bleibt entscheidend, ob sich die Wachstumsdynamik in den kommenden Quartalen bestätigt oder spürbar nachlässt.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.