US Börseneröffnung: Indizes bei Markteröffnung unter Druck 📉

Die Hauptindizes an der Wall Street eröffnen schwächer

Die Renditen von US-Anleihen steigen wieder

Der Dollar (USDIDX - US-Dollar Index) legt um 0,40 % zu An den Aktienmärkten herrscht unter der Woche weiterhin ein anhaltender Verkaufsdruck. Alle wichtigen US-Aktienindizes, darunter SP500 / US500, Nasdaq / US100 und Russell 2000 / US2000, eröffneten mit Verlusten. Der erstarkende Dollar und die steigenden Renditen von US-Anleihen tragen zu diesem Verkaufsdruck bei. SP500 / US500 Die Aufwärtsdynamik des US500-Index hat sich deutlich verlangsamt. In der vergangenen Woche wurde ein lokaler und historischer Höchststand um 5930 Punkte erreicht. Die Bullen haben derzeit offensichtlich Schwierigkeiten, die Nachfrage angesichts eines besonders starken Dollars aufrechtzuerhalten. Der Dollarindex USDIDX hat seit seinem Tiefststand Anfang Oktober um über 4,00 % zugelegt und übt allmählich mehr Druck auf den Aktienmarkt aus. Ausschlaggebend für eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung könnten jedoch die Gewinnberichte der größten Unternehmen im Index sein, die wir in dieser und in der nächsten Woche erfahren werden. In der nächsten Woche werden auch die Arbeitsmarktberichte veröffentlicht. Daten, die hinter den Erwartungen zurückbleiben, werden sicherlich die Erwartungen an Zinssenkungen erhöhen. Umgekehrt könnten höhere Daten auf weniger Zinssenkungen in diesem Jahr hindeuten, was den Abwärtsdruck auf die Indizes erhöhen würde. Unternehmensnachrichten Die Trump Media & Technology Group (DJT.US) legte aufgrund von Spekulationen der Anleger über einen möglichen Erfolg von Donald Trump bei der bevorstehenden Wahl um weitere 6,30 % zu. Dies folgte auf einen Anstieg von 10 % am Dienstag, der den höchsten Schlusskurs der Aktie seit Juli markierte, angetrieben durch den wachsenden Optimismus hinsichtlich der Wahlaussichten von Trump. Texas Instruments (TXN.US) legte um 3,60 % zu, nachdem das Unternehmen die Erwartungen für das 3. Quartal übertroffen und ein sequentielles Umsatzwachstum von 9 % verzeichnet hatte. Die Prognose für das 4. Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 bis 1,29 US-Dollar und einem Umsatz von 3,7 bis 4 Milliarden US-Dollar blieb jedoch hinter den Prognosen der Analysten zurück, die einen Gewinn je Aktie von 1,35 US-Dollar und einen Umsatz von 4,08 Milliarden US-Dollar vorausgesagt hatten, was auf mögliche Herausforderungen in der Zukunft hindeutet, trotz der jüngsten Gewinne. Spirit Airlines (SAVE) stieg um 38 %, nachdem Berichte über Fusionsgespräche mit der Frontier Group (ULCC) bekannt wurden, möglicherweise im Rahmen eines Umschuldungsprozesses durch Insolvenz. Die Nachricht, die zu betrieblichen Synergien und finanzieller Stabilität führen könnte, folgte auf einen Anstieg von 53 % am Montag, nachdem Spirit eine Verlängerung der Schuldenumschuldung gesichert hatte, was zur Entspannung der finanziellen Lage beitrug. Starbucks (SBUX.US) reduziert den Aktienkursrückgang von ursprünglich 4 % auf derzeit 0,80 %, nachdem das Unternehmen einen Rückgang des weltweiten Umsatzes vergleichbarer Geschäfte um 7 % und einen Rückgang des Nettoumsatzes um 3 % für das vierte Quartal gemeldet hat und damit die Prognosen der Analysten verfehlt hat. Trotz einer Dividendenerhöhung um 7 % trugen die schwache Leistung in Nordamerika und China sowie die ausgesetzte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 zur Besorgnis der Anleger bei. Die Aktie von McDonald's (MCD.US) fiel um 5,70 %, nachdem die US-Gesundheitsbehörde CDC vor einem E. coli-Ausbruch im Zusammenhang mit dem Quarter Pounder gewarnt hatte. Daraufhin entfernte das Unternehmen die Zwiebelsplitter aus seiner Lieferkette und stellte den Verkauf des Quarter Pounder in mehreren US-Bundesstaaten vorübergehend ein. Die rasche Reaktion spiegelt die potenziellen Risiken für die Lebensmittelsicherheit wider, die sich auf die Lieferkette auswirken. Enphase Energy (ENPH.US) verlor 13,30 %, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 31 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete und der Nettogewinn von 113,95 Mio. USD im Vorjahr auf 45,76 Mio. USD fiel. Das Unternehmen gab eine enttäuschende Prognose für das vierte Quartal heraus, in der es einen Umsatz unter den Erwartungen von 360 bis 400 Mio. USD und eine schwächer als erwartete Bruttomarge prognostizierte, was auf anhaltende Schwierigkeiten hindeutet. Die Aktien von Qualcomm (QCOM.US) gaben um über 2,50 % nach, nachdem Arm Holdings einen wichtigen Lizenzvertrag gekündigt und damit einen Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen verschärft hatte. Der Streit, der mit der Übernahme des Chipherstellers Nuvia durch Qualcomm zusammenhängt, bedroht den Zugang von Qualcomm zum geistigen Eigentum von Arm und birgt erhebliche Risiken für die Chipdesign-Aktivitäten des Unternehmens.

