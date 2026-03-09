BlackRock Prognose: Private Credit unter Druck – Börse aktuell Analyse

- Private-Credit-Markt unter Druck
- Private-Credit-Markt unter Druck
- Strategische Risiken für große Vermögensverwalter
- Mögliche Intransparenz bei Sektor-Exposure
Der private Credit Markt startet schwach ins Jahr – ein Thema, das derzeit auch die Börse aktuell beschäftigt. Nachdem Blue Owl bereits vor einigen Wochen Auszahlungen aus einem Private-Credit-Fonds eingeschränkt hat, stellen Investoren zunehmend die Bewertungen und die finanzielle Stabilität vieler Fonds infrage.
► BlackRock WKN: 928193 | ISIN: US09247X1019 | Ticker: BLK (NYSE)
Nun sorgt auch BlackRock für neue Unsicherheit an den Finanzmärkten. Für Anleger stellt sich damit die Frage: Wie wirkt sich die Entwicklung auf die BlackRock Prognose und die Stimmung an der Börse aktuell aus?
Quelle: Bloomberg Finance LP
Kapitalabflüsse im Private-Credit-Markt steigen stark
Die Kapitalabflüsse aus dem Private-Credit-Sektor erreichen derzeit historische Ausmaße. Aufgrund der strukturell geringen Liquidität dieses Marktes geraten viele Fonds zunehmend unter Druck. Anleger können ihre Gelder nicht kurzfristig abziehen, während gleichzeitig die Nachfrage nach Rückgaben steigt.
Diese Situation zwingt Fondsmanager dazu, Bewertungen zu überprüfen und möglicherweise Vermögenswerte unter schwierigen Bedingungen zu liquidieren. Für Marktbeobachter ist dies ein zentraler Faktor für die BlackRock Prognose in den kommenden Monaten.
Quelle: Bloomberg Finance LP
Bewertungsprobleme bei großen Vermögensverwaltern
Die aktuellen Entwicklungen zeigen deutlich, dass große Anbieter wie BlackRock und Blue Owl nun mit Schwächen ihrer Strategie konfrontiert werden.
Der ursprüngliche Plan hinter dem Wachstum des Private-Credit-Marktes war es, diese Anlageklasse stärker für Privatanleger zu öffnen. Allerdings unterscheiden sich deren Risikoprofile deutlich von institutionellen Investoren. Besonders problematisch ist die geringe Bereitschaft vieler Privatanleger, Kapital langfristig zu binden.
Gleichzeitig spielt der Private-Credit-Markt eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der KI-Infrastruktur. Da die erwarteten Renditen in diesem Bereich zunehmend infrage gestellt werden, verstärkt sich der Druck auf Fonds und Bewertungen.
BlackRock Prognose: Was wird möglicherweise verschwiegen?
Ein Bloomberg-Bericht sorgt zusätzlich für Unruhe. Demnach könnten zahlreiche Private-Credit-Fonds stärker im Software-Sektor engagiert sein als offiziell angegeben.
Sollte sich dies bestätigen, hätte das erhebliche Folgen für die BlackRock Prognose und für den gesamten Markt. Fonds könnten versuchen, ihre tatsächliche Sektor-Exponierung zu verschleiern, um Finanzierungen zu erhalten, ohne höhere Risikoaufschläge zahlen zu müssen.
Die Existenz solcher Risikoaufschläge deutet bereits darauf hin, dass die Lage vieler Tech-Unternehmen - und damit auch der Private-Credit-Investments - möglicherweise schlechter ist, als es die offiziellen Kennzahlen vermuten lassen.
BLK.US Prognose im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Börse aktuell: Technische Lage der BlackRock-Aktie
Trotz der fundamentalen Unsicherheiten deutet die technische Analyse derzeit eher auf eine kurzfristige Korrektur als auf einen langfristigen Trendwechsel hin.
Der RSI-Indikator der BlackRock-Aktie liegt aktuell bei etwa 25. In der Vergangenheit markierte ein ähnlicher Wert häufig den Beginn einer Bodenbildung nach stärkeren Abverkäufen.
Für Anleger bedeutet dies: Während die strukturellen Probleme im Private-Credit-Markt bestehen bleiben könnten, signalisiert die Börse aktuell möglicherweise eine überverkaufte Situation bei der BlackRock-Aktie.
