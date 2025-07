US-Bankaktien trotz starker Gewinnmeldungen im Minus 📉JP Morgan verliert -1 %

Die US-Bankaktien haben heute an der Wall Street die Berichtssaison er√∂ffnet und notieren trotz sehr solider Ergebnisse aller Institute mit deutlich √ľber den Erwartungen liegenden Gewinnen je Aktie im Minus. Auch die Ums√§tze √ľbertrafen die Prognosen der Wall Street. Allerdings preist der Markt eine Reihe von Zinssenkungen im Jahr 2026 und m√∂glicherweise sogar eine erste Senkung noch in diesem Jahr ein, was die Anleger dazu veranlasst, etwas verhalten auf die aktuellen Zahlen zu reagieren. Sie halten diese mittelfristig f√ľr schwer aufrechtzuerhalten, da sinkende Zinsen die Rentabilit√§t der Kreditgeber schm√§lern w√ľrden. Vorerst deuten die starken Bankergebnisse auf Gewinnmitnahmen im vorb√∂rslichen Handel hin. JPMorgan (JPM.US) Q2 2025 Ergebnis JPMorgan legte nicht nur einen starken Bericht vor, sondern auch eine deutlich h√∂here Prognose f√ľr den Nettozinsertrag, doch dies konnte die Aktie der gr√∂√üten US-Bank nicht befl√ľgeln. Vor der Er√∂ffnung der US-M√§rkte notiert die Aktie rund 1 % im Minus, wobei die endg√ľltige Reaktion des Marktes erst nach Beginn der Session klarer werden d√ľrfte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Gewinn je Aktie (EPS): 5,24 USD gegen√ľber Prognose von 4,47 USD

5,24 USD gegen√ľber Prognose von 4,47 USD Bereinigter Umsatz: 45,68 Mrd. USD gegen√ľber Prognose von 44,05 Mrd. USD

45,68 Mrd. USD gegen√ľber Prognose von 44,05 Mrd. USD Risikovorsorge: 2,85 Mrd. USD gegen√ľber Prognose von 3,22 Mrd. USD

2,85 Mrd. USD gegen√ľber Prognose von 3,22 Mrd. USD Eigenkapitalrendite (ROE): 18 %, Prognose: 15,1 %

18 %, Prognose: 15,1 % Barmittel und Forderungen an Banken: 23,76 Mrd. USD, Prognose: 22,07 Mrd. USD

23,76 Mrd. USD, Prognose: 22,07 Mrd. USD Standardisierte CET1-Quote: 15 %, Prognose: 15,4 %

15 %, Prognose: 15,4 % Verwaltetes Nettozinsergebnis: 23,31 Mrd. USD, Prognose: 23,59 Mrd. USD

23,31 Mrd. USD, Prognose: 23,59 Mrd. USD Gesamteinlagen: 2,56 Billionen US-Dollar, Prognose: 2,5 Billionen US-Dollar

2,56 Billionen US-Dollar, Prognose: 2,5 Billionen US-Dollar Kredite: 1,41 Billionen US-Dollar, Prognose: 1,36 Billionen US-Dollar

1,41 Billionen US-Dollar, Prognose: 1,36 Billionen US-Dollar Netto-Abschreibungen: 2,41 Mrd. US-Dollar, Prognose: 2,46 Mrd. US-Dollar

2,41 Mrd. US-Dollar, Prognose: 2,46 Mrd. US-Dollar Erträge aus Aktienverkauf und -handel: 3,25 Mrd. US-Dollar, Prognose: 3,2 Mrd. US-Dollar

3,25 Mrd. US-Dollar, Prognose: 3,2 Mrd. US-Dollar Erträge aus dem Investmentbanking: 2,68 Mrd. USD, Prognose: 2,16 Mrd. USD

2,68 Mrd. USD, Prognose: 2,16 Mrd. USD Erträge aus dem FICC-Handel (Festverzinsliche Wertpapiere, Devisen, Rohstoffe): 5,69 Mrd. USD, Prognose: 5,22 Mrd. USD

5,69 Mrd. USD, Prognose: 5,22 Mrd. USD Prognose f√ľr den Zins√ľberschuss im Gesch√§ftsjahr: ca. 95,5 Mrd. USD (zuvor prognostiziert: ca. 94,5 Mrd. USD) Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 15.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. Wells Fargo (WFC.US) Ergebnisse f√ľr das zweite Quartal 2025 Gewinn pro Aktie (EPS): 1,60 USD gegen√ľber Prognose von 1,41 USD

1,60 USD gegen√ľber Prognose von 1,41 USD Umsatz: 20,82 Mrd. USD gegen√ľber Prognose von 20,75 Mrd. USD

20,82 Mrd. USD gegen√ľber Prognose von 20,75 Mrd. USD Nettozinsertrag: 11,71 Mrd. USD gegen√ľber Prognose von 11,83 Mrd. USD

11,71 Mrd. USD gegen√ľber Prognose von 11,83 Mrd. USD Notleidende Verm√∂genswerte (NPA): 7,96 Mrd. USD, Prognose: 8,68 Mrd. USD

7,96 Mrd. USD, Prognose: 8,68 Mrd. USD Zinsunabhängige Aufwendungen: 13,38 Mrd. USD, Prognose: 13,4 Mrd. USD

13,38 Mrd. USD, Prognose: 13,4 Mrd. USD Risikovorsorge f√ľr Kreditausf√§lle: 1,01 Mrd. USD, Prognose: 1,16 Mrd. USD

1,01 Mrd. USD, Prognose: 1,16 Mrd. USD Durchschnittliche Einlagen insgesamt: 1,33 Billionen USD, Prognose: 1,35 Billionen USD

1,33 Billionen USD, Prognose: 1,35 Billionen USD Investmentbanking-Geb√ľhren: 696 Mio. USD, Prognose: 703,1 Mio. USD

696 Mio. USD, Prognose: 703,1 Mio. USD Prognose f√ľr den Zins√ľberschuss im Gesch√§ftsjahr: ca. 47,7 Mrd. USD, Prognose: 47,92 Mrd. USD Citigroup (C.US) Q2 2025 Ergebnis Gewinn pro Aktie (EPS): 1,96 $ gegen√ľber Prognose von 1,60

1,96 $ gegen√ľber Prognose von 1,60 Umsatz: 21,67 Mrd. $ gegen√ľber Prognose von 21 Mrd.

21,67 Mrd. $ gegen√ľber Prognose von 21 Mrd. Bereinigte Umsatzprognose f√ľr das Gesch√§ftsjahr: ca. 84 Mrd. $ (zuvor: 83,1‚Äď84,1 Mrd. $)

ca. 84 Mrd. $ (zuvor: 83,1‚Äď84,1 Mrd. $) FICC-Umsatz und Handelsertr√§ge (Festverzinsliche Wertpapiere, W√§hrungen, Rohstoffe): 4,27 Mrd. USD, Prognose: 3,92 Mrd. USD

4,27 Mrd. USD, Prognose: 3,92 Mrd. USD Investmentbanking-Umsatz: 1,92 Mrd. USD, Prognose: 1,65 Mrd. USD

1,92 Mrd. USD, Prognose: 1,65 Mrd. USD Aktienumsatz und Handelserträge: 1,61 Mrd. USD, Prognose: 1,55 Mrd. USD

1,61 Mrd. USD, Prognose: 1,55 Mrd. USD Zins√ľberschuss: 15,18 Mrd. USD, Prognose: 14,05 Mrd. USD ¬† ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube!¬†21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

