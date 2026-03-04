US Börsenstart: US Börse stabil trotz Nahost-Konflikt

- Starke Konjunkturdaten stützen die Börse USA
- S&P 500 versucht technische Erholung
- Kryptomarkt stark, Energiesektor unter Druck
- Starke Konjunkturdaten stützen die Börse USA
- S&P 500 versucht technische Erholung
- Kryptomarkt stark, Energiesektor unter Druck
Börse USA: S&P 500 steigt nach starken Konjunkturdaten 📈
Die Börse USA startete am Mittwoch mit deutlich positiver Stimmung in den Handel. Bereits vor der offiziellen Markteröffnung signalisierten steigende Futures eine freundlichere Entwicklung an der US Börse.
Der wichtigste Treiber für die Kursgewinne war ein überraschend starker ISM Services Index, der die robuste Entwicklung des US-Dienstleistungssektors bestätigte. Die positiven Konjunkturdaten konnten die weiterhin bestehenden Sorgen über den eskalierenden Konflikt im Nahen Osten kurzfristig überlagern.
Parallel dazu zeigte sich auch am Rohstoffmarkt eine erhöhte Volatilität. Der WTI-Ölpreis bewegte sich in Richtung 74 US-Dollar pro Barrel, da Investoren zunehmend darauf setzen, dass der Konflikt im Iran möglicherweise weniger lange dauern könnte als ursprünglich erwartet.
Key Takeaways
Starke Konjunkturdaten stützen die Börse USA:
Der ISM Services Index zeigt das stärkste Wachstum im US-Dienstleistungssektor seit 2022.
S&P 500 versucht technische Erholung:
Der Index prallt an einer wichtigen Fibonacci-Unterstützung ab und notiert rund 1 % höher.
Kryptomarkt stark, Energiesektor unter Druck:
Bitcoin steigt über 73.000 USD, während Ölkonzerne wegen Lagerdaten und geopolitischer Unsicherheit schwächer tendieren.
S&P 500 versucht Rücksetzer zu korrigieren
Technisch betrachtet versucht der S&P 500, die Verluste der vergangenen Tage auszugleichen. Der Index reagierte besonders positiv auf den starken ISM-Bericht, der die schnellste Expansion im US-Dienstleistungssektor seit Mitte 2022 zeigte.
Aktuell notiert der US500 rund 1 % höher, nachdem der Index zuvor eine wichtige Unterstützung erreicht hatte:
-
Unterstützung: 50 %-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung
-
Aktueller Widerstandsbereich: 6.890 – 6.900 Punkte
Ein Tagesschluss oberhalb dieser Zone könnte den Weg zu einem Test der oberen Begrenzung des derzeitigen Abwärtstrendkanals ebnen.
Dennoch bleibt die kurzfristige Entwicklung der US Börse stark abhängig von geopolitischen Ereignissen und den Bewegungen am Ölmarkt. Ein erneuter Anstieg der Energiepreise könnte Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve dämpfen.
Energiesektor zwischen geopolitischem Risiko und Lagerdaten 🛢️
Während sich die breite Börse USA freundlich zeigt, steht der Energiesektor weiterhin unter Druck.
Zwar führen geopolitische Spannungen normalerweise zu steigenden Ölpreisen, doch aktuell wirken mehrere Faktoren belastend:
-
mögliche Deeskalation im Nahen Osten
-
steigende US-Rohöllagerbestände
Die wichtigsten Entwicklungen:
WTI-Ölpreis:
WTI bewegt sich aktuell um 74 USD pro Barrel, da Investoren zunehmend davon ausgehen, dass der Konflikt zeitlich begrenzt bleiben könnte.
Ölkonzerne:
-
Exxon Mobil: −1,6 %
-
Chevron: −1,7 % (trotz +22 % seit Jahresbeginn)
Chemiesektor:
Dow Inc. (+3 %) und LyondellBasell (+4,55 %) profitieren von Analysten-Upgrades und Erwartungen an steigende Margen.
Kryptomarkt mit starker Rallye 🚀
Einer der stärksten Sektoren des Tages ist der Kryptomarkt. Bitcoin konnte die Marke von 73.000 US-Dollar überschreiten und hat damit die Verluste seit Beginn der geopolitischen Spannungen vollständig aufgeholt.
Ein wichtiger Auslöser war politische Unterstützung aus den USA.
US-Präsident Donald Trump äußerte sich positiv zum sogenannten Clarity Act, einem Gesetz zur Regulierung des Kryptomarktes. Gleichzeitig kritisierte er traditionelle Banken für ihre Haltung gegenüber Stablecoins.
Diese Aussagen sorgten für starke Kursbewegungen bei Krypto-Aktien:
-
Coinbase (COIN): +14 % nach Berichten über ein Treffen zwischen CEO und Präsident Trump
-
MicroStrategy (MSTR): +11 %
-
Circle (CRCL): +3,5 %
YouTube Börsen Wissen für Alle
Fazit
Die Börse USA zeigt sich trotz geopolitischer Spannungen weiterhin widerstandsfähig. Der starke ISM-Bericht hat das Vertrauen der Anleger in die US-Wirtschaft gestärkt und dem S&P 500 zu einer technischen Erholung verholfen.
Dennoch bleibt die Entwicklung an der US Börse stark von externen Faktoren abhängig – insbesondere von der Situation im Nahen Osten und den Bewegungen am Ölmarkt.
Sollten sich die geopolitischen Risiken entspannen und die Konjunkturdaten stabil bleiben, könnte sich die positive Dynamik an den US-Aktienmärkten weiter fortsetzen.
S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
BÖRSE AKTUELL: Geopolitische Risiken belasten Aktienmärkte (05.03.26)
Konflikt im Iran verändert globale Märkte – Auswirkungen auf die US Börse
BÖRSE HEUTE: Krieg im Iran sorgt für Volatilität – Europa unter Druck (02.03.2026)
US Börsenstart: Ölpreisschock und Nahost-Krieg belasten US Börse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.