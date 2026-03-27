US Börsenstart: Nasdaq 100 unter Druck, Tech-Aktien & Inflation belasten US Börse

Das Wichtigste in Kürze US Börse schwach

Inflation steigt

Tech unter Druck

Börse USA: Nasdaq rutscht weiter ab 📉 Die Börse USA steht weiter unter Druck. Besonders die US Börse im Technologiesektor zeigt deutliche Schwäche: Der Nasdaq 100 hat seit Ende Januar bereits mehr als 10 % verloren. Anleger reagieren zunehmend nervös auf eine Kombination aus geopolitischen Risiken, steigenden Inflationserwartungen und wachsenden Zweifeln an der AI-Dynamik. Zum Start der neuen Sitzung geben die Futures der großen Indizes um mehr als 1 % nach, während Small Caps im Russell 2000 sogar fast 2 % verlieren. 🔑 Key Takeaways US Börse schwach: Nasdaq verliert über 10 % seit Jahresbeginn

Inflation steigt: Erwartungen deutlich über Prognosen

Tech unter Druck: Meta, Microsoft & SaaS-Sektor belasten Makro-Daten verschlechtern die Stimmung Ein zentraler Belastungsfaktor für die Börse USA sind die aktuellen Daten der University of Michigan: Inflationserwartung (1 Jahr): 3,8 % (über Erwartungen)

Verbraucherstimmung: deutlich schwächer als prognostiziert

Aktuelle Lage & Erwartungen: beide rückläufig 👉 Interpretation:

Steigende Inflationserwartungen bei gleichzeitig sinkendem Verbrauchervertrauen sind ein negatives Signal für die US Börse. Anleger fürchten eine längere Phase hoher Zinsen. 📊 Technische Analyse: Nasdaq 100 im Abwärtstrend Auch charttechnisch zeigt die Börse USA klare Schwächesignale: Nasdaq 100 fällt unter die EMA200 → stark bearish

EMA50 kreuzt unter EMA100 → Abwärtstrend bestätigt

Unterstützung am 78,6 % Fibonacci-Level unter Druck Das Momentum auf der Käuferseite scheint aktuell vollständig zu fehlen. Tech- und Unternehmensnews belasten die US Börse Mehrere negative Nachrichten verstärken den Druck auf die US Börse: Meta: weitere Verluste nach Gerichtsurteil und drohenden Klagen

Microsoft: Einstellungsstopp im Cloud- und Sales-Bereich

Palo Alto: -7 % durch Unsicherheit im SaaS- und AI-Sektor

Carnival: Gewinnprognose gesenkt wegen steigender Energiekosten Positiv sticht lediglich: Entergy: +4 % durch Kooperation mit Meta im Data-Center-Bereich 👉 Insgesamt zeigt sich:

Der Technologiesektor – lange Treiber der Rally – wird aktuell zum Belastungsfaktor. 🌍 Geopolitik verstärkt Unsicherheit Zusätzlich sorgt die Lage im Nahen Osten für Druck auf die Börse USA: Geringe Chancen auf Deeskalation

steigende Energiepreise

zunehmende Unsicherheit für Unternehmen und Investoren Diese Faktoren verstärken die ohnehin angespannte Marktlage. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit: US Börse in kritischer Phase Die Börse USA befindet sich aktuell in einer klaren Schwächephase. Steigende Inflation, geopolitische Risiken und ein angeschlagener Technologiesektor sorgen für anhaltenden Druck. Besonders kritisch: Nasdaq zeigt technische Schwäche

Makrodaten verschlechtern sich

zentrale Wachstumsstory (AI) wird hinterfragt Kurzfristig bleibt die US Börse anfällig für weitere Rücksetzer – eine Stabilisierung dürfte erst mit klaren positiven Impulsen einsetzen. Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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