US Börsenstart: US Börse stabil trotz Nahost-Konflikt

Börse USA: S&P 500 steigt nach starken Konjunkturdaten 📈

Die Börse USA startete am Mittwoch mit deutlich positiver Stimmung in den Handel. Bereits vor der offiziellen Markteröffnung signalisierten steigende Futures eine freundlichere Entwicklung an der US Börse.

Der wichtigste Treiber für die Kursgewinne war ein überraschend starker ISM Services Index, der die robuste Entwicklung des US-Dienstleistungssektors bestätigte. Die positiven Konjunkturdaten konnten die weiterhin bestehenden Sorgen über den eskalierenden Konflikt im Nahen Osten kurzfristig überlagern.

Parallel dazu zeigte sich auch am Rohstoffmarkt eine erhöhte Volatilität. Der WTI-Ölpreis bewegte sich in Richtung 74 US-Dollar pro Barrel, da Investoren zunehmend darauf setzen, dass der Konflikt im Iran möglicherweise weniger lange dauern könnte als ursprünglich erwartet.

Key Takeaways

Starke Konjunkturdaten stützen die Börse USA:

Der ISM Services Index zeigt das stärkste Wachstum im US-Dienstleistungssektor seit 2022.

S&P 500 versucht technische Erholung:

Der Index prallt an einer wichtigen Fibonacci-Unterstützung ab und notiert rund 1 % höher.

Kryptomarkt stark, Energiesektor unter Druck:

Bitcoin steigt über 73.000 USD, während Ölkonzerne wegen Lagerdaten und geopolitischer Unsicherheit schwächer tendieren.

S&P 500 versucht Rücksetzer zu korrigieren

Technisch betrachtet versucht der S&P 500, die Verluste der vergangenen Tage auszugleichen. Der Index reagierte besonders positiv auf den starken ISM-Bericht, der die schnellste Expansion im US-Dienstleistungssektor seit Mitte 2022 zeigte.

Aktuell notiert der US500 rund 1 % höher, nachdem der Index zuvor eine wichtige Unterstützung erreicht hatte:

Unterstützung: 50 %-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung

Aktueller Widerstandsbereich: 6.890 – 6.900 Punkte

Ein Tagesschluss oberhalb dieser Zone könnte den Weg zu einem Test der oberen Begrenzung des derzeitigen Abwärtstrendkanals ebnen.

Dennoch bleibt die kurzfristige Entwicklung der US Börse stark abhängig von geopolitischen Ereignissen und den Bewegungen am Ölmarkt. Ein erneuter Anstieg der Energiepreise könnte Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve dämpfen.

Energiesektor zwischen geopolitischem Risiko und Lagerdaten 🛢️

Während sich die breite Börse USA freundlich zeigt, steht der Energiesektor weiterhin unter Druck.

Zwar führen geopolitische Spannungen normalerweise zu steigenden Ölpreisen, doch aktuell wirken mehrere Faktoren belastend:

mögliche Deeskalation im Nahen Osten

steigende US-Rohöllagerbestände

Die wichtigsten Entwicklungen:

WTI-Ölpreis:

WTI bewegt sich aktuell um 74 USD pro Barrel, da Investoren zunehmend davon ausgehen, dass der Konflikt zeitlich begrenzt bleiben könnte.

Ölkonzerne:

Exxon Mobil: −1,6 %

Chevron: −1,7 % (trotz +22 % seit Jahresbeginn)

Chemiesektor:

Dow Inc. (+3 %) und LyondellBasell (+4,55 %) profitieren von Analysten-Upgrades und Erwartungen an steigende Margen.

Kryptomarkt mit starker Rallye 🚀

Einer der stärksten Sektoren des Tages ist der Kryptomarkt. Bitcoin konnte die Marke von 73.000 US-Dollar überschreiten und hat damit die Verluste seit Beginn der geopolitischen Spannungen vollständig aufgeholt.

Ein wichtiger Auslöser war politische Unterstützung aus den USA.

US-Präsident Donald Trump äußerte sich positiv zum sogenannten Clarity Act, einem Gesetz zur Regulierung des Kryptomarktes. Gleichzeitig kritisierte er traditionelle Banken für ihre Haltung gegenüber Stablecoins.

Diese Aussagen sorgten für starke Kursbewegungen bei Krypto-Aktien:

Coinbase (COIN): +14 % nach Berichten über ein Treffen zwischen CEO und Präsident Trump

MicroStrategy (MSTR): +11 %

Circle (CRCL): +3,5 %

Fazit

Die Börse USA zeigt sich trotz geopolitischer Spannungen weiterhin widerstandsfähig. Der starke ISM-Bericht hat das Vertrauen der Anleger in die US-Wirtschaft gestärkt und dem S&P 500 zu einer technischen Erholung verholfen.

Dennoch bleibt die Entwicklung an der US Börse stark von externen Faktoren abhängig – insbesondere von der Situation im Nahen Osten und den Bewegungen am Ölmarkt.

Sollten sich die geopolitischen Risiken entspannen und die Konjunkturdaten stabil bleiben, könnte sich die positive Dynamik an den US-Aktienmärkten weiter fortsetzen.

S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse

S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026.

