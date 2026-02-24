Kakao Prognose: Starker Preisrückgang – Börse Aktuell mit Ausblick

Die Kakaofutures (COCOA) an der ICE sind heute um mehr als 5 % eingebrochen und erstmals seit Mai 2023 wieder unter die Marke von 3.000 US-Dollar je Tonne gefallen. Damit erreicht der Markt ein Niveau, das zuletzt vor fast drei Jahren gesehen wurde.

► COCOA WKN: 570581 | ISIN: XC0005705816

Für Anleger stellt sich nun die zentrale Frage: Wie lautet die aktuelle Kakao Prognose und was bedeutet die Entwicklung für die Börse aktuell?

Gründe für den Preisrückgang

Mehrere fundamentale Faktoren belasten den Markt gleichzeitig:

Anhaltend schwache physische Nachfrage

Deutliche Verlangsamung der Verarbeitung

Günstige Wetterbedingungen in Westafrika

Aussicht auf eine starke Erntesaison

Insbesondere die positiven Wetterbedingungen in den wichtigsten Anbauregionen Westafrikas erhöhen die Erwartungen an das globale Angebot. Das steigende Produktionspotenzial wirkt sich nicht nur auf die Preise, sondern auch auf die Erträge afrikanischer Produzenten aus.

Kakao Prognose: CoT-Daten zeigen Übergangsphase

Ein Blick auf die aktuellen CFTC Commitments of Traders (CoT)-Daten (Stand: 17. Februar 2026) liefert wichtige Hinweise für die Kakao Prognose.

Rückgang des Open Interest

Das Open Interest ist im Wochenvergleich um mehr als 8.000 Kontrakte (rund -5 %) gesunken.

Ein solcher Rückgang signalisiert:

Positionsschließungen durch Marktteilnehmer

Weniger neues Kapital im Markt

Nachlassende Trenddynamik

Typischerweise deutet ein sinkendes Open Interest auf eine Abkühlung der Marktbewegung und eine mögliche Konsolidierungsphase hin.

Quelle: CFTC, CoT

Positionierung der Marktteilnehmer

Managed Money bleibt netto short

Große spekulative Marktteilnehmer (Managed Money) halten weiterhin mehr Short- als Long-Positionen. Das sorgt für eine leicht bearishe Grundtendenz.

Produzenten reduzieren Absicherungen

Gleichzeitig haben Produzenten und kommerzielle Händler ihre Short-Positionen reduziert. Historisch kann dies darauf hindeuten, dass der Angebotsdruck nachlässt.

Das bedeutet:

Spekulanten positionieren sich weiterhin auf fallende Kurse

Die Industrie verstärkt den Verkaufsdruck jedoch nicht weiter

Short-Squeeze-Risiko steigt

Auffällig ist die Konzentration der Short-Positionen innerhalb einer relativ kleinen Anzahl von Marktteilnehmern.

Sollte ein bullisher Impuls auftreten – beispielsweise durch wetterbedingte Risiken oder überraschende Angebotsengpässe – könnte es zu einem Short Squeeze kommen. In diesem Szenario wären schnelle und deutliche Kurserholungen möglich.

Börse Aktuell: Technische Einordnung und Ausblick

Aktuell liegt weder eine extreme Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation vor.

Die Marktdaten zeigen:

Moderat bearishe Fondspositionierung

Rückläufige Marktteilnahme

Teilweiser Rückzug von Hedgern

Kurzfristige Kakao Prognose

Die Kombination aus sinkendem Open Interest und reduzierten Hedging-Aktivitäten erhöht kurzfristig die Wahrscheinlichkeit für:

Eine Seitwärtskonsolidierung

Eine technische Gegenbewegung

Für eine nachhaltige Fortsetzung des Abwärtstrends wären dagegen erforderlich:

Neuer Aufbau von Short-Positionen durch Fonds

Steigendes Open Interest

Bestätigung durch schwache Nachfrage- oder Angebotsdaten

COCOA (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit zur Kakao Prognose

Die aktuelle Schwächephase wird fundamental durch hohe Ernteerwartungen und eine verhaltene Nachfrage gestützt. Gleichzeitig zeigen die CoT-Daten eine Übergangsphase mit nachlassender Trenddynamik.

Für Anleger bedeutet das: Die kurzfristige Kakao Prognose spricht eher für Konsolidierung oder technische Erholung, während mittelfristig die weitere Entwicklung der Ernteprognosen und der globalen Nachfrage entscheidend bleibt.

Die Lage an der Börse aktuell bleibt damit spannend – insbesondere mit Blick auf mögliche wetterbedingte Impulse oder Positionsanpassungen institutioneller Marktteilnehmer.

