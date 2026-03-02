BÖRSE HEUTE: Krieg im Iran sorgt für Volatilität – Europa unter Druck (02.03.2026)

Das Wichtigste in Kürze Volatilität hoch, Panik begrenzt

Börse heute: Hohe Volatilität nach Eskalation im Nahen Osten 🌍 Die Börse heute startete mit massiver Nervosität in die neue Handelswoche. Auslöser war die Eskalation des Kriegs im Iran. Die anfängliche Panik wich jedoch im Tagesverlauf einer vorsichtigen Stabilisierung – insbesondere an der Wall Street. Während europäische Märkte deutlich unter Druck gerieten, zeigte sich die Börse aktuell in den USA widerstandsfähiger. Der Russell 2000 führte die Gewinne an, Index-Futures notierten zum Handelsschluss rund 0,7 % im Plus. Andere US-Indizes bewegten sich nahe dem Vortagesschluss. Key Takeaways Volatilität hoch, Panik begrenzt: Die Börse heute reagiert nervös, aber nicht chaotisch – besonders in den USA zeigt sich Stabilität. Europa stärker betroffen: Energie- und Rohstoffabhängigkeit belasten die europäischen Märkte deutlich stärker. Öl & Inflation im Fokus: Der stark steigende Ölpreis könnte Inflationsrisiken neu entfachen und Zinssenkungshoffnungen dämpfen. Wall Street stabilisiert sich – Europa bricht ein 📉 An der Börse aktuell zeigen sich deutliche regionale Unterschiede: USA Russell 2000 führt Erholung an

PMI: 51,6 (über Erwartung 51,2)

ISM: 52,4 (über Erwartung 51,7)

ISM-Preiskomponente: 70,5 (stark inflationär) Die robusten US-Industriedaten stützten die Stimmung, allerdings bleibt der hohe Preisindex ein Warnsignal für steigenden Inflationsdruck. Europa Alle großen Indizes über 1 % im Minus

DAX zeitweise -2,4 %

Einzelhandel in Deutschland: -0,9 % (schwächer als erwartet) Für Europa sind die Folgen des Konflikts gravierender als für die USA. Neben steigenden Energiepreisen belastet insbesondere die Rolle des Persischen Golfs als Aluminium-Drehkreuz – ein essenzieller Rohstoff für die europäische Industrie. Kapitalflüsse: Öl, Dollar und Rüstung im Fokus 🛢️ Die Börse heute zeigt klare Verschiebungen in den Kapitalströmen: Belastet: Airlines

Kreuzfahrtanbieter

Reiseunternehmen Profiteure: Öl- und Gasproduzenten

Rüstungsunternehmen Der Ölpreis sprang zeitweise um über 10 % an, bevor sich die Gewinne auf rund 5–6 % einpendelten. Erdgas reduzierte seine Tagesgewinne von 7 % auf etwa 3 %. Der US-Dollar legte deutlich zu: +0,7 % gegenüber dem Euro

+0,8 % gegenüber dem Yen

+1,5 % gegenüber dem Schweizer Franken Rohstoffe und Krypto im Überblick 🥇 Edelmetalle Gold +1 %

Silber -5 % (Gewinnmitnahmen) 🌾 Agrarrohstoffe Weizen -3 %

Kakao +3 % 🪙 Krypto Bitcoin +5 % auf über 70.000 USD

Ethereum +5 % über 2.000 USD

