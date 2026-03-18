US Börsenstart: Wall Street unter Druck – US Börse zwischen Inflation und Ölpreis

Das Wichtigste in Kürze Öl treibt Risiken

Technisches Bild schwach

KI bleibt stark

Börse USA: Wall Street gerät unter Druck 📉 Die Börse USA startet schwächer in den Handelstag und beendet damit eine kurze Erholungsphase. Die US Börse steht aktuell unter dem Einfluss einer Mischung aus steigenden Ölpreisen, geopolitischen Risiken und Unsicherheiten rund um die Geldpolitik der Federal Reserve. Investoren müssen sich dabei nicht nur mit neuen Makrodaten auseinandersetzen, sondern auch mit technischen Faktoren wie dem anstehenden Futures-Rollover, der kurzfristig für Verzerrungen im Markt sorgen kann. Key Takeaways Öl treibt Risiken:

Hohe Preise erhöhen Inflationsdruck. Technisches Bild schwach:

S&P 500 nahe wichtiger Unterstützung. KI bleibt stark:

Technologiesektor zeigt relative Stärke. Ölpreis und Inflation belasten die US Börse Ein zentraler Treiber für die aktuelle Schwäche an der Börse USA ist der Energiemarkt: Ölpreise seit Konfliktbeginn um bis zu 70 % gestiegen

Versorgungsrisiken durch Angriffe auf Infrastruktur im Iran

Gefahr einer anhaltend hohen Inflation Diese Entwicklung erhöht den Druck auf die Federal Reserve, ihre restriktive Geldpolitik länger beizubehalten. Für die US Börse bedeutet das: Zinssenkungen könnten sich weiter verzögern. S&P 500: Technisches Bild verschlechtert sich 📊 Auch aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein angeschlagenes Bild: S&P 500 verliert rund 0,5–0,6 %

Mögliches bearishes Signal nach vorheriger Erholung

Wichtige Unterstützungszone bei 6.600 Punkten Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke könnte weitere Abwärtsbewegungen auslösen und die Stimmung an der Börse USA zusätzlich belasten. Fed und Powell im Fokus der Märkte Die weitere Entwicklung der US Börse hängt stark von der Geldpolitik ab: Markt wartet auf Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell

Frage: Bleibt Inflation strukturell hoch?

Oder wird der Ölpreisschock als temporär eingestuft? Die Antworten darauf könnten die Richtung der Märkte kurzfristig entscheidend beeinflussen. Unternehmensnews: KI-Sektor bleibt stabil Während die breite Börse USA schwächelt, zeigen sich einige Sektoren robust: Micron Technology profitiert vom Speicher-Boom

Optik- und AI-Unternehmen mit starken Kursgewinnen

AI-IPO Swarmer mit über 90 % Plus Gleichzeitig stehen andere Unternehmen unter Druck: Lululemon mit schwachen Aussichten

Krypto-Aktien nach gesenkten Bitcoin-Prognosen schwächer Dies zeigt eine zunehmende Sektorrotation innerhalb der US Börse. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit Die Börse USA befindet sich aktuell in einer kritischen Phase. Steigende Ölpreise und Inflationssorgen belasten die Märkte, während die Geldpolitik der Fed weiterhin für Unsicherheit sorgt. Die US Börse wird kurzfristig stark von geopolitischen Entwicklungen und den Aussagen der Notenbank abhängen. Während einzelne Sektoren wie KI weiterhin überzeugen, bleibt das Gesamtbild fragil – mit erhöhtem Risiko für weitere Rücksetzer. S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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