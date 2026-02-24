Kakao Prognose: Starker Preisrückgang – Börse Aktuell mit Ausblick

- Starker Preisrückgang durch Fundamentaldaten
- CoT-Daten signalisieren nachlassende Trenddynamik
- Kurzfristig Konsolidierung oder technische Erholung möglich
- Starker Preisrückgang durch Fundamentaldaten
- CoT-Daten signalisieren nachlassende Trenddynamik
- Kurzfristig Konsolidierung oder technische Erholung möglich
Die Kakaofutures (COCOA) an der ICE sind heute um mehr als 5 % eingebrochen und erstmals seit Mai 2023 wieder unter die Marke von 3.000 US-Dollar je Tonne gefallen. Damit erreicht der Markt ein Niveau, das zuletzt vor fast drei Jahren gesehen wurde.
► COCOA WKN: 570581 | ISIN: XC0005705816
Für Anleger stellt sich nun die zentrale Frage: Wie lautet die aktuelle Kakao Prognose und was bedeutet die Entwicklung für die Börse aktuell?
Gründe für den Preisrückgang
Mehrere fundamentale Faktoren belasten den Markt gleichzeitig:
-
Anhaltend schwache physische Nachfrage
-
Deutliche Verlangsamung der Verarbeitung
-
Günstige Wetterbedingungen in Westafrika
-
Aussicht auf eine starke Erntesaison
Insbesondere die positiven Wetterbedingungen in den wichtigsten Anbauregionen Westafrikas erhöhen die Erwartungen an das globale Angebot. Das steigende Produktionspotenzial wirkt sich nicht nur auf die Preise, sondern auch auf die Erträge afrikanischer Produzenten aus.
Kakao Prognose: CoT-Daten zeigen Übergangsphase
Ein Blick auf die aktuellen CFTC Commitments of Traders (CoT)-Daten (Stand: 17. Februar 2026) liefert wichtige Hinweise für die Kakao Prognose.
Rückgang des Open Interest
Das Open Interest ist im Wochenvergleich um mehr als 8.000 Kontrakte (rund -5 %) gesunken.
Ein solcher Rückgang signalisiert:
-
Positionsschließungen durch Marktteilnehmer
-
Weniger neues Kapital im Markt
-
Nachlassende Trenddynamik
Typischerweise deutet ein sinkendes Open Interest auf eine Abkühlung der Marktbewegung und eine mögliche Konsolidierungsphase hin.
Quelle: CFTC, CoT
Positionierung der Marktteilnehmer
Managed Money bleibt netto short
Große spekulative Marktteilnehmer (Managed Money) halten weiterhin mehr Short- als Long-Positionen. Das sorgt für eine leicht bearishe Grundtendenz.
Produzenten reduzieren Absicherungen
Gleichzeitig haben Produzenten und kommerzielle Händler ihre Short-Positionen reduziert. Historisch kann dies darauf hindeuten, dass der Angebotsdruck nachlässt.
Das bedeutet:
-
Spekulanten positionieren sich weiterhin auf fallende Kurse
-
Die Industrie verstärkt den Verkaufsdruck jedoch nicht weiter
Short-Squeeze-Risiko steigt
Auffällig ist die Konzentration der Short-Positionen innerhalb einer relativ kleinen Anzahl von Marktteilnehmern.
Sollte ein bullisher Impuls auftreten – beispielsweise durch wetterbedingte Risiken oder überraschende Angebotsengpässe – könnte es zu einem Short Squeeze kommen. In diesem Szenario wären schnelle und deutliche Kurserholungen möglich.
Börse Aktuell: Technische Einordnung und Ausblick
Aktuell liegt weder eine extreme Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation vor.
Die Marktdaten zeigen:
-
Moderat bearishe Fondspositionierung
-
Rückläufige Marktteilnahme
-
Teilweiser Rückzug von Hedgern
Kurzfristige Kakao Prognose
Die Kombination aus sinkendem Open Interest und reduzierten Hedging-Aktivitäten erhöht kurzfristig die Wahrscheinlichkeit für:
-
Eine Seitwärtskonsolidierung
-
Eine technische Gegenbewegung
Für eine nachhaltige Fortsetzung des Abwärtstrends wären dagegen erforderlich:
-
Neuer Aufbau von Short-Positionen durch Fonds
-
Steigendes Open Interest
-
Bestätigung durch schwache Nachfrage- oder Angebotsdaten
COCOA (D1)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit zur Kakao Prognose
Die aktuelle Schwächephase wird fundamental durch hohe Ernteerwartungen und eine verhaltene Nachfrage gestützt. Gleichzeitig zeigen die CoT-Daten eine Übergangsphase mit nachlassender Trenddynamik.
Für Anleger bedeutet das: Die kurzfristige Kakao Prognose spricht eher für Konsolidierung oder technische Erholung, während mittelfristig die weitere Entwicklung der Ernteprognosen und der globalen Nachfrage entscheidend bleibt.
Die Lage an der Börse aktuell bleibt damit spannend – insbesondere mit Blick auf mögliche wetterbedingte Impulse oder Positionsanpassungen institutioneller Marktteilnehmer.
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
BÖRSE HEUTE: Inflation belastet Märkte – Rohstoffe stark, Tech unter Druck (27.02.2026)
Weizen Preis steigt deutlich – Technische Rallye an der Börse aktuell
Block Inc Aktie nach Zahlen stark: Aktien News zu KI, Stellenabbau und Strategie
US Börsenstart: US Börse reagiert nervös auf hohe PPI-Daten
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.